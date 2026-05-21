Абсурдът на модерния футбол: изпадналият Бърнли печели повече от шампиона Барселона

Финансовата мощ на Висшата лига достигна ново ниво, а последният пример предизвика сериозни дискусии в Европа. Изпадналият от елита Бърнли ще получи повече пари, отколкото Барселона спечели за титлата си в Ла Лига.

Според изчисленията в Англия клубът ще получи около 50 милиона паунда под формата на т.нар. „parachute payments“ - специалните компенсации, които Висшата лига изплаща на изпадналите отбори, за да смекчи финансовия удар от слизането в Чемпиъншип.

За сравнение, Барселона е получил приблизително 46 милиона паунда за спечелената титла в Испания.

Системата с „парашутните плащания“ беше въведена с идеята изпадналите клубове да запазят финансова стабилност и да останат конкурентни. В последните години обаче тя е подложена на сериозни критики в Англия.

Причината е, че отборите, идващи от Висшата лига, получават огромно предимство спрямо останалите клубове в Чемпиъншип и често разполагат с бюджети, които са недостижими за конкурентите им.

Сравнението с Испания само подчертава колко голяма е станала пропастта между английския футбол и останалите водещи първенства.

Благодарение на телевизионните договори, международните спонсори и глобалната популярност, дори средни или изпадащи английски клубове вече генерират приходи, за които грандове от други държави могат само да мечтаят.

Все повече анализатори предупреждават, че европейският футбол навлиза в опасен период, в който Висшата лига започва да играе в собствена финансова лига, далеч пред останалите шампионати.