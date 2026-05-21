Ново разместване: Поредна промяна в програмата за срещата Славия – Монтана

21 Май, 2026 10:46 529 2

Финалният двубой от efbet Лига ще стартира в 15:30 часа след ново решение на БФС

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз изненада всички с нова корекция на началния час на двубоя Славия и Монтана от 37-ия кръг на efbet Лига, който ще се проведе на стадион „Славия“ в столичния квартал „Овча купел“.

Първоначално срещата бе насрочена за 18:00 часа, но само ден по-късно бе изместена за вечерен старт – 20:30. По-късно обаче, след поредно заседание и по настояване на домакините от Славия, с одобрението на Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, бе взето окончателно решение: мачът ще започне в 15:30 часа на 22 май (петък) 2026 година. Това съобщиха официално от БФС.

За разлика от останалите срещи от последния кръг, които ще се играят едновременно, двубоят между Славия и Монтана няма да окаже влияние върху крайното подреждане в шампионата. Именно поради тази причина организаторите си позволиха да разместят началния час, за да отговорят на исканията на клубовете и телевизионните партньори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  1 12321

    Отговор
    Мачовете вече не се играят за публиката, а за ТВ програмата, в работни дни по обяд, попълват схемата на административния календар и тиражите на тотото.

    10:52 21.05.2026

  2 Някой

    Отговор
    Правят го за телевизиите да си запълнят програмата.
    На Монтана даденият под наем Борис Димитров да си се връща в ЦСКА 1948. Той има нюх към гола, но останалите на репортажи са трагични. Има май 9 гола, макар и някакви от дузпи. Ако е титуляр в ЦСКА 1948 ще вкарва повече. Странно взимат и някакъв защитник от там. Явно ще се подсилват с от последният в класирането. Но сигурно и той отговаря на условието за до 23 години (обикновено се гледа на 1.1. от началото на сезона), нищо че бил на 24 години от тази година вече.

    10:54 21.05.2026

