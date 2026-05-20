Явор Гечев: Държавата и веригите могат да са партньори, стига да има правила, които да са справедливи

Не мисля, че има цялостно ограничаване на правата на народните представители. Целта е да се оптимизира работата на парламента. Първо бяхме упреквани, че има забавяне на текстовете за регулиране на цените. Когато браншовите организации и синдикатите искаха удължаване на двата законопроекта, ние го направихме. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg
По повод недоволството на депутатите, че се орязва времето, в което да се запознаят със даден законопроект, той заяви, че между първо и второ четене на законопроектите има достатъчно време депутатите да се запознаят с цялата информация. „Освен това парламентарният контрол не е отменен. Ако се злоупотребява с времето, се губи парламентарно време“, поясни депутатът.
До тук показваме изключителна демократичност към опозицията. Целите ни е да има качествено и бързо законодателство, поясни Гечев.
Той увери, че правилникът за работа на НС ще бъде оптимизиран. Когато има диалог и предложение на неща, които са добри, ние ще се вслушаме, увери той.
Явор Гечев коментира и мерките на кабинета за овладяване на цените. „Самото общество очаква мерки. Има натрупани изкривявания по веригата. Има много потребители, които са недоволни. Първият сегмент е да има качествени български стоки и нормални цени“.
По отношение на „справедливата цена“ има предложение от работодателските организации да не се употребява терминът „цена, а „стойност“. „Направили сме някои допускания – сравнения на цените с други държави. Ние много добре знаем къде са проблемите. Не разглеждаме големите вериги като врагове. С години се готвим за този дебат и сме много добре подготвени. Държавата и веригите могат да са партньори, стига да има правила, които да са справедливи“, изтъкна Гечев.
Не искаме да правим регулация на цените. Не сме се впуснали нито в едната, нито в другата крайност. Веригите осъзнаха, че е по-добре да са партньори с държавата. Чакаме техните предложения. Очакваме да предложат стоки от малката потребителска кошница в 6-месечни срокове. Тези мерки ще дадат ефект, но няма да е цялостен. Нужно е време, коментира още той.
Няма да караме никой да прави нещо принудително. Самите хора, като видят, че мерките работят, ще се възползват, смята депутатът от ПБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе да
2 Дъртия комунист Гечев ни занули 1997ма
3 Дури Бандурич
До коментар #2 от "Дъртия комунист Гечев ни занули 1997ма":Време е за комунисти да поговорим, стига с копейки, пепейки, путинисти и евродже!
4 Софийски селянин,
Защото тук са им дали пълна свобода от там и те се управляват от тукашни пишман мениджъри тарикати..
И най важното в събота и неделя са затворени.
5 Последния Софиянец
6 ДрангаБанга
До коментар #3 от "Дури Бандурич":Комунистите не са си тръгвали от властта още от 1944та година, но малцина го съзнават. И днес ни управляват внучетата и правнучетата на ония първите докопали властта шумкари и мандраджии.
7 Софийски селянин,
Защото тук са им дали пълна свобода от там и те се управляват от тукашни пишман мениджъри тарикати..
И най важното в събота и неделя са затворени.
8 АГАТ а Кристи
И ПОСЛЕЕЕЕ - черни забрадки..
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Софийски селянин,":В Германия има собствено производство а тук е внос и пътните разходи се дигат.В Германия ДДС върху храните е 7 процента а в България 20 процента.
10 Аланкоолу
11 Горски
12 Роки
13 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Аланкоолу":Земеделието и животновъдството ги унищожи Брюксел.
14 Здрасти
15 Анонимен
16 Софийски селянин,
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Да така е,но транспортните разходи не са кой знае колко големи,като се има предвид разстоянията,дори от Нидерландия или Испания...
И най важното стоките не се облагат с мита...
17 Дури Бандурич
До коментар #6 от "ДрангаБанга":Ми прочети биографиите на гербаджиите и ще видиш, че случаен няма, син, внук. Не казвам за СДС що там тотално бяха всички. Царя събра отпадъците, пепейците и те събраха изпадналите и те така си я караме.
Четете биографиите дорде ги има в нета! Що после няма!
18 Не знам ама
19 Шести
20 Посока
21 Истината
22 хАХА
23 Емигрант
24 Чети внимателно какво коментирам
До коментар #17 от "Дури Бандурич":Точно това съм написал. От 1944та до ден днешен, без изключение и без значение от партийните им пребоядисвания след 10 ноември 1989та, във властта няма нищо друго освен шумкари и мандраджии и техните отрочета, внучета и правнучета.
