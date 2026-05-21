Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Петър Волгин към Кая Калас: При друг американски президент Брюксел отново ще се превърне в пудела на САЩ!

Петър Волгин към Кая Калас: При друг американски президент Брюксел отново ще се превърне в пудела на САЩ!

21 Май, 2026 11:40 1 565 76

  • петър волгин-
  • кая калас-
  • ес-
  • еп-
  • сащ-
  • президент

Моят конкретен въпрос към вас, г-жо Калас, е защо Европейската комисия страда от такава липса на принципност?

Петър Волгин към Кая Калас: При друг американски президент Брюксел отново ще се превърне в пудела на САЩ! - 1
Снимка: ЕП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Г-жо Калас, в Европейския съюз има държави, които казват ДА, преди още да са чули какво ги питат от Вашингтон. Този факт бе потвърден от Марко Рубио, който, за съжаление, посочи и моята страна България сред тези страни“, припомни българският евродепутат Петър Волгин на заседание на ЕП, на което се обсъждаше стратегията на ЕС за справяне с настоящите кризи в Близкия изток в присъствието на Кая Калас.

Петър Волгин се обърна към върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, като посочи, че в Европа има и други правителства, подчинени на Вашингтон.

„Ръководството на Европейския съюз също не показва, че е склонно да води независима от САЩ политика. Да, в момента вие демонстрирате недоволство срещу Доналд Тръмп, но това е недоволство от сегашния президент. Ако във Вашингтон управлява друг президент, например Камала Харис, то тогава брюкселският елит отново ще се превърне в пудела на САЩ!“, каза Петър Волгин и отправи следния въпрос към еврокомисаря Калас, като избори няколко факта:

„Моят конкретен въпрос към вас, г-жо Калас, е защо Европейската комисия страда от такава липса на принципност? Не реагирахте, не осъдихте отвличането на законно избрания венецуелски президент Николас Мадуро, не реагирахте на абсолютно незаконните атаки на американските и израелските сили срещу Иран? Кога Европейската комисия ще прояви повече смелост и повече принципност?“

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас изслуша внимателно обръщението на българския евродепутат Петър Волгин, но политически некоректното му съдържание предизвика леко неудобство на фона на общия формален тон. Кая Калас прояви словесна еквилибристика и избегна директния отговор на въпроса, като отклони вниманието на аудиторията в друга посока.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 61 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Волгата не прощава

    70 12 Отговор
    Задал и е политически некоректен въпрос. Тя не му е дала директен отговор, защото няма смелостта и опита за това.

    11:44 21.05.2026

  • 2 Тая кака

    67 13 Отговор
    Е прословута с неадекватноста си
    Показала го е за пореден път

    11:45 21.05.2026

  • 3 Пепи Волгата

    17 35 Отговор
    Аз казах да на еврото преди да съм чул даже и един въпрос

    Коментиран от #50, #61

    11:45 21.05.2026

  • 4 Браво

    59 14 Отговор
    Така се прави. Ясен въпрос, мрънкащ отговор. Естонците нямат с какво да мислят, главиците им са малки.

    11:47 21.05.2026

  • 5 Тошко

    22 54 Отговор
    Тоя докога ще ни излага

    Коментиран от #12, #40, #62

    11:47 21.05.2026

  • 6 Линда

    5 3 Отговор
    Не винаги Едно на ум

    11:48 21.05.2026

  • 7 Ъперкът

    48 11 Отговор
    Калас е палячо на кукили в компроментирания ЕС.

    11:49 21.05.2026

  • 8 Майора

    16 47 Отговор
    От пудели на Путинне желаем коментари!

    11:49 21.05.2026

  • 9 Дии

    20 44 Отговор
    Волгата упорито се опитва да си заработи дача в Подмосковието. Като разни други предатели на България.

    Коментиран от #21

    11:49 21.05.2026

  • 10 Скот Ритър

    49 10 Отговор
    Неудобен въпрос, директно зададен на провалените политици от Брюксел. Отговор няма.

    11:50 21.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НалисМе

    26 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко":

    Нали сме в отбора на "богатите" или "отбора на излагащите се" - май е едно и също, има фалит след фалит във всички индустрии на ЕС, но се излагаме да си казваме "че сме богати" ... 36 години съсипия

    11:51 21.05.2026

  • 13 Волфин е палячо

    16 35 Отговор
    А ти Волго пееименувана, кога ще кажеш, че Путин е афресор и води незаконна война в Украйна 😂😂😂😂
    Или пак ще си смениш името и пола 😂😂😂
    Търсиш принципи у другите, а сам нямаш такива 😂😂😂
    Иначе наистина е време ЕС да се еманципира от САЩ и постоянните им войни, за които точно ние плащаме сметката. Но този въпрос може да бъде зададен възпитано на Кая Калас🧐🧐🧐🧐
    Да обиждаш е признак ня безсилие и некомпетентност 🧐🧐🧐
    Хайде отивай да си сменяш името

    Коментиран от #20, #72

    11:52 21.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Палец нагоре

    36 9 Отговор
    Кайчето показа политическа импотентност пред Волгин, а той застана смело и отговорно срещу нея. Аплодисменти.

