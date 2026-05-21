Йотова за "Евровизия" 2027: Не споделям резервите, че няма да се справим

21 Май, 2026 11:28 787 32

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не споделям резервите, че няма да се справим с организацията на "Евровизия" каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Пазарджик.

"Аз много се надявам, че ще да имаме още една DARA", каза още държавният глава.

"DARA e поканена на традиционния прием, който е даван от президентсктата институция на 24 май, поканихме я с целия екип, за да може всички 3000 човека, които са поканени, да я видят на живо и смята, че тя ще отговори на тази покана", каза още Илияна Йотова.

Йотова допълни, че изборът на вицепремиера Иво Христо да отговаря за организацията на мащабното събтиие също е част от успеха. Според нея Христов има много богат и национале и международен опит, разбира и от култура и от дипломация, което е най-важното за "Евровизия".

Илияна Йотова, президент на Република България: "Всичко останало е добра логистика, добра органицазия и разбира се, добра работа с нашите партньори", допълни президентът.

Президентът Йотова е в Пазарджик по повод празника на града.

Йотова ще бъде посрещната в 11,00 ч. от кмета на града Петър Куленски, след което ще се включи в тържественото отбелязване на празника на площад „Константин Величков“.

От 16,30 часа Илияна Йотова ще участва в откриването на „Стратегически финансов форум“, който ще се състои в София. Събитието цели да обедини усилията на български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят, за да се развива България като източник на финансови иновации, посочиха от прессекретариата.


  • 1 Анонимен

    5 5 Отговор
    КОМУНИСТА ЩЕ ПРАВИ ЕВРОВИЗИЯ ИЗЛАГАЦИЯ Е ТОЗИ ДЪРТ КОМУНИСТ АЛЧЕН И НАГЪЛ

    11:32 21.05.2026

  • 2 Нямам думи

    13 3 Отговор
    С какви глупости замаяват дебилизираното стадо, докато го дерат като за последно и готвят да изгори в предстоящата война.

    11:34 21.05.2026

  • 3 баба ранга

    11 3 Отговор
    я стига с таз Евровизия да си праите пиар
    а вдигнете пенции повече
    не с мижавата 347е от юли

    11:34 21.05.2026

  • 4 Тошко

    11 2 Отговор
    Тия политици съвсем се замаяха с тая Евровизия, няма ли други проблеми

    11:35 21.05.2026

  • 5 стойка Г

    9 3 Отговор
    Ми ще имате още една сатанинска песничка, то вие друго не заслужавате.
    Врагът ехидно ви се надсмива с тази подигравка.

    11:37 21.05.2026

  • 6 Не споделям

    13 3 Отговор
    нито една дума или действие на другарката !

    11:40 21.05.2026

  • 7 А кажете ся

    10 3 Отговор
    А кажете сега, че цялото това нещо с бангата и рангата не е държавна поръчка. То не се занимаваха с тая банга и рангабанянга министри, премиери, президенти, депутати, кметове. На амбразурата бяха АБСОЛЮТНО всички! То блогъли, влогъри, влиянелни разни. Включиха се и жандармерията и пожарната циркове да правят. Телевизии и радиа я пускат до втръсване. Организират класовете от училищата да и ходят да я аплодират. Организирано са ходели и пагоните, а пагона се включва в някоя инициатива само със заповед. Само една малка подробност, плебса ама изобщо не споделя ентусиазма на вождовете. Плебса се чудим, че ни сготвят за нещо, сготвят ни. Въпросът е за какво?

    11:41 21.05.2026

  • 8 ШЕФА

    9 3 Отговор
    Йотова не споделям че ЕвроСоросоидия въобще трябва да се прави в България,защото този конкурс е престъпление срещу музиката,и е създаден за опростачване на населението ,а ти не се напъвай защото шанса ти да станеш Президент е нулев !

    11:41 21.05.2026

  • 9 оня с коня

    1 5 Отговор
    Сега научавам че е имало Резерви че няма да се справим с Организацията на конкурса.И възниква въпроса:ЗАЩО медиите не огласиха тия Резерви и Неувереност в провеждане на мероприятието,а единствено Президентът е уведомен "услужливо" за тях?А след като сме НЕФЕЛНИ за Аргументите за "Несправяне" КАК да преценим дали Йотова Оптимист с дълбоко Аргументирано Мнение,или просто по най-безотговорен начин е яхнала Вълната на Еуфорията с Цел УДОБНА Политическа Безконфликтност?И накрая...кой се интересува от мнението на Президент-Парашутист с орязани функции?...

    11:43 21.05.2026

  • 10 Варна

    7 2 Отговор
    Йотова,и ти и Радев сте ПОЗОР . Нито един от вас Соро.... подлоги не се сети да каже ПОНЕ една добра дума за математиците и спортистите които се завърнаха с медали и победи от цял свят, но БангаМанга и Дара Кауфланда не ви излязоха от мръсните уста.

    11:46 21.05.2026

  • 11 Рамазана

    2 1 Отговор
    Ще се справи, който има сърце, но тук манталитета е такъв, че обикновено роднините на сватбарите опоскват всичко хубаво и преди да дойдат гостите и в каквито и времена да живеем, това не се е променило изобщо.

    11:46 21.05.2026

  • 12 След 32 години пак

    1 5 Отговор
    Да спечелим евровизия е от нивото да спечелим европейско първенство по футбол или наш отбор да спечели шампионска лига.

    Коментиран от #14

    11:47 21.05.2026

  • 13 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Бангаранга,тая що се излага🤣🤣

    11:53 21.05.2026

  • 14 От Факултето

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "След 32 години пак":

    Не спечелихме,набутаха ни я😂😂 бангаманга

    11:54 21.05.2026

  • 15 На свинче звънче

    8 1 Отговор
    Абе няма ли за икономика да помислите?

