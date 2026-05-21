Мъж изпочупи с метална тръба колата на друг при спор на пътя в Перник
Мъж изпочупи с метална тръба колата на друг при спор на пътя в Перник

21 Май, 2026 15:21

Инцидентът е станал на ул. „Света Петка“ в областния град

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 21 години от Перник е изпочупил с метална тръба колата на 46-годишен мъж след възникнал спор на пътя, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Около 21:00 ч. в Първо районно управление е постъпил сигнал за възникнал скандал между двама шофьори на ул. „Света Петка“ в областния град, уточни БТА.

Вследствие на възникналия конфликт 21-годишният е използвал метална тръба, дълга повече от метър, с която е счупил предното стъкло, задното панорамно стъкло, задния ляв стоп, предния капак и левите врати на автомобила на 46-годишния мъж пред погледа на неговата малолетна дъщеря.

Младежът, проявил агресията, е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.

През месец юли миналата година трима души са били задържани заради възникнал конфликт на пътя. В основата на свадата бе удар на странични огледала след разминаване между микробус, управляван от мъж, и лек автомобил, зад волана, на който е било момиче. Минути по-късно двамата шофьори се застигат и спират в близост до хотел "Струма", за да изяснят причините за случилото се.

Последвало е обаждане от момичето до нейни приятели, които пристигат на мястото. Същите изваждат лютив спрей, с който напръскват водача на микробуса. Мъжът от своя страна взема тежък предмет, с който е чупил едно от стъклата на лекия автомобил. Ответната страна е предприела същото действие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Винкело

    48 2 Отговор
    Перник е територията на бг дебилите.

    Коментиран от #7, #29

    15:24 21.05.2026

  • 2 Любопитен

    42 0 Отговор
    Келешчето надрусано ли е било или предрусано?

    15:24 21.05.2026

  • 3 ?????!!!!!!

    43 4 Отговор
    За саморазправа на пътя-затвор! Това е решението!

    15:25 21.05.2026

  • 4 Келешът

    31 2 Отговор
    си джитка въоръжен !

    Коментиран от #26

    15:25 21.05.2026

  • 5 Радомир

    36 3 Отговор
    Във Винкелград повечето са за евтаназия.

    15:25 21.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    39 2 Отговор
    Чудесно! Примати в действие!
    Ето на такива бих взел книжката до живот, а не че някой е карал с 10 км горница !

    15:26 21.05.2026

  • 7 Сила

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Винкело":

    Сигурно е от атмосферното налягане и агро - метеорологичните условия ....??!

    15:27 21.05.2026

  • 8 Леле

    31 2 Отговор
    Беше ми доскучало най после новини от най ненормалния и просташки град в България

    Коментиран от #12, #16

    15:27 21.05.2026

  • 9 Гориил

    9 0 Отговор
    Идеалистите ще спасят България.

    15:28 21.05.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    26 0 Отговор
    В Перник тръби няма !!
    Има сано винкиле и то с фланш над 100 мм.

    Коментиран от #18

    15:31 21.05.2026

  • 11 пресолена

    28 0 Отговор
    на фона на вицовете за перник това не е новина.

    15:31 21.05.2026

  • 12 Алооо,

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Леле":

    Не обиждай на комунисти !

    15:32 21.05.2026

  • 13 Минкело

    15 1 Отговор
    за арест е, само с винкел е позволено

    15:32 21.05.2026

  • 14 Браво, браво!

    26 0 Отговор
    Добре се е накиснал младежът. И тръба си е носил. Ето ти умисъл и подготовка за извършване на престъпление.

    15:34 21.05.2026

  • 15 Прокълнато място

    24 0 Отговор
    туй Перник, брей! В Зоната на здрача, зад пердето.

    15:38 21.05.2026

  • 16 Сила

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Леле":

    До довечера очаквай включване от Враца , Монтана и както се оказа според статистиката най бедняшкия град в БГ то ...Видин !!!

    15:39 21.05.2026

  • 17 На Дедо

    22 0 Отговор
    Този младеж, не е, от Перник! В Перник, използват Винкело.

