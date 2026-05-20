Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА триумфира с Купата на България!

ЦСКА триумфира с Купата на България!

20 Май, 2026 22:01 1 728 37

  • цска-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • купа на българия

"Армейците" победиха Локо Пд след дузпи

ЦСКА триумфира с Купата на България! - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

ЦСКА победи Локомотив (Пловдив) по изключително драматичен начин след изпълнения на дузпи във финала за Купата на България и спечели 22-та си Купа. Редовното време и продълженията приключиха при 1:1, а при наказателните удари "смърфовете" направиха два пропуска, което се оказа решаващо.

Героят за "армейците" беше Леандро Годой, който вкара и двете попадения, а победното падна в петата минута на продължението.

Първата опасност бе пред вратата на "червените". В 4-ата минута Идриз се измъкна от бранителите на съперника и засече с десния крак подаване отляво, но не уцели добре топката и заради това не затрудни Лапоухов, който без проблем улови.

ЦСКА показа далеч по-голяма ефективност в 11-ата минута, в която откри резултата. Етоо центрира от фал, Киндриш изпусна Годой и Кошмара прониза с глава Милосавлевич.

ЦСКА триумфира с Купата на България!

Локо можеше бързо да възстанови равенството. В 16-ата минута пловдивчани комбинираха добре в половината на "черевните". Цварц се озова на стрелкова позиция и шутира, а Родригес подложи крак и изби в корнер над вратата. След неговото изпълнение Риан стреля с глава, а Лапоухов плонжира и спаси.

Пет минути по-късно ново центриране от фал на ЦСКА пак затрудни отбраната на Локо. Този път Брахими пробва да отбележи с акробатична задна ножица, но не улучи вратата.

Някъде тук пороят спря и над стадиона изгря слънце. В 25-ата минута "смърфовете" извършиха принудителна смяна - контузеният Иванов отстъпи мястото си на Лами.

ЦСКА триумфира с Купата на България!

Малко по-късно бранител в червено предприе рисков ход, тъй като блъсна в гърба Цварц при центриране от фал. Локо изяви претенции за дузпа, но реферът Гребенчарски остана играта да продължи.

В 44-ата минута Ебонг изведе Годой, нападателят на "червените" шутира, но Риан блокира удара с шпагат.

Втората част стартира отлично за Локо, който в 47-мата минута изравни. Попадението бе идентично на отбелязаното от "червените" - центриране от фал и удар с глава от непосредствена близост на Риян не остави шанс за реакция на Лапоухов.

Четири минути по-късно Мартино се пребори с Идриз, овладя топката и отправи диагонален удар от границата на наказателното поле покрай лявата греда. Секунди по-късно Цварц напомни за себе си с изстрел от 20 метра, който профуча опасно близо покрай вратата.

Изравнителното попадение посъбуди футболистте на Янев, които можеха отново да поведат в 58-мата минута. Тогава Пастор се озова очи в очи с Милосавлевич и отправи удар, но стражът спаси с дясната си ръка.

ЦСКА триумфира с Купата на България!

В 77-мата минута "червените" изпуснаха още едно много добро положение и в 77-мата минута. То отново дойде след центриране от фал. Годой засече с глава, но този път прати топката над напречната греда. Секунди по-късно ЦСКА получи нарушение отдясно на сантиметри от границата на големия пеналт. След неговото изпълнение топката бе върната към Жордао, но ударът на португалеца от 18 метра не се получи и отиде в аут.

ЦСКА триумфира с Купата на България!

Последваха минути, в които отборите наблигнаха повече на борба и разправии, отколкото на футбол. Локо пък видиимо отпадна физически и все повече негови състезатели започнаха да получават схващания. Все пак в 90-ата минута Иту пробва да прехвърли Лапоухов от центъра, но вратарят на софиянци се върна навреме и улов топката.

В петата минута на добавеното време ЦСКА отбеляза гол за 2:1 след щастлив рикошет. Лео Перейра излезе сам срещу вратаря Милосавлйевич и не успя да го преодолее. При добавката Годой се оказа най-съобразителен и хвърли в екстаз 22 000 "червени" по трибуните.

ВАР обаче започна проверка, която отне над 2 минути и накрая главният съдия трябваше да вземе сам решение до монитора и той отсъди игра с ръка на Лео Перейра.

В началото на първото продължение Питас овладя добре топката в наказателното, обърна се и стреля, като само противников крак му попречи да намери вратата. Шест-седем минути по-късно Джеймс Ето'о разтресе левия стълб до Милосавлйевич с много силен изстрел от въздуха.