    11:53 21.05.2026

  • 16 Българин

    32 11 Отговор
    Напълно прав е!

    11:53 21.05.2026

  • 17 ШЕФА

    34 10 Отговор
    Петър Волгин е единственият българин който отстоява интересите на България в това Соро.... сметище наречено Европарламент.

    Коментиран от #31

    11:54 21.05.2026

  • 18 Разбиване

    33 11 Отговор
    Браво г-н Волгин, всеки си мисли същото, но никой няма смелост да го каже. Точно в десетката!

    11:54 21.05.2026

  • 19 Волгин,

    14 30 Отговор
    Ти си за Москва,не за западна Европа.Аман от троянски коне.

    Коментиран от #29, #42

    11:54 21.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ТАм

    24 7 Отговор

    До коментар #9 от "Дии":

    там горе в надраменното Ви устройство,
    дали има кой да осъзнае, че това, което говори Волгин е признак за национализъм, а не за предателство!???

    11:55 21.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ганя Путинофила

    8 20 Отговор
    Прав е Волгата!
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това корумпирано и путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    11:55 21.05.2026

  • 24 дунавов

    10 17 Отговор
    тоя руzофил си е сменил българската фамилия на волгин съвсем умишлено!

    11:55 21.05.2026

  • 25 Така де

    10 19 Отговор
    Ало, ЕС! Как допускате хора при вас, които говорят от името и защитават терористична Русия. Колко време ще съществувате така? Това не е демокрация, а е абсолютна слабост.

    11:56 21.05.2026

  • 26 На колене

    19 4 Отговор
    Зависимите евро пудели са налапали властта над Европа, отваряйки врата на ада заради своята подчиненост от америте.

    11:56 21.05.2026

  • 27 ВРЪЩАЙ

    6 15 Отговор
    ПАРИТЕ бе!

    11:57 21.05.2026

  • 28 Хахахаха

    9 18 Отговор
    Пудела на тупин дава акъл!

    11:58 21.05.2026

  • 29 Така е

    11 18 Отговор

    До коментар #19 от "Волгин,":

    Жална му майка на тоз Европейски съюз, който е прояждан отвътре от такива троянски коне на Русия.

    11:58 21.05.2026

  • 30 111223

    23 4 Отговор
    Израза " политически некоректното му съдържание" прекрасно кореспондира със свободата на словото. Браво!

    11:58 21.05.2026

  • 31 Нехис

    8 21 Отговор

    До коментар #17 от "ШЕФА":

    Кмъв българин може да е Пьотр Волгин?

    11:58 21.05.2026

  • 32 АГАТ а Кристи

    8 17 Отговор
    От Путинския пудел се чу едно "аф"... /не можа и да повтори, че му заседнаха евраците в гърлото/

    11:59 21.05.2026

  • 33 Дайте ми пушката!

    6 11 Отговор
    Пушката за грозен дивеч!

    Коментиран от #44

    11:59 21.05.2026

  • 34 Българин 🇧🇬

    20 8 Отговор
    Е , поне този евродепутат от Възраждане си заслужава заплатата ! Браво на Волгин за честните думи !

    11:59 21.05.2026

  • 35 Глупости

    8 19 Отговор
    Волгин пудела на русия да се благодари на САЩ които осигуряват ядрен чадър на Европа

    11:59 21.05.2026

  • 36 Кратко и ясно

    18 5 Отговор
    Адмирации за въпроса, за смелостта, за доблестта.

    11:59 21.05.2026

  • 37 Kaлпазанин

    18 3 Отговор
    Пак да се пита ,ЕС се управлява от идиоти

    Коментиран от #47

    12:00 21.05.2026

  • 38 Ванко 2

    7 12 Отговор
    Когато Волгата говори в ЕП в залата има 5 депутата😆😆😆

    12:00 21.05.2026

  • 39 Възражданска подлога

    8 17 Отговор
    Българската простотия край няма

    12:01 21.05.2026

  • 40 Опа

    20 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко":

    Само да попитам, откога да казваш истината е излагация !!!

    12:01 21.05.2026

  • 41 Волгин

    13 17 Отговор
    Взима хиляди пари от Европа, а служи на Русия.

