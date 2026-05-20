ЦСКА триумфира с Купата на България!

ЦСКА победи Локомотив (Пловдив) по изключително драматичен начин след изпълнения на дузпи във финала за Купата на България и спечели 22-та си Купа. Редовното време и продълженията приключиха при 1:1, а при наказателните удари "смърфовете" направиха два пропуска, което се оказа решаващо.
Героят за "армейците" беше Леандро Годой, който вкара и двете попадения, а победното падна в петата минута на продължението.
Първата опасност бе пред вратата на "червените". В 4-ата минута Идриз се измъкна от бранителите на съперника и засече с десния крак подаване отляво, но не уцели добре топката и заради това не затрудни Лапоухов, който без проблем улови.
ЦСКА показа далеч по-голяма ефективност в 11-ата минута, в която откри резултата. Етоо центрира от фал, Киндриш изпусна Годой и Кошмара прониза с глава Милосавлевич.
Локо можеше бързо да възстанови равенството. В 16-ата минута пловдивчани комбинираха добре в половината на "черевните". Цварц се озова на стрелкова позиция и шутира, а Родригес подложи крак и изби в корнер над вратата. След неговото изпълнение Риан стреля с глава, а Лапоухов плонжира и спаси.
Пет минути по-късно ново центриране от фал на ЦСКА пак затрудни отбраната на Локо. Този път Брахими пробва да отбележи с акробатична задна ножица, но не улучи вратата.
Някъде тук пороят спря и над стадиона изгря слънце. В 25-ата минута "смърфовете" извършиха принудителна смяна - контузеният Иванов отстъпи мястото си на Лами.
Малко по-късно бранител в червено предприе рисков ход, тъй като блъсна в гърба Цварц при центриране от фал. Локо изяви претенции за дузпа, но реферът Гребенчарски остана играта да продължи.
В 44-ата минута Ебонг изведе Годой, нападателят на "червените" шутира, но Риан блокира удара с шпагат.
Втората част стартира отлично за Локо, който в 47-мата минута изравни. Попадението бе идентично на отбелязаното от "червените" - центриране от фал и удар с глава от непосредствена близост на Риян не остави шанс за реакция на Лапоухов.
Четири минути по-късно Мартино се пребори с Идриз, овладя топката и отправи диагонален удар от границата на наказателното поле покрай лявата греда. Секунди по-късно Цварц напомни за себе си с изстрел от 20 метра, който профуча опасно близо покрай вратата.
Изравнителното попадение посъбуди футболистте на Янев, които можеха отново да поведат в 58-мата минута. Тогава Пастор се озова очи в очи с Милосавлевич и отправи удар, но стражът спаси с дясната си ръка.
В 77-мата минута "червените" изпуснаха още едно много добро положение и в 77-мата минута. То отново дойде след центриране от фал. Годой засече с глава, но този път прати топката над напречната греда. Секунди по-късно ЦСКА получи нарушение отдясно на сантиметри от границата на големия пеналт. След неговото изпълнение топката бе върната към Жордао, но ударът на португалеца от 18 метра не се получи и отиде в аут.
Последваха минути, в които отборите наблигнаха повече на борба и разправии, отколкото на футбол. Локо пък видиимо отпадна физически и все повече негови състезатели започнаха да получават схващания. Все пак в 90-ата минута Иту пробва да прехвърли Лапоухов от центъра, но вратарят на софиянци се върна навреме и улов топката.
В петата минута на добавеното време ЦСКА отбеляза гол за 2:1 след щастлив рикошет. Лео Перейра излезе сам срещу вратаря Милосавлйевич и не успя да го преодолее. При добавката Годой се оказа най-съобразителен и хвърли в екстаз 22 000 "червени" по трибуните.
ВАР обаче започна проверка, която отне над 2 минути и накрая главният съдия трябваше да вземе сам решение до монитора и той отсъди игра с ръка на Лео Перейра.
В началото на първото продължение Питас овладя добре топката в наказателното, обърна се и стреля, като само противников крак му попречи да намери вратата. Шест-седем минути по-късно Джеймс Ето'о разтресе левия стълб до Милосавлйевич с много силен изстрел от въздуха.
