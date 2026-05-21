Tata показа компактен хечбек с ДВГ за 4100 евро и електричка за 8000 евро

21 Май, 2026 19:22 907 7

Моделите ще се продават единствено в Индия

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tata Motors обновява гамата си от хечбеци от входния сегмент в средата на жизнения им цикъл. Индийският автомобилен производител публикува първия официален тийзър за значително обновените модели Tiago и Tiago.ev, като обяви, че официалното пускане на пазара и обявяването на цените ще се състоят на 28 май. Докато маркетинговият екип на Tata с радост размахва етикети от типа „ново поколение“, това, което всъщност виждаме, е третият основен фейслифт на десетгодишната архитектура с коренно променен външен вид.

В предната част промените са значителни и черпят вдъхновение от съвременните европейски супермини като Opel Corsa. Предната маска заменя остарелия вид с двойка много по-тънки LED фарове с интегрирани дневни светлини в стил „вежди“. Лъскава черна декоративна лента преминава изчистено през предната част, за да обедини осветителните елементи и да придаде на хечбека по-широка стойка на пътя. Дизайнерите на Tata умишлено са разделили стилистичните насоки между различните задвижващи агрегати. Моделът с двигател с вътрешно горене получава спортен преден спойлер с по-широк долен въздухозаборник и фарове за мъгла с пикселна форма, докато електрическият вариант е със затворен преден панел в цвета на каросерията.

Спускайки се по страничната част, ще забележите фини промени, вдъхновени от кросоувърите. Черната пластмасова облицовка на калниците разчупва боята, съчетана с черна лайсна по С-колоните, за да създаде ефект на „плаващ покрив“. Нов комплект 15-цолови двуцветни алуминиеви джанти с диамантено шлифоване отличава стандартния модел, докато EV се движи с вложки за джанти в аеродинамичен стил, проектирани да извлекат максимална ефективност. Задната част придобива свързан стил с неосветена гланцово-черна лайсна, свързваща набор от значително преработени вертикални LED задни светлини. Отдолу по-изчистеният дизайн на бронята скрива изцяло ауспуха от погледа, което прави емблемата на багажника единственият очевиден начин да се различи бензиновият модел от своя безвъглероден събрат.

Засега Tata пази в тайна интериорното оформление, но тийзър видеото разкрива много улики. Камерните модули, разположени под огледалата за обратно виждане и интегрирани в предната решетка, потвърждават, че Tata въвежда 360-градусова система в този бюджетен сегмент. Вътре, кабината ще запази наскоро обновения дизайн на таблото с голям 10,25-инчов инфоразвлекателен дисплей, но се очаква да добави по-модерна цифрова комбинация от инструменти, заимствана отPunch. Безопасността също получава съществено подобрение, като местни доклади сочат, че шест въздушни възглавници вече ще бъдат стандартно оборудване за цялата гама.

Гамата с двигатели с вътрешно горене разчита силно на изпитания 1,2-литров трицилиндров атмосферен двигател с мощност 86 конски сили, докато фабрично монтираната iCNG алтернатива намалява мощността до скромните 75 конски сили. Опциите за скоростна кутия ще останат петстепенна ръчна или петстепенна автоматизирана ръчна трансмисия. В електрическия лагер Tiago.ev ще продължи да използва батериите с капацитет 19,2 kWh и 24 kWh – предлагащи до 293 километра обявен пробег – въпреки че слухове от вътрешни източници в завода сочат, че при представянето може да бъде обявена променена химична формула на батерията или по-голям пакет с капацитет 30 kWh за дълъг пробег.

Окончателните цени ще бъдат обявени следващата седмица, а новите функции означават, че лекото повишение на цените е практически гарантирано. Излизащият от производство бензинов модел има огромно ценово предимство в бюджетния сегмент, като цената му започва от едва 460 000 рупии (около 4100 евро), докато вариантът с нулеви емисии стартира от 799 000 рупии (7000 евро).


  • 1 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Като си нямат Урсули да се грижат за тях ще произвеждат...

    19:28 21.05.2026

  • 2 В ИНДИЯ БЕЕНВЕТА НЯМА

    0 0 Отговор
    АКУ НЕ ЗНЕТЕ ДА ВИ КАЖА....

    19:33 21.05.2026

  • 3 Пич

    6 0 Отговор
    Може би да не е нищо особено, но пък е много смислено! За 4000 евро ще ти осигурява придвижване няколко години, а като гръмне двигателят хвърляй без да поправяш и вземай нова!!!

    19:34 21.05.2026

  • 4 Ами

    1 3 Отговор
    Копеите да копуват новички Тати ,все пак не са дялани с теслата

    19:39 21.05.2026

  • 5 Фют

    2 0 Отговор
    Те се така правят от ТатаМоторс.
    И когато струваха по 1800$ пак само в Индия си ги продаваха.

    19:50 21.05.2026

  • 6 Туй пък извращение

    1 0 Отговор
    ЗАЗ да е, нов да е.

    19:54 21.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.