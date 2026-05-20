Обновеният KGM Torres дебютира в родината си

KG Mobility извършва бърза актуализация на модел от среден клас, като пуска на пазара в Южна Корея обновена версия на Torres точно четири години след първоначалния световен дебют на модела. Докато промените във външния вид са умишлено сдържани, за да се запази високо оценената естетика на автомобила, наподобяваща, обновлението в средата на жизнения цикъл въвежда изцяло преработена интериорна среда. Дизайнерските студия на KG Mobility са прекарали настоящия цикъл на разработка, като са се фокусирали директно върху обратната връзка от потребителите, с акцент върху отстраняването на ергономични недостатъци и подобряването на цифровата архитектура, за да се конкурират по-успешно с агресивните конкуренти на пазара.

Визуално обновената предна част се отличава с леко преработен преден спойлер, интегриран с елегантни хоризонтални прорези и обновено метално покритие в алуминиев стил, преминаващо през централната част. Новата лъскава облицовка се съчетава с полирани предни и задни предпазни панели, създавайки малко по-луксозна атмосфера за ежедневно пътуване, без да се жертва характерната за модела офроуд стойка. Външните обновления се допълват от сложен нов дизайн с пет спици за премиум 20-цоловите алуминиеви джанти, заедно с настроената външна цветова схема Plasma Shadow. Благодарение на обновените удължения на бронята, средноразмерният кросоувър нараства с 5 мм до обща дължина от 4705 мм, докато междуосието от 2680 мм остава напълно непроменено.

Най-важните промени ви очакват в интериора, където KG Mobility е взела смелото и добре дошло решение да се откаже от една разочароваща тенденция в интериорния дизайн. В полза на физическата ергономичност, долният сензорен дисплей за климатичната система от предишния модел е напълно премахнат и заменен с тактилен панел от физически бутони и копчета за интуитивно регулиране на климатичната система, без да се откъсва погледът от пътя. Този механичен панел се намира под масивен нов цифров пейзаж, подкрепен от два 12,3-инчови панорамни екрана, работещи с най-новия операционен софтуер на марката Athena 2.5 – съществено подобрение спрямо старата 9-инчова инфоразвлекателна система. Позицията на водача е допълнително модернизирана чрез изчистен двуспицов волан с двойно D-образно изрязване, в който е вграден специален ротационен контролер за режимите на движение, докато централната конзола е с изчистена, фиксирана архитектура, оборудвана с двойни безжични зарядни панели за телефони и универсални USB-C портове.

Под капака стандартният вариант с вътрешно горене заменя остарялата и бавна шестстепенна трансмисия Aisin с много по-остра и високоефективна осемстепенна автоматична скоростна кутия. Новият преобразувател на въртящия момент предава 168 конски сили от пренесения 1,5-литров четирицилиндров двигател T-GDI към предните колела или към система за задвижване на всички колела. Изборът на конфигурация 4x4 отключва интелигентен селектор на режими, предлагащ специфични параметри на сцепление за пясък, кал и сняг и чакъл. За екологично съзнателните купувачи наскоро пуснатият, разработен от BYD самозареждащ се хибрид „HYBE Lead“ съчетава 1,5-литровия турбо двигател с паралелни двойни електродвигатели и компактен акумулаторен пакет от 1,8 kWh, докато изцяло електрическият Torres EVX продължава да заема нивото на нулеви емисии със своята футуристична светлинна графика.