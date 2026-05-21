Бай Добри: Работим и ще работим, докато сме живи

Домакинът на ЦСКА - Добри Димов, по-познат като "Бай Добри", остана изключително щастлив след успеха над Локомотив Пловдив във финала за Купата на България.

"Червените" спечелиха последната битка в турнира след 1:1 в редовното време и след изпълнение на дузпи.

"Много съм развълнуван! Това не ми е първи финал - не ми е първа Купа. Може би е един от най-драматичните финали за мен, защото съм на такава възраст, че... Ръководството ме е оставило на работа, работим и ще работим, докато сме живи", каза бай Добри.