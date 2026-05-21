Мъж изпочупи с метална тръба колата на друг при спор на пътя в Перник

Мъж на 21 години от Перник е изпочупил с метална тръба колата на 46-годишен мъж след възникнал спор на пътя, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.
Около 21:00 ч. в Първо районно управление е постъпил сигнал за възникнал скандал между двама шофьори на ул. „Света Петка“ в областния град, уточни БТА.
Вследствие на възникналия конфликт 21-годишният е използвал метална тръба, дълга повече от метър, с която е счупил предното стъкло, задното панорамно стъкло, задния ляв стоп, предния капак и левите врати на автомобила на 46-годишния мъж пред погледа на неговата малолетна дъщеря.
Младежът, проявил агресията, е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.
През месец юли миналата година трима души са били задържани заради възникнал конфликт на пътя. В основата на свадата бе удар на странични огледала след разминаване между микробус, управляван от мъж, и лек автомобил, зад волана, на който е било момиче. Минути по-късно двамата шофьори се застигат и спират в близост до хотел "Струма", за да изяснят причините за случилото се.
Последвало е обаждане от момичето до нейни приятели, които пристигат на мястото. Същите изваждат лютив спрей, с който напръскват водача на микробуса. Мъжът от своя страна взема тежък предмет, с който е чупил едно от стъклата на лекия автомобил. Ответната страна е предприела същото действие.
6 ДрайвингПлежър
Ето на такива бих взел книжката до живот, а не че някой е карал с 10 км горница !
7 Сила
До коментар #1 от "Винкело":Сигурно е от атмосферното налягане и агро - метеорологичните условия ....??!
10 АГАТ а Кристи
Има сано винкиле и то с фланш над 100 мм.
12 Алооо,
До коментар #8 от "Леле":Не обиждай на комунисти !
16 Сила
До коментар #8 от "Леле":До довечера очаквай включване от Враца , Монтана и както се оказа според статистиката най бедняшкия град в БГ то ...Видин !!!
18 Пернишка епопея
До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":Винкелите свършиха !
Грабвайте тръбите...перничанинът изкряска...
19 незнайко
От две чукнати огледала следва натрошени стъкла - това е българина !
26 Странна работа!!!🤔
До коментар #4 от "Келешът":Защо тръба, а не винкел? Младото поколение не зачита традициите! И защо вторият човек не е бил въоръжен, ни винкел ни тръба!?!?
Въпроси, въпроси на които МВР трябва да отговаря!!🤥🤪
29 По новия закон са задължителни
До коментар #1 от "Винкело":аптечка , пожарогасител и тръбъ !
32 Сидзин PIN
До коментар #31 от "Кирил":Абе ти си стискай прашките да не попаднеш на мен, щото не знаеш в какво настроение ще ме нацелиш :)
35 Бреййй много си смел
До коментар #32 от "Сидзин PIN":тук бе селяндур, а ако ме видиш на яве дали няма да се насе....реш а ?