    12:02 21.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Софийски

    11 19 Отговор
    Ние сме член на ЕС, тази руска подлога е срамно да говори такива работи

    12:04 21.05.2026

  • 44 И кво ?.

    12 5 Отговор

    До коментар #33 от "Дайте ми пушката!":

    Стой ! Кая не е толкова грозна ! Върши работа , ако си на зор .

    12:04 21.05.2026

  • 45 Пудела на путин

    8 14 Отговор
    се изказва неподготвен

    12:04 21.05.2026

  • 46 Иван

    5 13 Отговор
    По същия начин, някой други са пудели на тоя президент на русия

    12:04 21.05.2026

  • 47 😂😂😂😂

    7 10 Отговор

    До коментар #37 от "Kaлпазанин":

    Ами тоя суяк кво прави там?
    🤡🥳🤡🥳🤡🥳

    12:05 21.05.2026

  • 48 Бръм

    8 5 Отговор
    Поне Волгин, докато е там ще показва, че съществува раздвоение в мирогледа на българското общество, т.е. решенията на правителството в подкрепа на спорни и непродуктивни за Европа въпроси, са съмнителни и не представляват българското общество/интерес, като цяло.
    И не е само Волгин разбира се. Не малко са и представителите на други европейски народи с остри упреци към ЕК и нейните лидери. Очевидно е, че ЕС върви към управленско разцепление. Докато големи интереси успешно засега жертват благоденствието на Европа, то отдолу масите започват да издигат свои представители, с готовност да нажежат обстановката до революционна.
    Кой кого, чуждият капитал или европейското съзнание ще надделее?

    Коментиран от #51

    12:09 21.05.2026

  • 49 Гресирана ватенка

    6 5 Отговор
    Друго си е брюкселска грес 😁😁😁

    12:09 21.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха ха ха ха

    9 8 Отговор

    До коментар #50 от "Мнение":

    И каква работа свърши в ползу роди този идиот?

    Коментиран от #60

    12:13 21.05.2026

  • 53 Реалист

    8 9 Отговор
    Този кретен е срам за България!

    12:14 21.05.2026

  • 54 А МОЧАТА?

    7 6 Отговор

    До коментар #50 от "Мнение":

    Възстановиха ли МОЧАТА?Волгин защити ли МОЧАТА?

    12:14 21.05.2026

  • 55 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    Съгласен съм с Вашето мнение!

    Нашите жълто.аветни безродници, не просто са тюркофили, те са съвременният вариант на онзи който прие сребърниците за да предаде нашият Спасител!
    Такива хора трябва да има (защото така е писано, за да може останалите да се научим да отличаваме доброто от злото), но ако не се покаят и не тръгнат по правилният път (да гледат заедно с мнозинството от народа си в една посока), тогава нищо добро не ги чака!

    12:15 21.05.2026

  • 56 Цвете

    5 6 Отговор
    ТЕБ, КОЙ ТЕ ИЗПРАТИ ТАМ, ДА СИ ТАКЪВ ВСЕЗНАЙКО ? ЗНАЕ СЕ, НАКЪДЕ ТЕ ВЛЕЧЕ? КАТО СИ ТАКЪВ ЗАЩИТНИК, ПРИБАРАЙ СЕ В БЪЛГАРИЯ И ДАЙ ПЪТ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ИСТИНСКИ В ЕВРОСЪЮЗА ЗА МИРА И СВОБОДАТА .🪆🫡🌬

    12:18 21.05.2026

  • 57 Даааааааа

    9 3 Отговор
    Глупачката не е разбрала въпроса.

    12:18 21.05.2026

  • 58 Цвете

    4 4 Отговор
    ТЕБ, КОЙ ТЕ ИЗПРАТИ ТАМ, ДА СИ ТАКЪВ ВСЕЗНАЙКО ? ЗНАЕ СЕ, НАКЪДЕ ТЕ ВЛЕЧЕ? КАТО СИ ТАКЪВ ЗАЩИТНИК, ПРИБАРАЙ СЕ В БЪЛГАРИЯ И ДАЙ ПЪТ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ИСТИНСКИ В ЕВРОСЪЮЗА ЗА МИРА И СВОБОДАТА .🪆🫡🌬

    12:20 21.05.2026

  • 59 В марш бе!

    2 3 Отговор
    Кашмер.

    12:21 21.05.2026

  • 60 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха ха ха":

    Каква работа ли?!
    В момента я коментирате под статията за "работата" дето е свършил!
    Борба и отстояване на БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС на първо място!!!

    А вие продажниците към нпо-тата на шорош, каква работа вършите (освен тази в Петрохан)???

