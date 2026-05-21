Трети ден тапа в Кресненското дефиле заради ремонт

Трети ден движението през Кресненското дефиле е затруднено заради частичен ремонт на асфалтовата настилка по главен път Е-79 – от разклона за Стара Кресна до град Кресна, предупреди бТВ.
Километрични опашки се образуват и в двете посоки – към Гърция и към София. Трафикът се пропуска поетапно в едната лента, а движението се регулира от сигналисти.
Добрата новина е, че ремонтът, който първоначално трябваше да приключи до края на днешния ден, ще завърши по-рано. Очаква се машините да приключат работа до около час, след което движението да бъде напълно възстановено.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да бъдат търпеливи и да карат внимателно, тъй като това е един от най-натоварените пътни участъци в Югозападна България.
Целта на пътната агенция и на фирмата-изпълнител е ремонтът да приключи преди очакваното интензивно пътуване заради предстоящите почивни дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Регресивна България=пеевски на стероиди
15:13 21.05.2026
2 Племето свикна
Свърши тая! Трябва да се бачка!
15:14 21.05.2026
