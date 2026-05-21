Димитър Манолов: Много близо сме до протести

21 Май, 2026 22:07 1 304 31

Нека новата администрация да си направи труда да започне разговор с нас, каза синдикалният лидер

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много близо сме до протести. Нека новата администрация да си направи труда да започне разговор с нас. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.

„С тези приказки, с това говорене, друга реакция не може да се очаква. Не защото ние не харесваме този или онзи човек, а защото подходът е тежко сгрешен”, каза Манолов.

По-рано от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа” предупредиха в отворено писмо за брожение сред държавните служители заради обявеното от финансовия министър Гълъб Донев 10-процентно съкращение на разходите за персонал.

Според Манолов отново се прилага механичен подход, без функционален анализ на това какво се случва в администрацията.

Той обясни, че има общо 304 администрации, без тази на президента. „Прегледайте, вижте коя не трябва. Защото има и администрации, чийто капацитет трябва да се укрепи. Комисията за защита на потребителите има щат от 150 души. И не всички щатове са заети”, допълни той.

„Всички сме съгласни, че вътре в администрацията има политически назначения. Някъде за една и съща длъжност има 3,5 пъти разлика в заплащането, което не е нормално. Този, който е на тавана, знаем, че най-често е политическо назначение”, коментира синдикалистът.

Като „червена линия” Манолов определи механичният подход. „Тогава, когато се направи функционален анализ на отделната администрация, тогава трябва да стигнем до някакъв извод”, смяна той.

Малонов коментира и предложението държавните служители сами да си плащат осигуровките. „Хубаво е да припомним, че когато държавата започна да им плаща осигуровките, тя им ги извади от заплатите и стана само вносител. Нямаме нищо против да се върнат обратно осигурителните вноски в заплатите и да си ги плащат сами, но този разговор започва да става по-голям. Защото тогава вече ще започнем да говорим за ограниченията, които имат държавните служители, каквито нямат другите хора. За това, че не могат да упражняват други дейности освен тази на държавен служител”, коментира той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    23 3 Отговор
    Давай газ батко Манолов...много газ за ништо..че и горивата скъпи ...ама профсаюзете пари имат богаташи сте

    Коментиран от #7

    22:10 21.05.2026

  • 2 Сатана Z

    17 8 Отговор
    Протестирайте за да видим на Румен полицията как бие с палките за 5000€ месечно.

    Коментиран от #19

    22:10 21.05.2026

  • 3 да да

    12 21 Отговор
    Време е и да изберем Възраждане !!!

    22:12 21.05.2026

  • 4 Дури Бандурич

    40 3 Отговор
    Имитатори безполезни! Какви синдикати, какви пет лева!!!
    И да Ви няма никой няма да забележи!!!

    22:12 21.05.2026

  • 5 Възраждане напред!!!

    8 17 Отговор
    Оставката !!!!

    22:13 21.05.2026

  • 6 Имате обигран

    23 2 Отговор
    и безполезен вид. Сигурно сте синдикалист. - Дж. Робъртс в хубава жена.

    22:15 21.05.2026

  • 7 Да не го мислим него

    35 3 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Траеше си при всички правителства на простата и крадлива Тиква Борисов и го нагушкаха с народни пари. Когато се избере нов честен и доблестен главен прокурор и на този ще му обърнат хастара наопаки.

    22:16 21.05.2026

  • 8 Манолов, с еврозоната ни закопахте,

    37 3 Отговор
    а сега ще протестирате!?

    Купете си огледал в "Подкрепа", застанете срещу тях и протестирайте!

    Ненужни и жалки слуги на еромафията!

    22:16 21.05.2026

  • 9 дминистрация 51 пъти по голяма от Запада

    30 0 Отговор
    Няма ли някой да обясни на Подкрепа, че администрация и бюрократи е авладяла България. Съкратете 50%
    САЩ: 312 млн. население, 800 000 държавни служители
    ХОЛАНДИЯ: 16 млн. население, 20 000 държавни служители;
    БЪЛГАРИЯ: 7 млн. население (сега сме 5.5 млн ), 440 000 държавни служители. Гласуващи за ГЕРБ
    Чиновниците ни в относителен порядък ca 45 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от американските и 51
    ПЪТИ ПОВЕЧЕ от холандските", 

    Коментиран от #11

    22:24 21.05.2026

  • 10 Протести трябват но за съкращения

    12 1 Отговор
    Сензационни разкрития преди час в Дускусионнния форум на бившия народен представител от Патриотичния блок и журналист Велизар Енчев...Първи ще ги видят читателите на факти макар че за 1 час са гледали над 10 хиляди човека

    22:24 21.05.2026

  • 11 Господине...