    11:54 21.05.2026

  • 16 НАЙ - ОТГОВОРНО ТВЪРДЯ И ЗАЯВЯВАМ

    5 0 Отговор
    КАТО МУЗИКАТ ГО КАЗВАМ НА ,
    ВСИЧКИ БЪЛГАРИ !!! МУЗИКАТА Е ИЗКУСТВО ЗА И НА ДУШАТА, А НЕ СРЕДСТВО ЗА ОПРОСТАЧВАНАНЕ И МАНИПУЛАЦИЯ НА ХОРАТА !!! ЗА МЕН ТОВА СА дАРА И БАНГА РАНГА

    11:55 21.05.2026

  • 17 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    А НАГРАДИХТЕ ЛИ МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА?

    Коментиран от #25

    11:55 21.05.2026

  • 18 С цялото ми уважение ако

    3 3 Отговор
    Направите конкурса в друг град освен София
    Ще претърпим огромен провал

    Да кмета на София е най големият хижар ставал кмет тотален неадекватник

    Но другите градове освен желание нямат нищо друго

    А мълчанието около градът домакин е притеснително

    Да не стане накрая от нещо хубаво да стане поредната посредсвеност

    11:56 21.05.2026

  • 19 Слух

    4 3 Отговор
    Радев заигра бабарага !!!

    11:57 21.05.2026

  • 20 .....

    4 2 Отговор
    Аее стига вече са я натрапвали бангаманга.

    11:57 21.05.2026

  • 21 Да се благодарите

    1 2 Отговор
    На Бате Бойко, че построи зали подходящи за Евровизия

    12:01 21.05.2026

  • 22 ИЗВЕСТИЕ ЗА ВСИЧКИ !!!

    3 1 Отговор
    РАДЕВ ВСИЧКО РАЗОРИ,
    И ТАКА НИ ПОДРЕДИ !!!

    12:15 21.05.2026

  • 23 Знаете ли

    2 0 Отговор
    Не е важно дали ще се спарвим или не, за естетичнто качество на Евровизията. Певицата Дара заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, станинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените недрогирани хора.
    Пак ли ограбиха България чрез иска на Вирджиния Рекордс? Песента допринесе за оглупяване на народа. Сега - финансова загуба.
    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение

    Общото впечатление е строго отрицателно.

    12:17 21.05.2026

  • 24 ИЗВЕСТИЕ ЗА ВСИЧКИ !!!

    2 1 Отговор
    РАДЕВ Е КАУН ОГРОМЕН !!!
    И С ТОВА ОСТАНА В СПОМЕН

    12:19 21.05.2026

  • 25 Абе

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Боруна Лом":

    От толкова физици и математици прокопсахме.В Холивуд всички са милионери.

    Коментиран от #31

    12:19 21.05.2026

  • 26 А най - големия

    2 1 Отговор
    мишок , ще играе казачок !

    12:22 21.05.2026

  • 27 Чудовищна липса на памет

    3 0 Отговор
    През 2026 год форум на ЮНЕСКО за световното наследство, вместо в България се проведе във Франция!
    И при това този селяндурски фестивал нчма нужда да е в БГ.
    Нямаме никаква база.
    И ако смятате, че Дара ще ви даде най- правилната насока, направо е позорно разтапящо.
    Утре поканете и Стоичков и Азис и Драго чая и още да изреждам ли?

    Коментиран от #28

    12:23 21.05.2026

  • 28 През

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Чудовищна липса на памет":

    2025 г

    12:25 21.05.2026

  • 29 Чума

    0 1 Отговор
    Оставете глупостите! Някой да каже кои бяха и къде изчезнаха тацьорите на Дара, когато определяха с коя песен да се представим във Виена? Бяха 5! Шведа ги замени с 4! И бялото костюмче на звездата от феврари е не по малко симпатично от розовата тениска и панталонките с които покори света! Организацията е работа на Христов! Дара своята роля я преизпълни! Любим цвят - червената пътека!

    12:25 21.05.2026

  • 30 Емигрант

    1 0 Отговор
    Каква е тази еуфория към един нищо не струващ конкурс като Евровизия ? Дара та Дара, вие нормални хора ли сте в тази държава, освен вас има ли друга европейска държава да се е самозабравила от спечелването на това НИЩО ? Вместо да се организира в България такъв "отпадък" защо не се отделят пари и финансират умни и кадърни български деца които печелят свеговни конкурси на интелигентността, знанието и науката, как ще се прогресира с растяща простащина, с крясъци "банга-ман(н)га" ли ще прогресирате ? Български деца печелят световни конкурси на ЗНАНИЕТО НАУКАТА МАТЕМАТИКА ИНЖЕНЕРСТСВОТО и т.н. и никой не знае за тях, само силно развитите държави се интересуват от техният УМ и ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, а в България вече и президентът се интересува от тази "банга-ман(н)га", това е СРАМ ! Вие сте пещерняци, за вас само "хляб и зрелища" типично за управление по римски !

    12:42 21.05.2026

  • 31 Емигрант

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    Не прокосахте защото сте многолюдие простаците и не различавате простащината от интелекта, а е толкова проста тази разлика, което заслужено ви направи най-бедни в ЕС !

    12:49 21.05.2026

  • 32 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Стига с тази Дара и тази Евровизия. Не разбрахте ли,че Дара спечели заради еврейските фалшификации, а не защото Бангаранга е някакъв музикален шедьовър. Това беше решено в последния момент от журито,което намали обажданията от 20 на 10 на брой заради еврейските мошеничества. Президента на България трябва да е наясно с този факт и да прекрати пропагандата и гнусните манипулации по този въпрос. България и Дара нямат заслуга за тази награда -точка.

    13:07 21.05.2026

