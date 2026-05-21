Унай Емери – Кралят на Лига Европа

21 Май, 2026 10:22 492 0

Историческа вечер за Астън Вила: Триумф след три десетилетия

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Астън Вила се завърна на европейския връх след 30-годишна пауза. Бирмингамският тим разгроми Фрайбург с категоричното 3:0 на финала в Истанбул и заслужено вдигна трофея от Лига Европа. Това е едва третият европейски успех в богатата история на "виланите", които за последно триумфираха на континенталната сцена през далечната 1982 година, когато спечелиха Купата на европейските шампиони и Суперкупата на Европа. Последният им трофей изобщо датираше от 1996 г., когато завоюваха Купата на Лигата в Англия.

Безспорно, големият архитект на този успех е испанският стратег Унай Емери. Снощният триумф бе неговият пети в Лига Европа – постижение, което никой друг треньор не е успявал да постигне. Емери вече е синоним на успеха в този турнир, след като преди това изведе Севиля до три поредни титли (2014, 2015, 2016), а през 2021 г. триумфира и с Виляреал. Единственото петно в иначе безупречната му визитка е финалът през 2019 г., когато воденият от него Арсенал отстъпи.

С пет златни медала от втория по престиж европейски клубен турнир, Емери се откъсва далеч пред конкуренцията. Най-близо до него е легендарният италиански наставник Джовани Трапатони, който е печелил трофея три пъти – два пъти с Ювентус (1977, 1993) и веднъж с Интер (1991). Но испанецът вече е в своя собствена лига, а името му се превърна в символ на успеха в Лига Европа.


