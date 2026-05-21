Вучич: Преговорите с MOL за изкупуване на руския дял в NIS не вървят добре

Преговорите между Белград и унгарския концерн MOL относно изкупуването от последния на руския дял в Петролната индустрия на Сърбия (NIS) не вървят добре. Белград се надява на разбиране от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, тъй като крайният срок изтича на 22 май. Това заяви сръбският президент Александър Вучич.

„Преговорите с MOL не вървят много добре, не блестящо. Винаги оставяме отворена възможността всичко да бъде направено както трябва, но не съм твърде оптимистичен. А какво ще се случи след два дни, на 22 май? Надявам се, че OFAC ще разбере нашата позиция и че Сърбия няма да бъде подложена на санкции без своя вина“, каза Вучич пред репортери.

На 7 май, след разговори с представители на MOL, сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович заяви, че Белград не е доволен от предложението на унгарския концерн относно споразумението между бъдещите акционери на NIS.

На 19 януари „Газпром“ и MOL обявиха подписването на писмо за намерение за продажба на дял в сръбската NIS. Сръбските власти обявиха увеличение на дела си в компанията с 5%, което ще позволи на Белград да повлияе на определени решения на събранието на акционерите. MOL също така води преговори с ADNOC от ОАЕ за присъединяване към NIS като миноритарен акционер.

Собствениците на NIS са принудени да продават активите си поради санкциите на САЩ. През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ добави сръбската компания към списъка със санкции заедно с мажоритарния ѝ акционер „Газпром нефт“. След няколко забавяния ограниченията влязоха в сила на 9 октомври същата година. На 11 ноември 2025 г. сръбското Министерство на енергетиката обяви, че руските собственици на NIS са уведомили Съединените щати за готовността си да прехвърлят контрола над компанията на трета страна.

OFAC преди това беше издала оперативен лиценз за NIS до 16 юни 2026 г. Министерството на финансите на САЩ също удължи крайния срок за преговори за придобиване на контролен дял в сръбската компания до 22 май 2026 г.