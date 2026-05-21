Йотова за "Евровизия" 2027: Не споделям резервите, че няма да се справим

Не споделям резервите, че няма да се справим с организацията на "Евровизия" каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Пазарджик.

"Аз много се надявам, че ще да имаме още една DARA", каза още държавният глава.

"DARA e поканена на традиционния прием, който е даван от президентсктата институция на 24 май, поканихме я с целия екип, за да може всички 3000 човека, които са поканени, да я видят на живо и смята, че тя ще отговори на тази покана", каза още Илияна Йотова.

Йотова допълни, че изборът на вицепремиера Иво Христо да отговаря за организацията на мащабното събтиие също е част от успеха. Според нея Христов има много богат и национале и международен опит, разбира и от култура и от дипломация, което е най-важното за "Евровизия".

Илияна Йотова, президент на Република България: "Всичко останало е добра логистика, добра органицазия и разбира се, добра работа с нашите партньори", допълни президентът.

Президентът Йотова е в Пазарджик по повод празника на града.

Йотова ще бъде посрещната в 11,00 ч. от кмета на града Петър Куленски, след което ще се включи в тържественото отбелязване на празника на площад „Константин Величков“.

От 16,30 часа Илияна Йотова ще участва в откриването на „Стратегически финансов форум“, който ще се състои в София. Събитието цели да обедини усилията на български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят, за да се развива България като източник на финансови иновации, посочиха от прессекретариата.