В 115-ата минута Локо Пд направи нов пропуск. Лапоухов хвана мощен удар на Цварц в близкия си ъгъл. Нидерландецът се освободи от Теодор Иванов и шутира силно, пробвайки да изненада вратаря на ЦСКА.

Така всичко трябваше да се реши от дузпи на "Васил Левски". При тях двамата капитани Димитър Илиев и Бруно Жордао откриха с по един пропуск, но последваха шест реализирани дузпи докато Забро Динев не беше спрян от Лапоухов в петия опит, а Джеймс Ето'о вкара решителния гол за успеха!

ЦСКА триумфира с Купата на България!

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЦСКА 1:1

0:1 Леандро Годой 11
1:1 Лукас Риян 47

При дузпите

1:1 Димитър Илиев - Лапоухов спасява
1:1 Бруно Жордао - Милосавлевич спасява
2:1 Лукас Риян
2:2 Макс Ебонг
3:2 Киндриш
3:3 Теодор Иванов
4:3 Жоел Цварц
4:4 Леандро Годой
4:4 Запро Динев - Лапоухов спасява
4:5 Джеймс Етоо

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 4. Киндриш, 5. Павлов, 7. Идриз, 12. Али, 13. Риян, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 77. Цварц, 94. Иту

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 11. Брахими, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 28. Питас, 9. Годой


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оппа Ивайло

    21 31 Отговор
    Армия нямаме, какви армейци може да са ловешката пасмина на Гришо дето се настани във базата фалиралата академията на армията? Иначе честита купа на Етрополе Булгарплод Червени Домати от Литекс Ловеч-Балкан 50 кубика.

    Коментиран от #23

    22:04 20.05.2026

  • 2 Хахаха

    24 15 Отговор
    А Левски припозна Локо Пловдив.Ах,колко е жалко да си припознавач!

    22:06 20.05.2026

  • 3 ЧИЧО ви намкатафуткатамангалска

    17 10 Отговор
    ееххххх ДОКО , ДОКО бедни ми индусино джипси беден ЧАОООО джипсита краварски

    22:07 20.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 морталехитанос

    21 11 Отговор
    леффски и ДОКО отбори на шри ланка

    22:09 20.05.2026

  • 6 Язе

    9 13 Отговор
    Местя си го у десно.

    22:09 20.05.2026

  • 7 Aлфа Вълкът

    20 11 Отговор
    Супер късмет и супер вратарче, не зная какви са плановете на ръководството на ЦСКА дали ще дадат шанс на Янев, но днес спечелихме на онче бонче.
    Владеят топката, но безидейни без изпъкващи индивидуални качества.

    22:09 20.05.2026

  • 8 СЪДИИТЕ ОТ ВАР

    22 14 Отговор
    ЧАКАХМЕ ГОНЗО ОТ ИСТАМБУЛ ДА КАЖЕ ИМА ЛИ ГОЛ ИЛИ НЯМА!!!!
    САМОООООО ЦСКАААААААААААА
    КОЙ СЕГА Е НОМЕР ……….

    Коментиран от #9, #10

    22:12 20.05.2026

  • 9 Кметът на Микре

    13 23 Отговор

    До коментар #8 от "СЪДИИТЕ ОТ ВАР":

    Номер 1 е Левски - виж таблицата с класирането. Честита оранжева купа! ;/)

    Коментиран от #13, #14, #33

    22:15 20.05.2026

  • 10 Полека бе

    11 14 Отговор

    До коментар #8 от "СЪДИИТЕ ОТ ВАР":

    Ще си скъсаш червените чорапогащи.

    Коментиран от #12

    22:16 20.05.2026

  • 11 Цска срещу

    15 7 Отговор
    Бфс (гонзо локо, лефски)!Но при дуспите ,,синьо бяло-черната магла" нямаха нямаше Думата! Фортуна бес Нас!

    22:18 20.05.2026

  • 12 ЛЕКАПОЛЕКА

    19 8 Отговор

    До коментар #10 от "Полека бе":

    С ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ
    КОЗИРКА НЯМАТЕ,ПОДУЕНЕЕ,2035 ГОДИНА Я ИМАТЕ. Я НЯМАТЕ СТАДИОН

    22:20 20.05.2026

  • 13 ДО ОНЯ ДЕН ИГРАЕХТЕ БАРАЖИ

    13 9 Отговор

    До коментар #9 от "Кметът на Микре":

    КОЕ КЛАСИРАНЕ ДА ГЛЕДАМ НА ГОНЗО ПЕЕВСКИ И БАТИ БОЙКО ЛИ??

