Мерц предлага Украйна да получи „асоцииран член“ в ЕС като междинен статут

Германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украйна да получи временен и по-тесен институционален достъп до структурите на Европейския съюз като част от процеса към пълноправно членство и в контекста на усилията за прекратяване на войната, започната от Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В писмо до лидерите на ЕС, с което разполага Ройтерс, Мерц предлага създаването на нов статут „асоцииран член“. Той би позволил на украински представители да участват в срещи на върха на ЕС и в министерски заседания, но без право на глас.

Според предложението на германския канцлер страните членки на ЕС биха могли да поемат политически ангажимент за прилагане на клаузи за взаимопомощ, което да осигури на Украйна допълнителни гаранции за сигурност.

Експерти отбелязват, че ясен път към членство в ЕС може да подпомогне усилията на украинското ръководство да постигне обществена подкрепа за евентуално мирно споразумение, особено в контекста на несигурността относно бъдещия контрол върху територии и членството в НАТО.

Европейски представители обаче подчертават, че пълноправно членство на Украйна в ЕС не се очаква в краткосрочен план, въпреки че в някои обсъждани сценарии се споменава срок около 2027 г.

Мерц определя предложението си като компромисен вариант, съобразен с факта, че Украйна се намира във военен конфликт. По думите му такава рамка би улеснила преговорите за мир и би укрепила сигурността както на Украйна, така и на Европа.

Предложението предвижда също възможност за механизъм за преразглеждане на статута, ако Украйна се отклони от ангажиментите си за реформи и върховенство на закона.

Според канцлера новият модел не би засегнал останалите кандидат-членки, а би представлявал по-широка дискусия за „иновационни решения“ в процеса на разширяване на ЕС.