Българските волейболисти стартираха с победа над Украйна на престижния турнир "Силезия Къп" в Полша

Българският национален отбор по волейбол даде силна заявка за добро представяне на международния турнир "Силезия Къп", след като надделя над Украйна с 3:1 гейма в първия си мач. Срещата се проведе в спортната зала на полския град Сосновец, където нашите момчета демонстрираха характер и воля за победа.

В отделните части резултатите бяха 25:21, 27:29, 25:23 и 25:22 в полза на България. Въпреки че украинците оказаха сериозна съпротива, особено във втория гейм, "лъвовете" показаха стабилна игра и не позволиха изненади. С този успех българският тим оглави временното класиране с 3 точки, изпреварвайки Сърбия (2 точки) и Полша (1 точка), докато Украйна остава без актив.

За първия мач от турнира Джанлоренцо Бленджини избра следния титулярен състав: Стоил Палев, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Преслав Петков, Жасмин Величков, Димитър Димитров и либеро Дамян Колев.

В петък вечер, от 18:00 часа българско време, нашите волейболисти ще се изправят срещу силния отбор на Сърбия в "Сподек Арена", Катовице.