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "дминистрация 51 пъти по голяма от Запада":

    420 хиляди чиновници плюс тези на бюджетна издръжка МВР ,ДАНС ,МО и останалите...Не всички гласуват за Герб защото общо над 600 хиляди са в цялата страна а ГЕРБ има 430 хиляди гласа. Е прав сте че обикновен трудов човек работещ никога не би гласувал за тях ,но ако гласуваха всички бюджетници плюс роднините им Герб би имал почти милион гласа

    22:27 21.05.2026

  • 12 тъй ли...

    11 3 Отговор
    На тези протести гледайте да съберете всичките десетина протестиращи.

    22:28 21.05.2026

  • 13 Още е рано

    9 12 Отговор
    До една година народа ще помете румбата. Но тогава и подсъдимите олигарси ще се отрекат от него. Само чакат да овладее съдебната власт и да прекрати делата, които Борисов и Пеевски започнаха срещу тях. Черепа, Бобокови, Арабаджиеви, Баневи, Цецо Василев и.т.н.

    Коментиран от #20

    22:28 21.05.2026

  • 14 Интересно

    16 5 Отговор
    Га протестираше цял народ - всичко било точно.
    Га недоволстват шепа търговци - щяло да става страшно.

    22:29 21.05.2026

  • 15 Хмм

    9 4 Отговор
    Една търговска верига от ранга на Лидл има повече пари от Радев и олигарсите зад него взети заедно. Въобще няма да им цепят басма.

    Коментиран от #26, #30

    22:29 21.05.2026

  • 16 Хаха

    6 15 Отговор
    Няма и месец и народа започна да разбира какво си е избрал. Но ще трябва да си изпие горчивата чаша през следващите 4 години

    22:31 21.05.2026

  • 17 Факт

    15 4 Отговор
    Няма да ви подкрепим

    22:37 21.05.2026

  • 18 Мафия та та е

    7 3 Отговор
    На амбразурата иска си уискито 😂👋👍

    22:38 21.05.2026

  • 19 От МВР

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Аз бия за 8000 евро месечно, защото вземам заплата и пенсия!

    22:44 21.05.2026

  • 20 Смешници

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Още е рано":

    Само комуняги и олигарси😂 самозалъгват се с измислени медии и парцали, нема нормални🤣🤣

    22:53 21.05.2026

  • 21 В България синдикати няма

    12 1 Отговор
    Всичките са слуги на отделни партии и бизнес кръгове.
    Сега защитават калинките на Тиквата и Прасето, щото са техни подлоги.

    22:55 21.05.2026

  • 22 Емигрант

    12 1 Отговор
    Мишоците на ГЕРБ се размърдаха, помислиха си, че "котката" е заспала ! Искат си изпълнителната и послушна администрация, това не е синдикат, а имитация, типична бухалка на Тиквуний Банкянский ! Само в корумпирана и бандитска държава синдикат може да защитава администрация !

    22:59 21.05.2026

  • 23 Фикри

    8 1 Отговор
    На боко и на шуши, послушничката, последни напъни

    23:00 21.05.2026

  • 24 Фикри

    8 1 Отговор
    Манолов, би ли споделил с нас, колко ти е месечното възнаграждение от заплата и от други , ако имаш такива ?

    23:03 21.05.2026

  • 25 Читател

    7 1 Отговор
    Скрий се нишка там си от 20 години без смисъл и нищо къде беше по време на кратуната

    23:06 21.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Емигрант

    6 0 Отговор
    Аз ако съм на местото на Г.Донев сега ще му кажа на този мозъчен дървеняк, да ги изкара на протест администрацията за да видя кого съм пропуснал да уволня за слугинство към мафия и мутри и тогава да видиме колко мишока ще излезнат на площада да протестират !

    23:13 21.05.2026

  • 28 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Това е нонсенс, синдикални босове работещи на държавна заплата , а всъщност нищо не работещи.
    Естествено е да бранят мафията от статуквото на сглобката и шайката, няма учудени.

    23:14 21.05.2026

  • 29 Мдаа

    3 0 Отговор
    "За това, че не могат да упражняват други дейности освен тази на държавен служител”, коментира той."

    Айде, айде през братчеди и роднини до девето коляно пак упражнявате други дейности, като лъжете, лъжете само себе си.

    23:15 21.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 безполезен тип

    1 0 Отговор
    Ама карто сте близо, стачкувайте! Какво само се каните като гладен на сранье!

    23:33 21.05.2026

