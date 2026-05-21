Ново разместване: Поредна промяна в програмата за срещата Славия – Монтана

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз изненада всички с нова корекция на началния час на двубоя Славия и Монтана от 37-ия кръг на efbet Лига, който ще се проведе на стадион „Славия“ в столичния квартал „Овча купел“.

Първоначално срещата бе насрочена за 18:00 часа, но само ден по-късно бе изместена за вечерен старт – 20:30. По-късно обаче, след поредно заседание и по настояване на домакините от Славия, с одобрението на Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, бе взето окончателно решение: мачът ще започне в 15:30 часа на 22 май (петък) 2026 година. Това съобщиха официално от БФС.

За разлика от останалите срещи от последния кръг, които ще се играят едновременно, двубоят между Славия и Монтана няма да окаже влияние върху крайното подреждане в шампионата. Именно поради тази причина организаторите си позволиха да разместят началния час, за да отговорят на исканията на клубовете и телевизионните партньори.