В 115-ата минута Локо Пд направи нов пропуск. Лапоухов хвана мощен удар на Цварц в близкия си ъгъл. Нидерландецът се освободи от Теодор Иванов и шутира силно, пробвайки да изненада вратаря на ЦСКА.
Така всичко трябваше да се реши от дузпи на "Васил Левски". При тях двамата капитани Димитър Илиев и Бруно Жордао откриха с по един пропуск, но последваха шест реализирани дузпи докато Забро Динев не беше спрян от Лапоухов в петия опит, а Джеймс Ето'о вкара решителния гол за успеха!
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЦСКА 1:1
0:1 Леандро Годой 11
1:1 Лукас Риян 47
При дузпите
1:1 Димитър Илиев - Лапоухов спасява
1:1 Бруно Жордао - Милосавлевич спасява
2:1 Лукас Риян
2:2 Макс Ебонг
3:2 Киндриш
3:3 Теодор Иванов
4:3 Жоел Цварц
4:4 Леандро Годой
4:4 Запро Динев - Лапоухов спасява
4:5 Джеймс Етоо
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 4. Киндриш, 5. Павлов, 7. Идриз, 12. Али, 13. Риян, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 77. Цварц, 94. Иту
ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 11. Брахими, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 28. Питас, 9. Годой
1 Оппа Ивайло
Коментиран от #23
22:04 20.05.2026
7 Aлфа Вълкът
Владеят топката, но безидейни без изпъкващи индивидуални качества.
22:09 20.05.2026
8 СЪДИИТЕ ОТ ВАР
САМОООООО ЦСКАААААААААААА
КОЙ СЕГА Е НОМЕР ……….
Коментиран от #9, #10
22:12 20.05.2026
9 Кметът на Микре
До коментар #8 от "СЪДИИТЕ ОТ ВАР":Номер 1 е Левски - виж таблицата с класирането. Честита оранжева купа! ;/)
Коментиран от #13, #14, #33
22:15 20.05.2026
10 Полека бе
До коментар #8 от "СЪДИИТЕ ОТ ВАР":Ще си скъсаш червените чорапогащи.
Коментиран от #12
22:16 20.05.2026
12 ЛЕКАПОЛЕКА
До коментар #10 от "Полека бе":С ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ
КОЗИРКА НЯМАТЕ,ПОДУЕНЕЕ,2035 ГОДИНА Я ИМАТЕ. Я НЯМАТЕ СТАДИОН
22:20 20.05.2026
13 ДО ОНЯ ДЕН ИГРАЕХТЕ БАРАЖИ
До коментар #9 от "Кметът на Микре":КОЕ КЛАСИРАНЕ ДА ГЛЕДАМ НА ГОНЗО ПЕЕВСКИ И БАТИ БОЙКО ЛИ??
Коментиран от #20
22:21 20.05.2026
14 Ана вас на кого
До коментар #9 от "Кметът на Микре":Да честитим? На Шиши, Боко, Гонзо...!? Кога започва ,, туризма ви в Европа.... И кога ще проключи!
22:22 20.05.2026
20 Пеевски
До коментар #13 от "ДО ОНЯ ДЕН ИГРАЕХТЕ БАРАЖИ":Аз ви подарих купата на България, все пак трябваше да се отплатя с нещо за това, че ползвам частния самолет на Папазки
22:39 20.05.2026
24 ЦСКА последната крепост на България
Коментиран от #32
22:49 20.05.2026
31 Завърнал се
До коментар #26 от "Това":Това е истинския Литекс.
23:17 20.05.2026
32 Сталин
До коментар #24 от "ЦСКА последната крепост на България":Не си прав, другарю. По мое време ЦСКА печелеше най-много. Нима забрави как по мое нареждане БКП взимаше каймака на Българския футбол от Армията и другите отбори и ги вписваше в състава на ЦСКА?
23:23 20.05.2026
33 Факт
До коментар #9 от "Кметът на Микре":Не те слуша главата
23:24 20.05.2026
34 Ще го видим и него
До коментар #27 от "ЦСКА":Те там и идиота го познават
23:26 20.05.2026
35 неутрален
Иначе, най-добрия играч беше на Локо. Онова нападателче не е ясно как е попаднало в бг футбола. Бих го купил на секундата. Левски да го вземат ако искаш ШЛ групи.
23:43 20.05.2026
