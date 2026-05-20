Транспортният министър разпореди: Повишен контрол върху безопасността на атракционите

20 Май, 2026 21:58 470 2

  • министър на транспорта и съобщенията-
  • контрол-
  • проверки-
  • атракциони

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Осигуряването на безопасност на атракционите по време на летния туристически сезон е основният приоритет пред нас и затова контролът ще бъде засилен. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща с ръководството на „Морска администрация“ и представители на Гражданска въздухоплавателна администрация. В разговора участваха и заместник-министрите Анна Натова и Христина Велинова, съобщават от пресцентъра на транспортното министерство.

Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новият Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, а наредбите към него се подготвят от различни институции, бе подчертано по време на срещата. Срокът за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца.

В предстоящите от юни проверки на водните атракциони, спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите ще бъдат обект на детайлни проверки. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти.

Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водноатракционни дейности.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще осъществява редовни и внезапни проверки с разширен обхват през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представяна периодично.

„Контролът е изключително важен, но заедно с това туристите трябва да проявяват лична отговорност, да преминават задължителния инструктаж преди използване на съоръженията и да обръщат внимание на предпазните средства“, коментира министър Пеев.


