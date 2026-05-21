Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (21 май)

Спортът по ТВ в четвъртък (21 май)

21 Май, 2026 09:41 527 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • футбол-
  • тенес-
  • програмата

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (21 май) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

13:00 Тенис: турнир в Хамбург - МАХ Спорт 1

13:00 Тенис: турнир в Женева - МАХ Спорт 3

13:45 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 12 - Евроспорт 1

14:00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

17:20 Хокей: Латвия – Финландия - МАХ Спорт 2

19:00 Тенис: турнир в Женева - МАХ Спорт 3

19:45 Футбол: Аякс - Грьонинген - Ринг тв

21:00 Футбол: Ал Насър – Дамак - МАХ Спорт 4

21:30 Футбол: Волфсбург - Падерборн - Диема спорт 2

20:00 Футбол: Утрехт - Хееренвеен - Ринг тв

21:45 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон" - Евроспорт 2


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове