Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бай Добри: Работим и ще работим, докато сме живи

Бай Добри: Работим и ще работим, докато сме живи

21 Май, 2026 12:37 527 5

  • домакин-
  • цска-
  • добри димов-
  • бай добри-
  • локомотив пловдив-
  • купата на българия

Домакинът на ЦСКА беше много емоционален след финала за Купата на България

Бай Добри: Работим и ще работим, докато сме живи - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Домакинът на ЦСКА - Добри Димов, по-познат като "Бай Добри", остана изключително щастлив след успеха над Локомотив Пловдив във финала за Купата на България.

"Червените" спечелиха последната битка в турнира след 1:1 в редовното време и след изпълнение на дузпи.

"Много съм развълнуван! Това не ми е първи финал - не ми е първа Купа. Може би е един от най-драматичните финали за мен, защото съм на такава възраст, че... Ръководството ме е оставило на работа, работим и ще работим, докато сме живи", каза бай Добри.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    4 2 Отговор
    Откога на ритане на топка му казват работа , безделници и безполезници

    Коментиран от #4

    12:46 21.05.2026

  • 2 Габровец

    4 2 Отговор
    Бай Добри е институция!
    И много добър човек. Да е жив и здрав още дълго.

    12:51 21.05.2026

  • 3 Софийски селянин,

    1 2 Отговор
    От кога футбола е работа, някъкви си ритнитопковци...

    13:05 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове