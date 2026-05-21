Новини
Свят »
Германия »
Мерц предлага Украйна да получи „асоцииран член“ в ЕС като междинен статут

Мерц предлага Украйна да получи „асоцииран член“ в ЕС като междинен статут

21 Май, 2026 11:35 928 37

  • фридрих мерц-
  • ес-
  • украйна

Германският канцлер предлага нов формат на участие в европейските институции като стъпка към членство и част от усилията за мирно уреждане на конфликта

Мерц предлага Украйна да получи „асоцииран член“ в ЕС като междинен статут - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украйна да получи временен и по-тесен институционален достъп до структурите на Европейския съюз като част от процеса към пълноправно членство и в контекста на усилията за прекратяване на войната, започната от Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмо до лидерите на ЕС, с което разполага Ройтерс, Мерц предлага създаването на нов статут „асоцииран член“. Той би позволил на украински представители да участват в срещи на върха на ЕС и в министерски заседания, но без право на глас.

Според предложението на германския канцлер страните членки на ЕС биха могли да поемат политически ангажимент за прилагане на клаузи за взаимопомощ, което да осигури на Украйна допълнителни гаранции за сигурност.

Експерти отбелязват, че ясен път към членство в ЕС може да подпомогне усилията на украинското ръководство да постигне обществена подкрепа за евентуално мирно споразумение, особено в контекста на несигурността относно бъдещия контрол върху територии и членството в НАТО.

Европейски представители обаче подчертават, че пълноправно членство на Украйна в ЕС не се очаква в краткосрочен план, въпреки че в някои обсъждани сценарии се споменава срок около 2027 г.

Мерц определя предложението си като компромисен вариант, съобразен с факта, че Украйна се намира във военен конфликт. По думите му такава рамка би улеснила преговорите за мир и би укрепила сигурността както на Украйна, така и на Европа.

Предложението предвижда също възможност за механизъм за преразглеждане на статута, ако Украйна се отклони от ангажиментите си за реформи и върховенство на закона.

Според канцлера новият модел не би засегнал останалите кандидат-членки, а би представлявал по-широка дискусия за „иновационни решения“ в процеса на разширяване на ЕС.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като толкова ги иска

    52 2 Отговор
    да си ги направи провинция на ФРГто и да си ги хрантути и воюва за тях!

    Коментиран от #13

    11:37 21.05.2026

  • 2 А Мала Токмачка?

    2 25 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    Коментиран от #6, #18

    11:38 21.05.2026

  • 3 Да бе ,да ! 😜

    44 2 Отговор
    Мерц вече може да си позволява да говори всякакви глупости . След следващите избори в Германия ще е политически труп .

    11:39 21.05.2026

  • 4 свидетел

    36 2 Отговор
    ЕС е провал !

    11:39 21.05.2026

  • 5 Ще получи

    34 2 Отговор
    член украйната обаче руски

    11:39 21.05.2026

  • 6 Прогноза

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "А Мала Токмачка?":

    Ако я превземат и тя ще е в ЕС !

    11:40 21.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бързата писта

    31 1 Отговор
    За едни може за други не. Каква ли е ценностна на Украйна за да и се предлага такова нещо в такива ускорени срокове. С какво мнозинство ще се гласува това приемане? Подобна стъпка може да направи руснаците по-агресивни, но те сами са си го заслужили. Санкции, трибунали, а сега и това. До къде може да доведе нерешителността и измамното братско чувство.

    Коментиран от #15

    11:41 21.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Топ заглавие, браво на Факти

    27 2 Отговор
    Точно това ще получи украйната. Член. Голям руски член

    11:42 21.05.2026

  • 12 Дориана

    26 2 Отговор
    Мерц и СИЕ са готови да вкарат ЕС във война с Русия и нямат търпение това да се случи. За тях войната, а не мира са приоритет. Крайно време е този съюз да се разпадне , защото ценностите върху които беше изграден се унищожиха точно от такива като Мерц, Макрон и Урсула. Пълен провал са отвсякъде докараха до дъното Европа в икономически , финансов и политически план.

    11:43 21.05.2026

  • 13 Страхлив мизерен бакшиш

    4 26 Отговор

    До коментар #1 от "Като толкова ги иска":

    Путин - най-големия гл пак на планетата

    Коментиран от #36

    11:44 21.05.2026

  • 14 Истината

    26 3 Отговор
    Ако можем - трябва да излезем от ТОВА ЕС.

    Истината е, че България ЗАГУБИ много от членството си в ЕС.

    Само някои се облагодетелстваха, но държавата като такава беше окрадена и унищожена с подкрепата на МИ6 и БНД (например Меркел призна пред Св.Европа, че ББ е бил поставен от БНД).

    А след като ни взеха и финансовата система, вече за независима държава трудно може да се говори ...

    11:46 21.05.2026

  • 15 Летописец

    31 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бързата писта":

    Само да напомня , че това което Украйна направи , да не позволява новородените да се кръщават с български и руски имена , а само с определени за "украински" , когато Тодор Живков го направи в България целият запад пищеше . Но сега явно не се вижда какво прави режима в Киев .

