"Безгранично приятелство": Путин не може без Си и обратното

20 Май, 2026 20:39 1 065 45

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Китай има дългосрочна геополитическа цел: да пренареди световния ред, досега доминиран от САЩ. И Русия му е нужна като важен партньор в този процес, пише АРД за визитата на Путин в Пекин.

"Москва" е най-старият руски ресторант в китайската столица Пекин – съществува вече повече от 60 години. Основната зала прилича на салон от царско време: пищни полилеи, тежки завеси в златисто и червено, огромни картини в златни рамки красят стените. Собственик на ресторанта обаче е китайската държавна туристическа агенция. Основно китайци са и гостите на заведението, пише АРД в свой репортаж за визитата на Путин в Пекин.

Сред посетителите на заведението екипът на германската медия открива група студенти по филмово изкуство. Един от тях разказва, че отношенията между Китай и Русия стават все по-добри. Той е забелязал, че двамата държавни лидери Си и Путин не обсъждат само политически теми по време на редовните си срещи, а си говорят и споделят идеи за храната и културата на двете страни. Когато видял репортаж по телевизията с такива кадри, той решил да опита руска храна, разказва студентът пред АРД.

Двама, които взаимно са си нужни

Много китайци смятат Русия за важен партньор. Това се вижда и от отношенията между двамата държавни лидери. Връзката между Си и Путин вече повече от четири години носи етикета „безгранично приятелство“. То беше обявено малко преди Русия да нападне Украйна – инвазия, която Китай и до днес не е осъдил, припомня германското издание.

Оттогава двете страни се сближиха даже още повече - особено в икономическата сфера: Китай купува големи количества петрол и газ, които Русия вече не може да доставя на Запада. И то на силно намалени цени. В замяна Китай доставя много от нещата, които Русия понастоящем трудно получава поради западните санкции: автомобили, машини, електроника, компютърни чипове.

„Руската икономика, която е подложена на толкова силен натиск от страна на Запада, извлича огромна полза от това“, казва Бернхард Барч от изследователския център „Меркатор Институт за китайски изследвания“ (MERICS) в Берлин. Именно така наречените стоки с двойно предназначение, тоест имат както гражданско, така и военно приложение, Русия все повече внася от Китай напоследък. Пекин твърди, че не доставя оръжия на Русия, а само граждански продукти. На практика обаче границите се размиват: чип, който се намира в лаптоп, може да бъде вграден и в дрон, посочва АРД.

„Китай няма интерес Русия да загуби войната в Украйна“

Войната в Украйна ще бъде тема на разговорите между Си и Путин. Украйна и Западът обаче не бива да разчитат на подкрепа от Пекин, смята Барч: „Китай не иска Русия да излезе като губеща страна от тази война. В този смисъл не очаквам по никакъв начин Китай да оттегли подкрепата си за Русия или да прави голяма тема от това.“

От Пекин се чува преди срещата, че сътрудничеството между Китай и Русия трябва да бъде допълнително разширено. Говорител на китайското външно министерство съобщи, че двете страни ще използват това като възможност да изведат китайско-руските отношения на ново, по-високо ниво.

Без излишна помпозност този път

Приключилата визита на американския президент Доналд Тръмп също ще бъде тема на разговор между Си и руския държавен глава. Наблюдателите очакват Путин да бъде посрещнат с много по-малко помпозност, отколкото Тръмп. Но според Барч това не означава абсолютно нищо.

В миналото Путин е получавал много по-силни сигнали от страна на Китай за взаимно доверие. Така например Си уважи военния парад в Москва през миналата година, и обратното – Путин беше гост на парада на Си. „В сравнение с това няколкото цветя, които Тръмп получи сега, всъщност са сравнително евтина телевизионна продукция. Предполагам, че Путин и Си ще се забавляват малко с факта, че Тръмп се поддава на такива прости трикове", коментира представителят на MERICS.

Китай има преди всичко една дългосрочна геополитическа цел: до известна степен да пренареди световния ред, досега доминиран от САЩ. И Русия му е нужна като важен партньор в този процес, пише още германската обществена АРД.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Дойчовци

    22 7 Отговор
    Яд ли ви е.

    20:41 20.05.2026

  • 2 Тръмп

    12 1 Отговор
    Правете любов а не война!

    20:41 20.05.2026

  • 3 Пич

    16 5 Отговор
    Ах ах, ДВ са умни като обезглавена хлебарка!!! Ако това е приятелство, отношението на САЩ и Израел е робство !!!

    20:41 20.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 8 Отговор
    Заради лудите жени в Брюксел ЕС е обграден отвсякъде с врагове.

    20:42 20.05.2026

  • 5 Овчар

    18 5 Отговор
    Тръмп просто е една пешка нищо повече..! Срам за американците...!

    20:42 20.05.2026

  • 6 Пич

    16 7 Отговор
    Германците - другите роби на Израел!!!

    20:42 20.05.2026

  • 7 войник за демокрация

    9 11 Отговор
    краставите магарета се надушват през 9 дола!

    20:43 20.05.2026

  • 8 Умрел руснак

    10 17 Отговор
    Раша -пуделът на Китай.

    Коментиран от #10, #45

    20:43 20.05.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    8 10 Отговор
    Да се вземат докато е време и знам кой ще е мъжът...

    20:45 20.05.2026

  • 10 Колко

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Умрел руснак":

    ви е яд. Хахаха. Хегемона си отива. А Зелю подлогата на Запада изпадна в хероинова кома😂🤣😂🤣

    20:47 20.05.2026

  • 11 И Киев е Руски

    14 5 Отговор
    И кой се интересува какво е мнението на фашистите отDW

    Коментиран от #17, #35

    20:48 20.05.2026

  • 12 Долной восток китайски риби

    6 14 Отговор
    Китай взеха цял Сибир за копейки на концесия за 49 години (там му казват лицензия или аренда) в хейхо небостъргачи,в благовещенск живеят в контейнери,магазините китайски

    20:48 20.05.2026

  • 13 Евроатлантик

    10 2 Отговор
    Фаткинезависима медио неопетнена защо ми триеш мнението маматидаеба,корумпирана .
    ,

    20:48 20.05.2026

  • 14 ....

    4 10 Отговор
    Ми той Сибир вече китайски,няма граница😂

    20:48 20.05.2026

  • 15 ФАКТ

    9 10 Отговор
    Путин е най-г0 леми гл пак на планетата

    20:48 20.05.2026

  • 16 Помак

    13 8 Отговор
    Възхитен съм от посрещането на батко Вова от батко Си ..батко Вова и той посреща подобаващо батко Си...батковците Си и Вова ,това са владетелите на землята

    20:49 20.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дон Корлеоне

    3 8 Отговор
    Хаяско е на токчета.

    20:50 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кална ватенка

    5 6 Отговор
    Един без друг са гола вода и канал в ушите.

    20:52 20.05.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Аз съм основното блюдо Утка по Пекински на Китайския Дракон ☝️

    20:52 20.05.2026

  • 22 764

    9 3 Отговор
    Има един ужасяващо развитие за ЕС, освен руско-китайският съюз, това е да се сдобрят Украйна и Русия след като бъдат допохарчени всички възможни европейски пари. Малко вероятно, но ако зеленият безверник-антихрист бъде отстранен може да стане.

    20:53 20.05.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор
    Щом са любят, да са земат.

    20:54 20.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Блатна подлога

    3 6 Отговор
    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в окопите на Донбас.Ще ходя ама друг път.Да ходят Волгата и копейкин.

    20:59 20.05.2026

  • 28 ню уърлд ордър

    6 1 Отговор
    От ДВ сигурно се пръскат от яд този съюз не вещае нищо добро за тях и работодателите им.Предполагам бълват змии и гущери от злоба в статията която както винаги ще пропусна да прочета.

    20:59 20.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да си русофил има 2 варианта

    4 4 Отговор
    Или си платен или си мало/умен.

    Коментиран от #34

    21:03 20.05.2026

  • 33 Абе

    2 2 Отговор
    Волен изтрезня ли 🤣😂🤣😅

    21:04 20.05.2026

  • 34 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Да си русофил има 2 варианта":

    То да си платен пак си мало/умен. Кой вади пари така, пък и колко пари вади? Жълти копейки... Всички русофили са мало/умни.

    21:08 20.05.2026

  • 35 И Сибир е китайски

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Крепостните станаха роби.

    21:11 20.05.2026

  • 36 Уникално

    2 1 Отговор
    A къде е Ким,другия диктатор?

    21:11 20.05.2026

  • 37 Факти

    4 0 Отговор
    И обратното? Китай може да внася нефт и газ от цял свят. Да, няма да получи същата отстъпка, но какво от това? Това само малко ще забави икономиката си. В същото време ако Китай спре да купува от Русия ресурси и да й продава техника, с нея е свършено. Тя буквално се връща в 19-ти век. Китай има 10 пъти по-голяма икономика и население от Русия. Той не се нуждае от нея. Той просто я употребява, защото така му е изгодно. Русия толкова силно се нуждае от Китай, че му продава супер неизгодно и губи милиарди евро евро всяка година, а Путин на това му казва "безгранична дружба". Китай буквално ограбва Русия, а тя се усмихва и си трае, защото животът й виси на косъм.

    Коментиран от #40

    21:15 20.05.2026

  • 38 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    Колкото и да се старае Путин, колкото и да си слага токчета, за да изглежда по-висок и да надува бузи, придавайки си международна важност, той си остава дребен слуга. Носач на куфари с приведена походка.

    21:21 20.05.2026

  • 39 Милен

    1 0 Отговор
    Ами туй са си техни работи. Ние какво да кажем като всяка година вносът у нас от Китай се увеличава а износът намалява, можем ли ний без Си и може ли той без нас?

    21:25 20.05.2026

  • 40 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Европа спря да купува от Русия и видяхме резултата.
    Пак си си го купуват, но през посредници на завишена цена.
    Китай нито са слепи, нито са толкова глупави за да го направят.

    21:27 20.05.2026

  • 41 Васо

    2 1 Отговор
    Не може... Сега Путин ще получи оръжие и техника, а Китай руски петрол и нотариален акт за части от Далечния Изток

    21:27 20.05.2026

  • 42 Фактъ

    1 1 Отговор
    Базата Путин (шаломов по майчина линия)е агент на ми6,разпродава Русия по модела Аляска,за кашон уиски

    21:34 20.05.2026

  • 43 НАТО

    2 1 Отговор
    Газпром фалира,и в Русия няма денюшки,раята стои на студено и гладни ,недоносчето СССР загина,Русия отива на бунището

    21:38 20.05.2026

  • 44 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И ние тук опитваме вече чужда ГМО храна ,и културата се промени прайдове либерастия ,кой кого е@@ вече не е важно ,мъжко ли е женско ли ,и то според настроението ненормалното стана нормално и обратно

    21:53 20.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

