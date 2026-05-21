Йотова за "Евровизия" 2027: Не споделям резервите, че няма да се справим

Не споделям резервите, че няма да се справим с организацията на "Евровизия" каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Пазарджик.
"Аз много се надявам, че ще да имаме още една DARA", каза още държавният глава.
"DARA e поканена на традиционния прием, който е даван от президентсктата институция на 24 май, поканихме я с целия екип, за да може всички 3000 човека, които са поканени, да я видят на живо и смята, че тя ще отговори на тази покана", каза още Илияна Йотова.
Йотова допълни, че изборът на вицепремиера Иво Христо да отговаря за организацията на мащабното събтиие също е част от успеха. Според нея Христов има много богат и национале и международен опит, разбира и от култура и от дипломация, което е най-важното за "Евровизия".
Илияна Йотова, президент на Република България: "Всичко останало е добра логистика, добра органицазия и разбира се, добра работа с нашите партньори", допълни президентът.
Президентът Йотова е в Пазарджик по повод празника на града.
Йотова ще бъде посрещната в 11,00 ч. от кмета на града Петър Куленски, след което ще се включи в тържественото отбелязване на празника на площад „Константин Величков“.
От 16,30 часа Илияна Йотова ще участва в откриването на „Стратегически финансов форум“, който ще се състои в София. Събитието цели да обедини усилията на български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят, за да се развива България като източник на финансови иновации, посочиха от прессекретариата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
11:32 21.05.2026
2 Нямам думи
11:34 21.05.2026
3 баба ранга
а вдигнете пенции повече
не с мижавата 347е от юли
11:34 21.05.2026
4 Тошко
11:35 21.05.2026
5 стойка Г
Врагът ехидно ви се надсмива с тази подигравка.
11:37 21.05.2026
6 Не споделям
11:40 21.05.2026
7 А кажете ся
11:41 21.05.2026
8 ШЕФА
11:41 21.05.2026
9 оня с коня
11:43 21.05.2026
10 Варна
11:46 21.05.2026
11 Рамазана
11:46 21.05.2026
12 След 32 години пак
Коментиран от #14
11:47 21.05.2026
13 Ха,ха
11:53 21.05.2026
14 От Факултето
До коментар #12 от "След 32 години пак":Не спечелихме,набутаха ни я😂😂 бангаманга
11:54 21.05.2026
15 На свинче звънче
11:54 21.05.2026
16 НАЙ - ОТГОВОРНО ТВЪРДЯ И ЗАЯВЯВАМ
ВСИЧКИ БЪЛГАРИ !!! МУЗИКАТА Е ИЗКУСТВО ЗА И НА ДУШАТА, А НЕ СРЕДСТВО ЗА ОПРОСТАЧВАНАНЕ И МАНИПУЛАЦИЯ НА ХОРАТА !!! ЗА МЕН ТОВА СА дАРА И БАНГА РАНГА
11:55 21.05.2026
17 Боруна Лом
Коментиран от #25
11:55 21.05.2026
18 С цялото ми уважение ако
Ще претърпим огромен провал
Да кмета на София е най големият хижар ставал кмет тотален неадекватник
Но другите градове освен желание нямат нищо друго
А мълчанието около градът домакин е притеснително
Да не стане накрая от нещо хубаво да стане поредната посредсвеност
11:56 21.05.2026
19 Слух
11:57 21.05.2026
20 .....
11:57 21.05.2026
21 Да се благодарите
12:01 21.05.2026
22 ИЗВЕСТИЕ ЗА ВСИЧКИ !!!
И ТАКА НИ ПОДРЕДИ !!!
12:15 21.05.2026
23 Знаете ли
Пак ли ограбиха България чрез иска на Вирджиния Рекордс? Песента допринесе за оглупяване на народа. Сега - финансова загуба.
Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение
Общото впечатление е строго отрицателно.
12:17 21.05.2026
24 ИЗВЕСТИЕ ЗА ВСИЧКИ !!!
И С ТОВА ОСТАНА В СПОМЕН
12:19 21.05.2026
25 Абе
До коментар #17 от "Боруна Лом":От толкова физици и математици прокопсахме.В Холивуд всички са милионери.
Коментиран от #31
12:19 21.05.2026
26 А най - големия
12:22 21.05.2026
27 Чудовищна липса на памет
И при това този селяндурски фестивал нчма нужда да е в БГ.
Нямаме никаква база.
И ако смятате, че Дара ще ви даде най- правилната насока, направо е позорно разтапящо.
Утре поканете и Стоичков и Азис и Драго чая и още да изреждам ли?
Коментиран от #28
12:23 21.05.2026
28 През
До коментар #27 от "Чудовищна липса на памет":2025 г
12:25 21.05.2026
29 Чума
12:25 21.05.2026
30 Емигрант
12:42 21.05.2026
31 Емигрант
До коментар #25 от "Абе":Не прокосахте защото сте многолюдие простаците и не различавате простащината от интелекта, а е толкова проста тази разлика, което заслужено ви направи най-бедни в ЕС !
12:49 21.05.2026
32 Павел Пенев
13:07 21.05.2026