УЕФА готви революция за националните отбори - обмисля се и завръщане на Русия

УЕФА подготвя мащабна реформа на футбола при националните отбори, която ще влезе в сила след Евро 2028 и ще промени из основи Лигата на нациите и Европейските квалификации.

Изпълнителният комитет на централата вече е дал зелена светлина на проекта, чиято основна идея е да намали безинтересните мачове и да направи турнирите по-конкурентни и атрактивни.

Най-голямата промяна засяга Лигата на нациите. Настоящата система с четири дивизии ще бъде заменена от три лиги с по 18 отбора. Всяка лига ще бъде разделена на три групи по шест национални отбора.

Новият формат ще бъде по-различен от сегашния. Всеки тим ще играе шест мача срещу пет различни съперника. Националните отбори ще срещат съперници от различни урни, а единствено срещу тим от собственото си ниво ще има мачове на разменено гостуване.

УЕФА запазва фазите на четвъртфиналите, Финалната четворка и плейофите за промоция и изпадане.

Една от най-коментираните теми е свързана с Русия. В документите на УЕФА се разглежда и вариант за евентуално завръщане на руския национален отбор в международните турнири.

Ако това се случи, броят на участниците ще стане 55, което ще наложи допълнителни промени във формата. Планът предвижда една от групите в Лига “C” да бъде със 7 отбора и да започне мачовете си по-рано от останалите.

Промени ще има и в квалификациите за европейските първенства. Новата система ще бъде изградена на принципа на йерархични лиги.

Лига 1 ще включва 36-те най-силни национални отбора от Лиги “А” и “B” на Лига на нациите, разделени в три групи по 12 тима.

Лига 2 ще бъде съставена от останалите национални селекции.

Директните квоти за Европейското първенство ще се разпределят основно между най-добрите в Лига 1, но чрез плейофи шанс ще получават и по-малките отбори от Лига 2.

Любопитна подробност е, че страните домакини на големите турнири вече също ще бъдат задължени да играят квалификационни мачове, въпреки че ще имат гарантирано участие. Причината е позиционирането им в следващото издание на Лигата на нациите.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин вече определи реформата като „важна стъпка към по-динамичен и качествен международен футбол“.

Окончателното одобрение на новия модел се очаква през септември.