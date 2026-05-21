Левски готви мащабно обновление в средата на терена

Левски се подготвя за сериозно подсилване на своята халфова линия през лятната пауза. По настояване на старши треньора Хулио Веласкес, "сините" са в напреднала фаза на преговори с двама нови полузащитници, които да донесат свежест и класа в средата на терена. Ръководството на клуба подхожда изключително внимателно към селекцията, като целта е да се повтори успешният трансфер на Акрам Бурас, който се превърна в истински хит на "Герена".

Само за няколко месеца 24-годишният алжирски полузащитник Акрам Бурас, привлечен срещу 400 хиляди евро от МС Алжер, се наложи като ключова фигура в състава на Левски. Със своите впечатляващи изяви той не само спечели сърцата на феновете, но и привлече вниманието на редица европейски клубове от Франция, Белгия и Швейцария. Въпреки множеството запитвания, "сините" категорично отказват да се разделят с Бурас на този етап, залагайки на неговия потенциал за бъдещи успехи.

Освен новите попълнения, Левски ще даде повече възможности за изява и на собствените си таланти. Младежкият национал Асен Митков ще получи значително повече игрово време през следващия сезон, благодарение на новото изискване – всеки отбор да включва в стартовия състав поне един роден футболист под 23 години, който да играе минимум 45 минути във всеки шампионатен двубой. Това правило отваря вратата за младите "сини" надежди да блеснат на голямата сцена.