    Коментиран от #20

    22:21 20.05.2026

  • 14 Ана вас на кого

    15 8 Отговор

    До коментар #9 от "Кметът на Микре":

    Да честитим? На Шиши, Боко, Гонзо...!? Кога започва ,, туризма ви в Европа.... И кога ще проключи!

    22:22 20.05.2026

  • 15 комеди

    8 5 Отговор
    индусиииии от ДОКО и джипсикварталаПодуене евтвсимайките

    22:26 20.05.2026

  • 16 Ботев Пловдив

    8 7 Отговор
    Левски шампион, Литекс с купата, а Лудогорец духа супата! Хахаха

    22:32 20.05.2026

  • 17 Религиозен

    10 9 Отговор
    Поздрав за всички който имат лилави! !!!! венци в Република България ! Тъмен ден за индусите !!! Свещената крава от пловдив Умря

    22:33 20.05.2026

  • 18 ЦСКА 1948

    8 5 Отговор
    Нормално е. ЦСКА винаги печели,по един или друг начин.

    22:36 20.05.2026

  • 19 ГОСТ

    8 1 Отговор
    да им е честита и на всички други от това наредено първенство. а за съдиите същото като в съдебната система зависими на силните на деня. с такова първенство и съдийство никога няма да иживеем 94год.

    22:39 20.05.2026

  • 20 Пеевски

    9 6 Отговор

    До коментар #13 от "ДО ОНЯ ДЕН ИГРАЕХТЕ БАРАЖИ":

    Аз ви подарих купата на България, все пак трябваше да се отплатя с нещо за това, че ползвам частния самолет на Папазки

    22:39 20.05.2026

  • 21 Фалфал Фалфалов

    3 0 Отговор
    Коментатора направи фал. Не е чувал за фаул

    22:40 20.05.2026

  • 22 Майстор Тричко

    13 1 Отговор
    От доста време пиша, че Питтас, Жордао и Етоо не са за ЦСКА. Първите двама са отчайващо слаби, а третият играе само когато си иска, но рядко го прави. Годой е много спорен - трябват му по няколко 100% положения за да вкара един гол. Крилата се стараят, но са крайно неефективни. С тази игра сме само за БГ-първенството, но за съжаление от второто място назад... За каква Европа мечтаем, като не можем да бием категорично отбори от втората и третата четворка?

    22:43 20.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЦСКА последната крепост на България

    10 7 Отговор
    Много скоро руското отроче динамото на Сталин Подуяне ще бъде пометено от народа

    Коментиран от #32

    22:49 20.05.2026

  • 25 Ше ги праим Бербат

    3 2 Отговор
    Аз не знам гондзо що го напрайхме шеф,щом ЦСКА взима купи.

    22:56 20.05.2026

  • 26 Това

    6 6 Отговор
    Това кое ЦСКА е ? Истинското или бившето Литекс?

    Коментиран от #31

    22:56 20.05.2026

  • 27 ЦСКА

    5 2 Отговор
    Братя изплувахме от калта ,знаем че България ни е тясна и тръгваме из Европа, там ни познават.

    Коментиран от #34

    23:02 20.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пеевски

    3 4 Отговор
    Айде честито!

    23:11 20.05.2026

  • 31 Завърнал се

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Това":

    Това е истинския Литекс.

    23:17 20.05.2026

  • 32 Сталин

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "ЦСКА последната крепост на България":

    Не си прав, другарю. По мое време ЦСКА печелеше най-много. Нима забрави как по мое нареждане БКП взимаше каймака на Българския футбол от Армията и другите отбори и ги вписваше в състава на ЦСКА?

    23:23 20.05.2026

  • 33 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кметът на Микре":

    Не те слуша главата

    23:24 20.05.2026

  • 34 Ще го видим и него

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ЦСКА":

    Те там и идиота го познават

    23:26 20.05.2026

  • 35 неутрален

    1 0 Отговор
    Мачът слаб много. Но добре че Джуджето се промъкна в ЕКТ. Той вдигна ЦСКА пред изпадане в Бе група до топ 4 и заслужаваше да получи малко признание. Щяха да го смачкат без този късмет днес и нямаше да е заслужено.

    Иначе, най-добрия играч беше на Локо. Онова нападателче не е ясно как е попаднало в бг футбола. Бих го купил на секундата. Левски да го вземат ако искаш ШЛ групи.

    23:43 20.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Боби

    0 0 Отговор
    Локо Пловдив винаги е бил най неудобен за ЦСКА.Не очаквах победа.

    23:52 20.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове