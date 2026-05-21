БФС поздрави ЦСКА

Български футболен съюз поздрави ПФК ЦСКА по повод спечелването на Купата на България.
"Успехът е признание за усилията на футболистите, треньорския щаб, ръководството и привържениците на клуба и резултат от постоянството и характера, демонстрирани от отбора през целия турнир.
Българският футболен съюз пожелава на ПФК ЦСКА успешно представяне в европейските клубни турнири, с което да защити името на българския футбол на международната сцена", написаха от централата.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА