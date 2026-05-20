Явор Гечев: Държавата и веригите могат да са партньори, стига да има правила, които да са справедливи

20 Май, 2026 18:35 536 24

Не искаме да правим регулация на цените. Не сме се впуснали нито в едната, нито в другата крайност, коментира още депутатът от ПБ

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не мисля, че има цялостно ограничаване на правата на народните представители. Целта е да се оптимизира работата на парламента. Първо бяхме упреквани, че има забавяне на текстовете за регулиране на цените. Когато браншовите организации и синдикатите искаха удължаване на двата законопроекта, ние го направихме. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg
По повод недоволството на депутатите, че се орязва времето, в което да се запознаят със даден законопроект, той заяви, че между първо и второ четене на законопроектите има достатъчно време депутатите да се запознаят с цялата информация. „Освен това парламентарният контрол не е отменен. Ако се злоупотребява с времето, се губи парламентарно време“, поясни депутатът.

До тук показваме изключителна демократичност към опозицията. Целите ни е да има качествено и бързо законодателство, поясни Гечев.

Той увери, че правилникът за работа на НС ще бъде оптимизиран. Когато има диалог и предложение на неща, които са добри, ние ще се вслушаме, увери той.
Явор Гечев коментира и мерките на кабинета за овладяване на цените. „Самото общество очаква мерки. Има натрупани изкривявания по веригата. Има много потребители, които са недоволни. Първият сегмент е да има качествени български стоки и нормални цени“.

По отношение на „справедливата цена“ има предложение от работодателските организации да не се употребява терминът „цена, а „стойност“. „Направили сме някои допускания – сравнения на цените с други държави. Ние много добре знаем къде са проблемите. Не разглеждаме големите вериги като врагове. С години се готвим за този дебат и сме много добре подготвени. Държавата и веригите могат да са партньори, стига да има правила, които да са справедливи“, изтъкна Гечев.

Не искаме да правим регулация на цените. Не сме се впуснали нито в едната, нито в другата крайност. Веригите осъзнаха, че е по-добре да са партньори с държавата. Чакаме техните предложения. Очакваме да предложат стоки от малката потребителска кошница в 6-месечни срокове. Тези мерки ще дадат ефект, но няма да е цялостен. Нужно е време, коментира още той.

Няма да караме никой да прави нещо принудително. Самите хора, като видят, че мерките работят, ще се възползват, смята депутатът от ПБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе да

    7 1 Отговор
    И комисионни да има.

    18:48 20.05.2026

  • 2 Дъртия комунист Гечев ни занули 1997ма

    13 3 Отговор
    сега 30 години по-късно дойде ред и на по-младия комунист Гечев да ни ликвидира

    Коментиран от #3

    18:48 20.05.2026

  • 3 Дури Бандурич

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дъртия комунист Гечев ни занули 1997ма":

    Време е за комунисти да поговорим, стига с копейки, пепейки, путинисти и евродже!

    Коментиран от #6

    18:54 20.05.2026

  • 4 Софийски селянин,

    4 4 Отговор
    Да ама да спазват правилата и законите както в Германия..
    Защото тук са им дали пълна свобода от там и те се управляват от тукашни пишман мениджъри тарикати..
    И най важното в събота и неделя са затворени.

    Коментиран от #9

    18:55 20.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Чуждите вериги правят милиарди в България а чрез фалшификации с дъщерни фирми изкарват че са на загуба.

    18:56 20.05.2026

  • 6 ДрангаБанга

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дури Бандурич":

    Комунистите не са си тръгвали от властта още от 1944та година, но малцина го съзнават. И днес ни управляват внучетата и правнучетата на ония първите докопали властта шумкари и мандраджии.

    Коментиран от #17

    18:56 20.05.2026

  • 7 Софийски селянин,

    3 3 Отговор
    Да ама да спазват правилата и законите както в Германия..
    Защото тук са им дали пълна свобода от там и те се управляват от тукашни пишман мениджъри тарикати..
    И най важното в събота и неделя са затворени.

    18:57 20.05.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Точно така са говорили комунягите между 09.09 и 16.09 1944...
    И ПОСЛЕЕЕЕ - черни забрадки..

