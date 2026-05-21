Лек инцидент за Неймар – феновете могат да си отдъхнат

Футболната звезда на Сантос и Бразилия, Неймар, отново привлече вниманието на спортната общественост, след като получи травма на десния си прасец по време на тренировка. Новината, разпространена от водещите бразилски медии, предизвика вълна от притеснения сред феновете, но лекарският екип на клуба бързо внесе яснота по случая.

Доктор Родриго Зогаиб, главен лекар на Сантос, увери, че става въпрос за леко подуване, което няма да попречи на Неймар да се завърне на терена още следващата седмица. „Планът ни за възстановяване върви по график и очакваме Неймар да бъде напълно готов да се присъедини към националния отбор на Бразилия“, сподели Зогаиб пред Globo Esporte.

Въпреки краткото неразположение, 34-годишният нападател продължава рехабилитацията си в тренировъчната база на Сантос, където е под зоркия поглед на медицинския щаб и специалисти от Бразилската футболна конфедерация. Според официалната информация, тази лека травма няма да попречи на участието му в предстоящите мачове на националния тим, включително и на Мондиала.