Михаил Миков: Този чадър, който се слага върху министерската отговорност, вече е тревожен сигнал

20 Май, 2026 22:18

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Временна парламентарна комисия обсъжда промените в правилника на НС, предложени от "Прогресивна България". От опозицията реагираха остро.

"Някои от промените наистина са необходими. Комично беше, когато от една парламентарна група си правиха реплики и дуплики. Такива парламентарни трикове наистина отвращават хората, но този чадър, който се слага върху министерската отговорност - вече е тревожен сигнал", коментира бившият председател на Народното събрание и бивш вътрешен министър Михаил Миков в предаването "Денят ON AIR".
Ограничения в правото на информация за депутатите
"Не мога да приема, че народните представители не могат да получават информация. Сега в правилника, да отнемаш това право..., напротив - народните представители би трябвало и да са натоварени с това право, не в името на властта им, а в името на гражданите, които представляват. Надявам се да има преосмисляне", каза Миков пред Bulgaria ON AIR.

Проблемът с контрола над независимите регулатори
Според него контрол трудно се прави върху т.нар. независими регулатори.
"Те са извън обсега на парламентарния контрол. Все повече агенции, комисии не подлежат на парламентарен контрол, какъвто е парламентарният контрол към отделните министри. Тогава едно ограничаване на народните представители да получават информация е лош знак", изрази мнение бившият председател на НС.

Ролята на временните комисии и конституционните промени
По думите му е трябвало да се тръгне с Конституцията.

"Това е голямата промяна - Конституция по отношение на правомощията на президента и служебния кабинет. Защо го забравихме това? В един момент комисиите започнаха да се правят най-вече по политически причини. 48 гласа пък и не е толкова много. Друг е въпросът, че временните комисии се превърнаха в основен източник на новини в НС, които променят същинската му дейност", анализира Миков.
Има нужда от сериозно пренареждане и редуциране на администрацията, отбеляза той.

Радев разговаря с Тръмп и Мерц
"Това говори за непромяна на политиката на България, а тези избори показаха, че гражданите искат друго. Гражданите искат по-балансирана политика. Американският президент не решава въпроса за визите. България няма сигнали за по-балансирана политика. Трябва да се позиционираме ясно", настоя още Миков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСКАМЕ

    11 1 Отговор
    Действия,а не празни приказки, които почти 40 години сме слушали.

    Коментиран от #8

    22:22 20.05.2026

  • 2 Шопска слаботокова кратуна

    5 0 Отговор
    Тази вечер в централната новинарска емисия по БТВ казаха че "над 20 хиляди човека посрещнаха Дара и ликуваха с нея"...Едва ли бяха толкова след като снимки от дрон и разчети показаха че присъстващите са между 7 и 9 хиляди предимно учащи.

    22:23 20.05.2026

  • 3 зоро

    13 2 Отговор
    Я си пий ракийката и не се прави на политически анализатор бе Мишо! Един от тези, които съсипаха БСП и сега дава акъл на другите без никой да го е питал

    Коментиран от #10

    22:24 20.05.2026

  • 4 Ники

    10 1 Отговор
    Нароода ясно му каза че не иска нито да го чува нито да го вижда.

    22:32 20.05.2026

  • 5 Тунтун

    7 1 Отговор
    Наздраве, Мише!

    22:38 20.05.2026

  • 6 Мишко,

    5 1 Отговор
    Защо се изказваш? Първо ,си пенсионер, второ затри една партия. Трето ,ако не ти стигат парите, Ние търсим пенсионери за паркове и градини на граждански договор. Заповядай.

    22:44 20.05.2026

  • 7 1234

    3 1 Отговор
    Мико, наздраве. Още ли си на мастика.

    Коментиран от #13

    22:56 20.05.2026

  • 8 Румбаранга

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИСКАМЕ":

    Ходи си тресни една чайка да ти мине!!!

    Коментиран от #16

    23:00 20.05.2026

  • 9 ....

    3 2 Отговор
    Мишко е готин.

    23:01 20.05.2026

  • 10 ВИС 2

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "зоро":

    А на теб така ти е мъчно, че съсипаха БСП!!!

    23:01 20.05.2026

  • 11 Боташът или ботушът на терора

    2 5 Отговор
    Честито на всички мaлoyмни путинофили, които фърлиха на измамата Прогресивен Боташ!

    23:02 20.05.2026

  • 12 ужас

    3 1 Отговор
    Кой го интересува какво мисли мико, той и първанов, калфин, румен шадравана, кирил добрев, татяна дончева, гергов, мая, найденов, станишев, пирински, божинов,таков, мержанов, шаренкова, съсипаха БСП.

    23:02 20.05.2026

  • 13 прякор

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "1234":

    мишо водката му викат

    23:08 20.05.2026

  • 14 Анонимен

    2 0 Отговор
    Шпрее е тиха река, хората се разхождат по алеите край брега. Можеш да пресечеш я пресечеш по мостчетата няколко пъти за километър - два. През май е топло.

    23:13 20.05.2026

  • 15 Теслатъ

    0 0 Отговор
    И този силно алкохолно зависим ли е вече "експерт"??? Стрнен народ сме, със странен манталитет...., хем искаме ред, законност и справедливост, хем, ако може "Манджата" да е "подправена" с малко, корупцийка, беззаконие и анархийка, но за "нашите хора"! Е, не става така, трябва да изберем - или едното, или другото.

    23:17 20.05.2026

  • 16 Е щом казваш

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Румбаранга":

    Да тресна,щото има с какво...
    Ама ти с тези 5 см да ти се чуди човек освен за пикаене за нищо друго не става.

    23:35 20.05.2026