    Наистина ли мислите, че ей тъй ще продължите да вземате вечно по много кинти от нпо-тата на шорош и на посолствата, за да плодължите да лъжете, манипулирате и продавате своя народ???

    АКО СЕ ЧУДИТЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА С ТАКИВА КАТО ВАС (КОИТО НЕ ТРЪГНАТ ПО ПРАВИЛНИЯ ПЪТ), ПОТЪРСИ В ИСТОРИЯТА! ПРИМЕРИ КОЛКОТО ЩЕШ!
    АКО НЕ ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПРОДАВАТЕ СВОИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ СРЕБЪРНИЦИ, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ВИ СПОЛЕТИ СЪДБАТА НА ОНЗИ ЗА КОГОТО ПИШЕ, ЧЕ ВЗЕЛ 30ТЕ СРЕБЪРНИКА ЗА НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО!!!

    12:21 21.05.2026

  • 61 Мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пепи Волгата":

    Нищо НЕ Е казал на еврото!!!
    Волгин бе изпратен от народа български, да му служи при условията на въпросната институция, наречена ЕП!!! И към момента се справя блестящо!!!

    А вие шорошовите платени тролове, не съдете за другите по себе си!
    Защото в Библията е писано:
    "По делата ще ги познаете!"

    РАНО ИЛИ КЪСНО БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ИЗЧИСТЕНА ОТ ПРОДАЖНИЦИ И КОРУМПЕТА! РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЗА НАШИЯТ НАРОД!

    А НА ТАКИВА СМЕЛИ ХОРА КАТО ПЕТЪР ВОЛГИН, ЩЕ КАЖА:
    БРАВО ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ В СЪЩИЯ ДУХ, ЗА ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ!

    12:22 21.05.2026

  • 62 д-р Бръкнигъзов

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко":

    ай въсмадо, сач...

    12:22 21.05.2026

  • 63 Григор

    7 2 Отговор
    Наистина е необяснимо. Защо такова злобно същество като Кая Калас е начело на външната политика на Европейския съюз? С такъв първи дипломат Европейския съюз няма никакви шансове за конструктивен диалог с Русия и за прекратяване на войната в Украйна. Не разбирам защо първият дипломат трябва да е от държава, която не се вижда на картата. По какъв критерий избират първия дипломат? Според мен критерият е един ЗЛОБА и омраза!

    Коментиран от #65, #69

    12:26 21.05.2026

  • 64 Артилерист

    6 3 Отговор
    Добре е, че има и такива като П. Волгин да казват истината и да отправят "политнекоректни" въпроси на такива като Калас. Впрочем, като гледам и слушам Калас се сетих, че в гербаджийската шайка имаше една Деса (Атанасова),която се държеше също толкова провокативно и неадекватно като Кая и за награда мутрата Борисов я уреди във ВСС. Ами тя съдебната система заради такива като Деса е от най-големите проблеми в държавата...

    12:27 21.05.2026

  • 65 Метресата от Барселона

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Григор":

    Какъвто е председателят на Европейската комисия, такъв е и тъй нареченият "външен министър". Роботизирани, истерични и незадоволени жени...

    12:36 21.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Канализацията Волгин

    3 3 Отговор
    Скрий се безподобна блатна копейка

    12:43 21.05.2026

  • 68 волга Фашистка

    2 3 Отговор
    Кой му обръща внимание на тоя продажник волгин?!?!

    12:44 21.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 НАЦИОНАЛИСТ

    2 1 Отговор
    САМО ТАКА, ГОРДЕЯ СЕ С ПЕТЪР ВОЛГИН - ПАТРИОТ И ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ!

    А "нашит€" Б€З РОД НИ €вро-дж€н дъ ри ДОРИ Н€ О$ЪЗНАВАТ ,Ч€ НА ПРАКТИКА $а
    ПРО ДАЖ НИ т. р ко фи ли!

    12:49 21.05.2026

  • 71 Анджо

    1 1 Отговор
    Волгата да каже защо путинката отвлича украински деца и защо се е научил на москва?

    Коментиран от #75

    12:58 21.05.2026

  • 72 лекар

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Волфин е палячо":

    ниско чело

    12:59 21.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Казуар

    0 1 Отговор
    Волгин, ти какво търсиш в Европа хранят те, а ти лаеш срещу тях.

    13:00 21.05.2026

  • 75 ВЪН €вро-дж€н дър ит€!

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Анджо":

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?

    ИМА НЯКАКЪВ ГООООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    13:06 21.05.2026

  • 76 Тъпа ушанка

    0 0 Отговор
    На Ам Гъл Волгин, въпросите му ги пише руският посланик.

    13:12 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове