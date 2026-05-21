Фил Колинс направи рядка поява с патерици в Бъкингамския дворец (СНИМКИ)

Фил Колинс направи рядка публична поява в Бъкингамски дворец, близо четири години след официалното си оттегляне от сцената заради сериозни здравословни проблеми. Бившият фронтмен на Genesis присъства на събитие по случай 50-годишнината на The King’s Trust, организирано под патронажа на Крал Чарлз III.

На публикувана в Instagram снимка музикантът се появи заедно с бившата си съпруга Джил Тавелман, както и с Род Стюарт и съпругата му Пени Ланкастър. 75-годишният Колинс беше забелязан да се придвижва с патерици, което отново насочи вниманието към тежкото му здравословно състояние.

Тавелман, за която Фил Колинс беше женен между 1984 и 1996 г., разкри, че двамата са имали възможност да разговарят лично с Крал Чарлз III по време на събитието. Тя припомни и дългогодишната връзка на музиканта с организацията, като отбеляза, че той е бил един от първите ѝ посланици още преди четири десетилетия.

През последните години Фил Колинс почти не се появява публично, след като серия тежки здравословни проблеми го принудиха да прекрати музикалната си кариера. През 2022 г. той официално се оттегли от сцената след над 50 години в музикалната индустрия. Малко по-късно в документалния филм „Phil Collins: Drummer First“ музикантът призна, че невъзможността да свири на барабани е била изключително тежък психологически удар за него.

Синът му Никълъс Колинс разкри, че през 2015 г. Фил Колинс е претърпял сериозна операция на врата вследствие на дългогодишното напрежение от свиренето на барабани и проблеми със стойката. Освен това музикантът страда от т.нар. „drop foot“ — неврологично състояние, което затруднява движението на ходилото и практически прави невъзможно свиренето на барабани.

В последните си интервюта Колинс признава, че здравословното му състояние продължава да се влошава. Пред списание Mojo той сподели, че вече няма физическите сили и мотивацията да се върне към музиката. По-късно в интервю за BBC Two музикантът разкри, че разчита на денонощна медицинска грижа и е преминал през пет операции на коляното, както и редица допълнителни усложнения, включително проблеми с бъбреците и тежко боледуване от COVID-19.

Въпреки сериозните здравословни предизвикателства, Фил Колинс остава една от най-влиятелните фигури в световната музика. Като солов изпълнител и лидер на Genesis той е продал над 150 милиона албума по света, печелил е множество награди Grammy и продължава да бъде смятан за един от най-успешните британски музиканти на последните десетилетия.