    11:46 21.05.2026

  • 16 Тоя

    19 3 Отговор
    Съвсем изплиска легена

    11:46 21.05.2026

  • 17 Шопо

    16 4 Отговор
    Закарпатието може да влезе в ЕС веднага, с Референдум за присъединяване към Унгария.
    Лвов също.

    11:46 21.05.2026

  • 18 Мишел

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "А Мала Токмачка?":

    Направи си справка. Малая Токмачка е превзета преди повече от месец и оттогава на всички карти на войната е на 7-8 км.в руска територия.

    Коментиран от #24

    11:48 21.05.2026

  • 19 Факти трият

    16 1 Отговор
    обаче пак ще го напиша. Всеки българин трябва да помогне с член на поне една украинска бежанка и вдовица. Те заслужават по един асоцииран член

    11:50 21.05.2026

  • 20 Вземете я бе

    16 1 Отговор
    Тая черна дупка ще ви счупи гръбнака. Ама германците вече не са толкова прозорливи...

    11:50 21.05.2026

  • 21 Фейк - либераст

    16 1 Отговор
    Ех, Украйна, Украйна МЕЧТА ГЕРМАНСКА ! И на Вилхем втори и на Хитлер и на Мерц!

    11:54 21.05.2026

  • 22 Какъв е смисълът

    13 1 Отговор
    от такива “ иновации”??? От 2022 г. насам Украйна реално ползва привилегии точно като асоцииран член на ЕС.И сега това трябва да бъде гласувано?

    Коментиран от #25

    11:54 21.05.2026

  • 23 Краси

    1 14 Отговор
    Дайте им това членство на Украйна. Тази подпалена война от Путин взе живота на хиляди хора. Разрушиха държавата им. Там трябва да има превантивна защита от Европа заради самата Европа. Иначе Русия няма да бъде спряна. Докато Путин е жив, а може и след това. Само им разгледайте кадровиците във властта и вижте лицата на обикновените руснаци, разбират се много неща. Да спре войната, хората искат да следват правото си на живот.Да го имат.

    11:54 21.05.2026

  • 24 ,😂😂😂😂😂

    0 12 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Значи руските Z блогъри и Новая газета лъжат като казват,че село Малая Токмачка не е превзета?!А Мишел в превзел.🤣😂😅

    11:55 21.05.2026

  • 25 Смисълът

    0 10 Отговор

    До коментар #22 от "Какъв е смисълът":

    е голям. Защо не го разбирате?! Само, ако можете, се поставете на мястото им как им тече живота на украинците в ежедневието. Едни воюват да защитават границите си, други се страхуват за близките си там, крият се щом свирнат сирени, носят цветя на безбройните снимки за загиналите на площада, децата научават какво е дойна не от учебниците..... толкова неща човек ако е човек може да разбере със сърцето си. Ами то както е тръгнало, ще плучат урок от войната и руснаците, също обикновените хора. Ще атакуват украинците и те жилищни сгради, да усетят как може да тече техният живот. Правилно е. Но дано получат Путин и около него послания за спиране на войната. Пък дано и чуят защото вече са се запътили и те към канавката си.

    Коментиран от #28, #32, #35

    12:06 21.05.2026

  • 26 Фройд

    10 0 Отговор
    А , сакън !
    Още не знаете как да се оправите след Меркелските покани към тъмните инжинери , сега гледате да се дорасипите и с една провалена територия.
    После да няма , ама вземете ги вие ...

    Пълни неадекватници .

    12:07 21.05.2026

  • 27 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    13 0 Отговор
    Аз предлагам Мерц да стане асоцииран пациент на нашата клиника.

    12:15 21.05.2026

  • 28 хахахахха

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Смисълът":

    ми хахлите да свалят киевската хунта и няма да се крият по бункерите,не да скимтят само

    12:15 21.05.2026

  • 29 Хахаха!🎺🥳😀

    9 0 Отговор
    Когато дизелът стане 5€, Мерц ще го асоциират на борсата за безработни.

    12:20 21.05.2026

  • 30 Българин

    8 0 Отговор
    Украйна първо да се справи с корупцията която се шири,даспре военните действия и тогава да се мисли за членство в ЕС.

    12:27 21.05.2026

  • 31 1111

    6 0 Отговор
    ЕС е пред разпад.Дотам я докара Урсула.

    12:29 21.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българка

    2 0 Отговор
    Нито един украинец не гласува за България и Дара на Евровизия.А ние ги съжаляваме и се правим на много щедри.

    12:32 21.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Трола с гресираната ватенка съм

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Страхлив мизерен бакшиш":

    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    12:50 21.05.2026

  • 37 Анонимен

    2 0 Отговор
    Извращават самата идея за ЕС. Който слуша ще папка/ разбирай ще влезе дори да не отговаря на условията. Който не слуша брюкселските чиновници няма да папка. Няма значение дали покрива критериите за членство или не.

    12:50 21.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания