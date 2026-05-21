Две лоши новини за европейската икономика

Публичният дълг на 21 държави от еврозоната ще надхвърли психологическия праг от 90% от комбинирания им БВП през 2026 г. и ще достигне 91,2% от БВП през 2027 г., сравнимо с нивото на кризата с държавния дълг в еврозоната през 2010-2014 г. и нивото на пандемията от COVID-19 през 2020-2021 г. Това се посочва в пролетния икономически доклад на Европейската комисия.

Европейската комисия призна, че натрупването на публичен дълг протича по-бързо, отколкото е оценила в есенната си прогноза – 89,8% от БВП през 2026 г. и 90,4% през 2027 г.

Европейската комисия отдава тези цифри на покачващите се цени на енергията поради войната в Иран, но не споменава никаква връзка между тези цифри и военното финансиране на Украйна. За тази цел ЕС стартира механизъм за привличане на общ заем в евро от 90 млрд. EUR, който ще бъде изплатен от самите държави от ЕС.

Според пълния текст на документа, прогнозата на ЕК предполага сценарий, при който конфликтът в Украйна продължава и всички санкции срещу Русия остават в сила поне до края на 2027 г.

Европейската комисия понижи прогнозата си за растеж на БВП в еврозоната до 0,9% през 2026 г. и 1,2% през 2027 г., в сравнение с есенната прогноза от 1,2% и 1,4% съответно. Това се посочва в пролетната прогноза на Европейската комисия.

Подобна ситуация се наблюдава във всички 27 страни от ЕС – очакванията за растеж в ЕС са понижени до 1,1% през 2026 г. и 1,4% през 2027 г., от 1,4% и 1,5% съответно в есенната прогноза. Европейската комисия отбеляза, че забавянето на растежа в Европа се дължи до голяма степен на покачващите се цени на енергията поради войната в Иран.

Европейската комисия също така призна, че растежът на държавния дълг на еврозоната е по-бърз от очакваното през есента: цифрата за 2026 г. се е увеличила от 89,8% от БВП на 90,2% от БВП и от 90,4% на 91,2% през 2027 г.