    18:58 20.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски селянин,":

    В Германия има собствено производство а тук е внос и пътните разходи се дигат.В Германия ДДС върху храните е 7 процента а в България 20 процента.

    Коментиран от #16

    18:58 20.05.2026

  • 10 Аланкоолу

    9 0 Отговор
    вие, чугунените комунисти съсипахте земеделието и финансите в началото на прехода и фалирахте държавата. А сега сте на път да обезличите конституционните принципи на парламентаризма. Зад всеки депутат стоят избиратели, и когато влезете в парламента сте задължени да работите за всички граждани. парламентът е законодателен орган, но е и контролираш орган на изпълнителната власт. Просто много сте неуки, недемократични и овехтели.

    Коментиран от #13

    18:58 20.05.2026

  • 11 Горски

    5 1 Отговор
    Може да се наложи прилагането на военновременни мерки и купонна система за храна (ваучери), много скоро. А "съдебната реформа" може да представлява разстрел на място за мародерство и спекула.

    19:00 20.05.2026

  • 12 Роки

    5 3 Отговор
    Борисов и Пеевски трябва да са в затвора. И вас само "партньорства" ви блазнят, Гечьо...

    19:01 20.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Аланкоолу":

    Земеделието и животновъдството ги унищожи Брюксел.

    19:02 20.05.2026

  • 14 Здрасти

    4 1 Отговор
    Гответе се за дефицит на стоки и празни рафтове. Честит ви социализъм.

    19:03 20.05.2026

  • 15 Анонимен

    4 1 Отговор
    Оставка Оставка Оставка Не на червената диктатура не на червените комундета

    19:05 20.05.2026

  • 16 Софийски селянин,

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Да така е,но транспортните разходи не са кой знае колко големи,като се има предвид разстоянията,дори от Нидерландия или Испания...
    И най важното стоките не се облагат с мита...

    19:05 20.05.2026

  • 17 Дури Бандурич

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДрангаБанга":

    Ми прочети биографиите на гербаджиите и ще видиш, че случаен няма, син, внук. Не казвам за СДС що там тотално бяха всички. Царя събра отпадъците, пепейците и те събраха изпадналите и те така си я караме.
    Четете биографиите дорде ги има в нета! Що после няма!

    Коментиран от #24

    19:07 20.05.2026

  • 18 Не знам ама

    4 0 Отговор
    откакто тоя шопар взе да грухти, че цените са високи, стоките изведнъж поскъпнаха драстично.

    19:15 20.05.2026

  • 19 Шести

    5 0 Отговор
    Поне като се явяват по телевизиите да вземат да се избръснат и това ги мързи ходят като пораснали кучешки та..ша..ци

    19:15 20.05.2026

  • 20 Посока

    2 1 Отговор
    Стига с тия вериги. Дайте път на малкия производител.

    19:31 20.05.2026

  • 21 Истината

    5 0 Отговор
    От военни и милиционери не става управник.

    19:32 20.05.2026

  • 22 хАХА

    2 0 Отговор
    Икономист като баща си .................... Набедени са и двамата !!!

    19:35 20.05.2026

  • 23 Емигрант

    1 0 Отговор
    Самоюда ви кажа една истина пък вие в България, ако искате не вярвайте, по принцип сте такива единствени в света невярващи в истините, има те си свои такива ! В Испания, Франция и Италия има таван на цените на хранителните продукти, нищо, че е против свободния пазар, все пк хората са с предимство пред законите, а в Испания ще стане безплатен градския автобусен транспорт за да не се усеща така силно кризата с горивата ! Вие сте като в "затвор", нищо не знаете какво се прави за хората извън границите си, затова и сте най-бедни, повечето е от простотията и смирението ви ! Единствено в което сте единни е хленченето ви !

    19:44 20.05.2026

  • 24 Чети внимателно какво коментирам

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дури Бандурич":

    Точно това съм написал. От 1944та до ден днешен, без изключение и без значение от партийните им пребоядисвания след 10 ноември 1989та, във властта няма нищо друго освен шумкари и мандраджии и техните отрочета, внучета и правнучета.

    19:46 20.05.2026