    15:42 21.05.2026

  • 18 Пернишка епопея

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    Винкелите свършиха !
    Грабвайте тръбите...перничанинът изкряска...

    15:49 21.05.2026

  • 19 незнайко

    18 0 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ има приказка от "играчка в плачка" !
    От две чукнати огледала следва натрошени стъкла - това е българина !

    15:51 21.05.2026

  • 20 НРБ

    22 0 Отговор
    И какво наказание ще получи агресивния пикльо за това ????? Хайде да видим правосъдието сега ! Що не отиде да вилнее така някъде в Западна Европа , та да си намери майстора, леке улично 🤨🤨

    15:51 21.05.2026

  • 21 Коментар

    15 0 Отговор
    Така ще е.Ограбиха ни парите и ни повредиха ценностната система.Това ни чака вече.

    15:51 21.05.2026

  • 22 Тома

    6 0 Отговор
    Айде отиде си голфа

    16:01 21.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Драгой

    8 1 Отговор
    Никакъв смисъл няма, спирате, вадите протокол и пишете. Като сте се били дали се е оправило огледалото? Аз така забърсах един при маневра, до като пишехме кафе ме черпи даже, разменихме телефони и толкова.

    16:04 21.05.2026

  • 25 Емигрант

    16 0 Отговор
    Ха ха ха известните железари от Перник продължават да доказват, че са диви пещерняци от желязната епоха ха ха, там само прокурорския им син е от следващата епоха като показва "милост" към опонентите си, раздава само шамари и юмруци и се тъпче с наркотици ха ха ха.....

    16:04 21.05.2026

  • 26 Странна работа!!!🤔

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Келешът":

    Защо тръба, а не винкел? Младото поколение не зачита традициите! И защо вторият човек не е бил въоръжен, ни винкел ни тръба!?!?
    Въпроси, въпроси на които МВР трябва да отговаря!!🫪🤥🤪

    16:07 21.05.2026

  • 27 "Стомана" - Перник

    7 0 Отговор
    Правото на винкела.

    16:09 21.05.2026

  • 28 Нормален четвъртък в

    9 1 Отговор
    Перник. Българския Мордор

    16:09 21.05.2026

  • 29 По новия закон са задължителни

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Винкело":

    аптечка , пожарогасител и тръбъ !

    16:12 21.05.2026

  • 30 Бре

    5 0 Отговор
    Ка може единия с винкел другия без. Съсипаха го тоя град

    16:14 21.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сидзин PIN

    0 6 Отговор

    До коментар #31 от "Кирил":

    Абе ти си стискай прашките да не попаднеш на мен, щото не знаеш в какво настроение ще ме нацелиш :)

    Коментиран от #35

    16:18 21.05.2026

  • 33 Пенчо

    7 0 Отговор
    Този младеж или не е местен, или е краден като бебе. В Перник дори водопроводчиците прекарват водата по винкели.

    16:20 21.05.2026

  • 34 Не учуден

    0 0 Отговор
    Защо ли не съм учуден

    16:22 21.05.2026

  • 35 Бреййй много си смел

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Сидзин PIN":

    тук бе селяндур, а ако ме видиш на яве дали няма да се насе....реш а ?

    16:22 21.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Местни традиции

    1 0 Отговор
    Правото на винкелО.

    16:25 21.05.2026

  • 38 Констатация

    0 0 Отговор
    Идея за адвоката на Младжа с тръбата - момчето е било Екоактивист! -)))

    16:41 21.05.2026

  • 39 Работата по

    1 0 Отговор
    Случая, трябва да включва въздействие върху младежа с тази, същата тръба - на това му викат реципрочност и повярвайте ми - много е ефективна!

    16:43 21.05.2026

  • 40 Става дума за Перник

    1 0 Отговор
    Тръба ли е било или винкел ?

    16:55 21.05.2026

  • 41 Когато тръгвате на път

    0 0 Отговор
    Никога не забравяйте металната си тръба!

    17:00 21.05.2026

  • 42 Артелерист

    0 0 Отговор
    Чл. 216. (1) от НК : Който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

    17:00 21.05.2026

