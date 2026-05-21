Новини
Любопитно »
Фил Колинс направи рядка поява с патерици в Бъкингамския дворец (СНИМКИ)

Фил Колинс направи рядка поява с патерици в Бъкингамския дворец (СНИМКИ)

21 Май, 2026 15:31 1 110 1

  • фил колинс-
  • поява-
  • бъкингамски дворец-
  • музикант-
  • патерици-
  • здравословно състояние

Музикантът беше съпроводен от бившата си съпруга

Фил Колинс направи рядка поява с патерици в Бъкингамския дворец (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Фил Колинс направи рядка публична поява в Бъкингамски дворец, близо четири години след официалното си оттегляне от сцената заради сериозни здравословни проблеми. Бившият фронтмен на Genesis присъства на събитие по случай 50-годишнината на The King’s Trust, организирано под патронажа на Крал Чарлз III.

На публикувана в Instagram снимка музикантът се появи заедно с бившата си съпруга Джил Тавелман, както и с Род Стюарт и съпругата му Пени Ланкастър. 75-годишният Колинс беше забелязан да се придвижва с патерици, което отново насочи вниманието към тежкото му здравословно състояние.

Публикация, споделена от Jill Collins (@waverlyondoheny)

Тавелман, за която Фил Колинс беше женен между 1984 и 1996 г., разкри, че двамата са имали възможност да разговарят лично с Крал Чарлз III по време на събитието. Тя припомни и дългогодишната връзка на музиканта с организацията, като отбеляза, че той е бил един от първите ѝ посланици още преди четири десетилетия.

През последните години Фил Колинс почти не се появява публично, след като серия тежки здравословни проблеми го принудиха да прекрати музикалната си кариера. През 2022 г. той официално се оттегли от сцената след над 50 години в музикалната индустрия. Малко по-късно в документалния филм „Phil Collins: Drummer First“ музикантът призна, че невъзможността да свири на барабани е била изключително тежък психологически удар за него.

Синът му Никълъс Колинс разкри, че през 2015 г. Фил Колинс е претърпял сериозна операция на врата вследствие на дългогодишното напрежение от свиренето на барабани и проблеми със стойката. Освен това музикантът страда от т.нар. „drop foot“ — неврологично състояние, което затруднява движението на ходилото и практически прави невъзможно свиренето на барабани.

В последните си интервюта Колинс признава, че здравословното му състояние продължава да се влошава. Пред списание Mojo той сподели, че вече няма физическите сили и мотивацията да се върне към музиката. По-късно в интервю за BBC Two музикантът разкри, че разчита на денонощна медицинска грижа и е преминал през пет операции на коляното, както и редица допълнителни усложнения, включително проблеми с бъбреците и тежко боледуване от COVID-19.

Въпреки сериозните здравословни предизвикателства, Фил Колинс остава една от най-влиятелните фигури в световната музика. Като солов изпълнител и лидер на Genesis той е продал над 150 милиона албума по света, печелил е множество награди Grammy и продължава да бъде смятан за един от най-успешните британски музиканти на последните десетилетия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почитател

    0 0 Отговор
    Добър е, много е добър! А и каква дъщеря е направил- ох котьо!

    16:58 21.05.2026