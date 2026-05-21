Новини
Спорт »
Световен футбол »
УЕФА готви революция за националните отбори - обмисля се и завръщане на Русия

УЕФА готви революция за националните отбори - обмисля се и завръщане на Русия

21 Май, 2026 08:34 955 3

  • уефа-
  • реформа-
  • футбол-
  • националните отбори-
  • евро 2028-
  • лигата на нациите-
  • европейските квалификации-
  • русия-
  • александър чеферин

Лига на нациите се променя изцяло, а сред обсъжданите теми е и евентуалното завръщане на Русия

УЕФА готви революция за националните отбори - обмисля се и завръщане на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

УЕФА подготвя мащабна реформа на футбола при националните отбори, която ще влезе в сила след Евро 2028 и ще промени из основи Лигата на нациите и Европейските квалификации.

Изпълнителният комитет на централата вече е дал зелена светлина на проекта, чиято основна идея е да намали безинтересните мачове и да направи турнирите по-конкурентни и атрактивни.

Най-голямата промяна засяга Лигата на нациите. Настоящата система с четири дивизии ще бъде заменена от три лиги с по 18 отбора. Всяка лига ще бъде разделена на три групи по шест национални отбора.

Новият формат ще бъде по-различен от сегашния. Всеки тим ще играе шест мача срещу пет различни съперника. Националните отбори ще срещат съперници от различни урни, а единствено срещу тим от собственото си ниво ще има мачове на разменено гостуване.

УЕФА запазва фазите на четвъртфиналите, Финалната четворка и плейофите за промоция и изпадане.

Една от най-коментираните теми е свързана с Русия. В документите на УЕФА се разглежда и вариант за евентуално завръщане на руския национален отбор в международните турнири.

Ако това се случи, броят на участниците ще стане 55, което ще наложи допълнителни промени във формата. Планът предвижда една от групите в Лига “C” да бъде със 7 отбора и да започне мачовете си по-рано от останалите.

Промени ще има и в квалификациите за европейските първенства. Новата система ще бъде изградена на принципа на йерархични лиги.

Лига 1 ще включва 36-те най-силни национални отбора от Лиги “А” и “B” на Лига на нациите, разделени в три групи по 12 тима.

Лига 2 ще бъде съставена от останалите национални селекции.

Директните квоти за Европейското първенство ще се разпределят основно между най-добрите в Лига 1, но чрез плейофи шанс ще получават и по-малките отбори от Лига 2.

Любопитна подробност е, че страните домакини на големите турнири вече също ще бъдат задължени да играят квалификационни мачове, въпреки че ще имат гарантирано участие. Причината е позиционирането им в следващото издание на Лигата на нациите.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин вече определи реформата като „важна стъпка към по-динамичен и качествен международен футбол“.

Окончателното одобрение на новия модел се очаква през септември.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макаби Хайфа

    8 2 Отговор
    Съгласен, редно е да се върнат.

    08:43 21.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    😀😀😀
    Спортът трябва да се отърси от политиката❗

    Коментиран от #3

    08:54 21.05.2026

  • 3 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз пък смятам , че Израел и нацистка Украйна трябва да бъдат лишени от участие !

    10:49 21.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове