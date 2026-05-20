Михаил Миков: Този чадър, който се слага върху министерската отговорност, вече е тревожен сигнал

Временна парламентарна комисия обсъжда промените в правилника на НС, предложени от "Прогресивна България". От опозицията реагираха остро.

"Някои от промените наистина са необходими. Комично беше, когато от една парламентарна група си правиха реплики и дуплики. Такива парламентарни трикове наистина отвращават хората, но този чадър, който се слага върху министерската отговорност - вече е тревожен сигнал", коментира бившият председател на Народното събрание и бивш вътрешен министър Михаил Миков в предаването "Денят ON AIR".

Ограничения в правото на информация за депутатите

"Не мога да приема, че народните представители не могат да получават информация. Сега в правилника, да отнемаш това право..., напротив - народните представители би трябвало и да са натоварени с това право, не в името на властта им, а в името на гражданите, които представляват. Надявам се да има преосмисляне", каза Миков пред Bulgaria ON AIR.

Проблемът с контрола над независимите регулатори

Според него контрол трудно се прави върху т.нар. независими регулатори.

"Те са извън обсега на парламентарния контрол. Все повече агенции, комисии не подлежат на парламентарен контрол, какъвто е парламентарният контрол към отделните министри. Тогава едно ограничаване на народните представители да получават информация е лош знак", изрази мнение бившият председател на НС.

Ролята на временните комисии и конституционните промени

По думите му е трябвало да се тръгне с Конституцията.

"Това е голямата промяна - Конституция по отношение на правомощията на президента и служебния кабинет. Защо го забравихме това? В един момент комисиите започнаха да се правят най-вече по политически причини. 48 гласа пък и не е толкова много. Друг е въпросът, че временните комисии се превърнаха в основен източник на новини в НС, които променят същинската му дейност", анализира Миков.

Има нужда от сериозно пренареждане и редуциране на администрацията, отбеляза той.

Радев разговаря с Тръмп и Мерц

"Това говори за непромяна на политиката на България, а тези избори показаха, че гражданите искат друго. Гражданите искат по-балансирана политика. Американският президент не решава въпроса за визите. България няма сигнали за по-балансирана политика. Трябва да се позиционираме ясно", настоя още Миков.