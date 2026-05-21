Трети ден тапа в Кресненското дефиле заради ремонт
  Тема: Войната на пътя

21 Май, 2026 15:08 713 3

Километрични опашки се образуват и в двете посоки – към Гърция и към София

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трети ден движението през Кресненското дефиле е затруднено заради частичен ремонт на асфалтовата настилка по главен път Е-79 – от разклона за Стара Кресна до град Кресна, предупреди бТВ.

Километрични опашки се образуват и в двете посоки – към Гърция и към София. Трафикът се пропуска поетапно в едната лента, а движението се регулира от сигналисти.

Добрата новина е, че ремонтът, който първоначално трябваше да приключи до края на днешния ден, ще завърши по-рано. Очаква се машините да приключат работа до около час, след което движението да бъде напълно възстановено.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да бъдат търпеливи и да карат внимателно, тъй като това е един от най-натоварените пътни участъци в Югозападна България.

Целта на пътната агенция и на фирмата-изпълнител е ремонтът да приключи преди очакваното интензивно пътуване заради предстоящите почивни дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Регресивна България=пеевски на стероиди

    1 2 Отговор
    Нямате право да се оплаквате !!!

    15:13 21.05.2026

  • 2 Племето свикна

    3 2 Отговор
    всеки уикенд на плаж в Гърция!
    Свърши тая! Трябва да се бачка!

    15:14 21.05.2026

  • 3 консерва

    1 1 Отговор
    Старата ще ми кресне,а аз после ще й кресна,да сяда в колата,че тръгваме за плаж в Гърция.

    15:31 21.05.2026

