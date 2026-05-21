Българските волейболисти стартираха с победа над Украйна на престижния турнир "Силезия Къп" в Полша

21 Май, 2026 09:10 751 5

  • национален отбор по волейбол-
  • международния турнир-
  • силезия къп-
  • украйна-
  • сосновец

Успешен дебют за "лъвовете" в Сосновец

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по волейбол даде силна заявка за добро представяне на международния турнир "Силезия Къп", след като надделя над Украйна с 3:1 гейма в първия си мач. Срещата се проведе в спортната зала на полския град Сосновец, където нашите момчета демонстрираха характер и воля за победа.

В отделните части резултатите бяха 25:21, 27:29, 25:23 и 25:22 в полза на България. Въпреки че украинците оказаха сериозна съпротива, особено във втория гейм, "лъвовете" показаха стабилна игра и не позволиха изненади. С този успех българският тим оглави временното класиране с 3 точки, изпреварвайки Сърбия (2 точки) и Полша (1 точка), докато Украйна остава без актив.

За първия мач от турнира Джанлоренцо Бленджини избра следния титулярен състав: Стоил Палев, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Преслав Петков, Жасмин Величков, Димитър Димитров и либеро Дамян Колев.

В петък вечер, от 18:00 часа българско време, нашите волейболисти ще се изправят срещу силния отбор на Сърбия в "Сподек Арена", Катовице.


  • 1 това е хубава новина

    15 4 Отговор
    браво на момчетата донесоха двойна радост на българския народ веднъж за победата и втори път още по-голяма радост че победата е над фашистите !!!

    09:13 21.05.2026

  • 2 Диагонал

    15 1 Отговор
    Пуснали са им един гейм като безвъзмездна помощ.

    09:17 21.05.2026

  • 3 Зеленски

    5 5 Отговор
    Путинисти!

    09:20 21.05.2026

  • 4 Кофти

    7 1 Отговор
    Ама как така ще печелят, трябваше да оставят Украйна да победи, може ли такова нещо, нищо че и на Евровизия ни дадоха нула точки въпреки че всички се намърдаха в БГ-то... Слава на Украйна

    09:41 21.05.2026

  • 5 СЛАДКА ПОБЕДА

    13 1 Отговор
    ВАЖНОТО Е ДА ГИ БИЕМ ТЕЗИ НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО.ИМАМ АЛЕРГИЯ КЪМ ТЕЗИ ФАШИСТИ.

    09:48 21.05.2026

