Две лоши новини за европейската икономика

21 Май, 2026 15:41 1 023 16

Държавния дълг ще надхвърли 90% от БВП и ръстът в еврозоната ще се забави до 0.9%

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Публичният дълг на 21 държави от еврозоната ще надхвърли психологическия праг от 90% от комбинирания им БВП през 2026 г. и ще достигне 91,2% от БВП през 2027 г., сравнимо с нивото на кризата с държавния дълг в еврозоната през 2010-2014 г. и нивото на пандемията от COVID-19 през 2020-2021 г. Това се посочва в пролетния икономически доклад на Европейската комисия.

Европейската комисия призна, че натрупването на публичен дълг протича по-бързо, отколкото е оценила в есенната си прогноза – 89,8% от БВП през 2026 г. и 90,4% през 2027 г.

Европейската комисия отдава тези цифри на покачващите се цени на енергията поради войната в Иран, но не споменава никаква връзка между тези цифри и военното финансиране на Украйна. За тази цел ЕС стартира механизъм за привличане на общ заем в евро от 90 млрд. EUR, който ще бъде изплатен от самите държави от ЕС.

Според пълния текст на документа, прогнозата на ЕК предполага сценарий, при който конфликтът в Украйна продължава и всички санкции срещу Русия остават в сила поне до края на 2027 г.

Европейската комисия понижи прогнозата си за растеж на БВП в еврозоната до 0,9% през 2026 г. и 1,2% през 2027 г., в сравнение с есенната прогноза от 1,2% и 1,4% съответно. Това се посочва в пролетната прогноза на Европейската комисия.

Подобна ситуация се наблюдава във всички 27 страни от ЕС – очакванията за растеж в ЕС са понижени до 1,1% през 2026 г. и 1,4% през 2027 г., от 1,4% и 1,5% съответно в есенната прогноза. Европейската комисия отбеляза, че забавянето на растежа в Европа се дължи до голяма степен на покачващите се цени на енергията поради войната в Иран.

Европейската комисия също така призна, че растежът на държавния дълг на еврозоната е по-бърз от очакваното през есента: цифрата за 2026 г. се е увеличила от 89,8% от БВП на 90,2% от БВП и от 90,4% на 91,2% през 2027 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 С ТЕЗИ ПАПАГАЛИ

    32 2 Отговор
    НАЧЕЛО НА СЪЮЗА НЕЩАТА ОТИВАТ КЪМ КАТАСТРОФА.

    15:45 21.05.2026

  • 2 Гориил

    21 1 Отговор
    Русия няма да намали натиска.Животът в Европа ще приключи с 1087-ия пакет антируски санкции. Всички ще бъдат мъртви.

    15:45 21.05.2026

  • 3 Това е Добре !

    6 1 Отговор
    Значи !

    Ще Имаме За Какво Да Плащаме !

    15:46 21.05.2026

  • 4 Мнозинството ЕС политици

    19 1 Отговор
    Имат спешна нужда от деолигофренизацив.

    15:46 21.05.2026

  • 5 Цвете

    3 26 Отговор
    НИКАК НЕ Е ДОБРЕ ДА СЕ ТЕГЛЯТ ЗАЕМИ, НО ЕВРОПА НЕ Е ВИНОВНА ЗА 5 ГОДИШНАТА ВОЙНА ОТ СТРАНА НА РУСИЯ И НИКАКВА ВИНА НЕ НОСИ ЗА НАПАДЕНИЕТО НАД ИРАН. КОЙ УДАРИ ПЪРВИ ИРАН? ИЗРАЕЛ И ЩАТИТЕ, НАЛИ? ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧИМ ПОВЕЧЕ КЪМ ЕВРОПА, НО ПОЛОЖЕНИЕТО И ДНЕС НЕ Е РОЗАВО.🥹

    15:46 21.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    17 2 Отговор
    Ама вие нема се притесняват щото сте в куба на богатите!
    Е суингър клуб е ама кво пък толкова...

    Коментиран от #16

    15:50 21.05.2026

  • 7 Тома

    19 2 Отговор
    А на бати зеле парите му идват като водопад от европейската икономика

    Коментиран от #12

    15:54 21.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    Важно е санкции срещу Русия да има❗

    15:56 21.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Беден, гол и бос ходи,
    важно е г@з@р да си❗

    15:58 21.05.2026

  • 11 Тоест

    5 0 Отговор
    няма лоши новини. Смър на ЕС

    16:00 21.05.2026

  • 12 Реално

    0 11 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    Все още нищо не е получил.
    А освен това 90 млрд. за две години е 0,225% от БВП /година на ЕС .
    Незначителна сума за това, че ЕС живеят спокоен живот, далече от московските BAPBAPИ.

    16:02 21.05.2026

  • 13 Ддр

    2 4 Отговор
    И с лоша икономика ЕС пак ще е сред най-богатите държави в света !

    Да му мислят бриксаджиите !

    16:17 21.05.2026

  • 14 Доцента

    2 0 Отговор
    Доволен съм

    16:47 21.05.2026

  • 15 Две ли?

    4 0 Отговор
    То, добра новина няма за еврозоната - огромен кара батак, който засмуква всички ми!

    16:47 21.05.2026

  • 16 То, ако беше

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Суингър клуб щеше да е супер (надявам се, знаеш какво е ), но е пее…рас….ко сборище

    16:50 21.05.2026