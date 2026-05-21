Димитър Манолов: Много близо сме до протести

Много близо сме до протести. Нека новата администрация да си направи труда да започне разговор с нас. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.
„С тези приказки, с това говорене, друга реакция не може да се очаква. Не защото ние не харесваме този или онзи човек, а защото подходът е тежко сгрешен”, каза Манолов.
По-рано от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа” предупредиха в отворено писмо за брожение сред държавните служители заради обявеното от финансовия министър Гълъб Донев 10-процентно съкращение на разходите за персонал.
Според Манолов отново се прилага механичен подход, без функционален анализ на това какво се случва в администрацията.
Той обясни, че има общо 304 администрации, без тази на президента. „Прегледайте, вижте коя не трябва. Защото има и администрации, чийто капацитет трябва да се укрепи. Комисията за защита на потребителите има щат от 150 души. И не всички щатове са заети”, допълни той.
„Всички сме съгласни, че вътре в администрацията има политически назначения. Някъде за една и съща длъжност има 3,5 пъти разлика в заплащането, което не е нормално. Този, който е на тавана, знаем, че най-често е политическо назначение”, коментира синдикалистът.
Като „червена линия” Манолов определи механичният подход. „Тогава, когато се направи функционален анализ на отделната администрация, тогава трябва да стигнем до някакъв извод”, смяна той.
Малонов коментира и предложението държавните служители сами да си плащат осигуровките. „Хубаво е да припомним, че когато държавата започна да им плаща осигуровките, тя им ги извади от заплатите и стана само вносител. Нямаме нищо против да се върнат обратно осигурителните вноски в заплатите и да си ги плащат сами, но този разговор започва да става по-голям. Защото тогава вече ще започнем да говорим за ограниченията, които имат държавните служители, каквито нямат другите хора. За това, че не могат да упражняват други дейности освен тази на държавен служител”, коментира той.
4 Дури Бандурич
И да Ви няма никой няма да забележи!!!
22:12 21.05.2026
До коментар #1 от "Помак":Траеше си при всички правителства на простата и крадлива Тиква Борисов и го нагушкаха с народни пари. Когато се избере нов честен и доблестен главен прокурор и на този ще му обърнат хастара наопаки.
8 Манолов, с еврозоната ни закопахте,
Купете си огледал в "Подкрепа", застанете срещу тях и протестирайте!
Ненужни и жалки слуги на еромафията!
9 дминистрация 51 пъти по голяма от Запада
САЩ: 312 млн. население, 800 000 държавни служители
ХОЛАНДИЯ: 16 млн. население, 20 000 държавни служители;
БЪЛГАРИЯ: 7 млн. население (сега сме 5.5 млн ), 440 000 държавни служители. Гласуващи за ГЕРБ
Чиновниците ни в относителен порядък ca 45 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от американските и 51
ПЪТИ ПОВЕЧЕ от холандските",
11 Господине...
До коментар #9 от "дминистрация 51 пъти по голяма от Запада":420 хиляди чиновници плюс тези на бюджетна издръжка МВР ,ДАНС ,МО и останалите...Не всички гласуват за Герб защото общо над 600 хиляди са в цялата страна а ГЕРБ има 430 хиляди гласа. Е прав сте че обикновен трудов човек работещ никога не би гласувал за тях ,но ако гласуваха всички бюджетници плюс роднините им Герб би имал почти милион гласа
Га недоволстват шепа търговци - щяло да става страшно.
До коментар #2 от "Сатана Z":Аз бия за 8000 евро месечно, защото вземам заплата и пенсия!
20 Смешници
До коментар #13 от "Още е рано":Само комуняги и олигарси😂 самозалъгват се с измислени медии и парцали, нема нормални🤣🤣
Сега защитават калинките на Тиквата и Прасето, щото са техни подлоги.
Естествено е да бранят мафията от статуквото на сглобката и шайката, няма учудени.
Айде, айде през братчеди и роднини до девето коляно пак упражнявате други дейности, като лъжете, лъжете само себе си.
