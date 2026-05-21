Мерц предлага Украйна да получи „асоцииран член“ в ЕС като междинен статут

Германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украйна да получи временен и по-тесен институционален достъп до структурите на Европейския съюз като част от процеса към пълноправно членство и в контекста на усилията за прекратяване на войната, започната от Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В писмо до лидерите на ЕС, с което разполага Ройтерс, Мерц предлага създаването на нов статут „асоцииран член“. Той би позволил на украински представители да участват в срещи на върха на ЕС и в министерски заседания, но без право на глас.
Според предложението на германския канцлер страните членки на ЕС биха могли да поемат политически ангажимент за прилагане на клаузи за взаимопомощ, което да осигури на Украйна допълнителни гаранции за сигурност.
Експерти отбелязват, че ясен път към членство в ЕС може да подпомогне усилията на украинското ръководство да постигне обществена подкрепа за евентуално мирно споразумение, особено в контекста на несигурността относно бъдещия контрол върху територии и членството в НАТО.
Европейски представители обаче подчертават, че пълноправно членство на Украйна в ЕС не се очаква в краткосрочен план, въпреки че в някои обсъждани сценарии се споменава срок около 2027 г.
Мерц определя предложението си като компромисен вариант, съобразен с факта, че Украйна се намира във военен конфликт. По думите му такава рамка би улеснила преговорите за мир и би укрепила сигурността както на Украйна, така и на Европа.
Предложението предвижда също възможност за механизъм за преразглеждане на статута, ако Украйна се отклони от ангажиментите си за реформи и върховенство на закона.
Според канцлера новият модел не би засегнал останалите кандидат-членки, а би представлявал по-широка дискусия за „иновационни решения“ в процеса на разширяване на ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като толкова ги иска
Коментиран от #13
11:37 21.05.2026
2 А Мала Токмачка?
Коментиран от #6, #18
11:38 21.05.2026
3 Да бе ,да ! 😜
11:39 21.05.2026
4 свидетел
11:39 21.05.2026
5 Ще получи
11:39 21.05.2026
6 Прогноза
До коментар #2 от "А Мала Токмачка?":Ако я превземат и тя ще е в ЕС !
11:40 21.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бързата писта
Коментиран от #15
11:41 21.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Топ заглавие, браво на Факти
11:42 21.05.2026
12 Дориана
11:43 21.05.2026
13 Страхлив мизерен бакшиш
До коментар #1 от "Като толкова ги иска":Путин - най-големия гл пак на планетата
Коментиран от #36
11:44 21.05.2026
14 Истината
Истината е, че България ЗАГУБИ много от членството си в ЕС.
Само някои се облагодетелстваха, но държавата като такава беше окрадена и унищожена с подкрепата на МИ6 и БНД (например Меркел призна пред Св.Европа, че ББ е бил поставен от БНД).
А след като ни взеха и финансовата система, вече за независима държава трудно може да се говори ...
11:46 21.05.2026
15 Летописец
До коментар #8 от "Бързата писта":Само да напомня , че това което Украйна направи , да не позволява новородените да се кръщават с български и руски имена , а само с определени за "украински" , когато Тодор Живков го направи в България целият запад пищеше . Но сега явно не се вижда какво прави режима в Киев .
11:46 21.05.2026
16 Тоя
11:46 21.05.2026
17 Шопо
Лвов също.
11:46 21.05.2026
18 Мишел
До коментар #2 от "А Мала Токмачка?":Направи си справка. Малая Токмачка е превзета преди повече от месец и оттогава на всички карти на войната е на 7-8 км.в руска територия.
Коментиран от #24
11:48 21.05.2026
19 Факти трият
11:50 21.05.2026
20 Вземете я бе
11:50 21.05.2026
21 Фейк - либераст
11:54 21.05.2026
22 Какъв е смисълът
Коментиран от #25
11:54 21.05.2026
23 Краси
11:54 21.05.2026
24 ,😂😂😂😂😂
До коментар #18 от "Мишел":Значи руските Z блогъри и Новая газета лъжат като казват,че село Малая Токмачка не е превзета?!А Мишел в превзел.🤣😂😅
11:55 21.05.2026
25 Смисълът
До коментар #22 от "Какъв е смисълът":е голям. Защо не го разбирате?! Само, ако можете, се поставете на мястото им как им тече живота на украинците в ежедневието. Едни воюват да защитават границите си, други се страхуват за близките си там, крият се щом свирнат сирени, носят цветя на безбройните снимки за загиналите на площада, децата научават какво е дойна не от учебниците..... толкова неща човек ако е човек може да разбере със сърцето си. Ами то както е тръгнало, ще плучат урок от войната и руснаците, също обикновените хора. Ще атакуват украинците и те жилищни сгради, да усетят как може да тече техният живот. Правилно е. Но дано получат Путин и около него послания за спиране на войната. Пък дано и чуят защото вече са се запътили и те към канавката си.
Коментиран от #28, #32, #35
12:06 21.05.2026
26 Фройд
Още не знаете как да се оправите след Меркелските покани към тъмните инжинери , сега гледате да се дорасипите и с една провалена територия.
После да няма , ама вземете ги вие ...
Пълни неадекватници .
12:07 21.05.2026
27 Иван Димитров, санитар в Карлуково
12:15 21.05.2026
28 хахахахха
До коментар #25 от "Смисълът":ми хахлите да свалят киевската хунта и няма да се крият по бункерите,не да скимтят само
12:15 21.05.2026
29 Хахаха!🎺🥳😀
12:20 21.05.2026
30 Българин
12:27 21.05.2026
31 1111
12:29 21.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българка
12:32 21.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Трола с гресираната ватенка съм
До коментар #13 от "Страхлив мизерен бакшиш":Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!
12:50 21.05.2026
37 Анонимен
12:50 21.05.2026