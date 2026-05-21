Доналд Тръмп: Ще изземем запасите на Иран от обогатен уран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще изземат запасите на Иран от високообогатен уран, предаде Ройтерс, пише БТА.
„Ще го вземем. Не ни е нужен, не го искаме, вероятно ще го унищожим, след като го вземем, но няма да им позволим да го притежават“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.
Той добави, че не САЩ желаят да бъдат налагани такси за преминаване през Ормузкия проток.
Освен това американският държавен глава каза, че е отложил насроченото за днес подписване на указ, свързана с изкуствения интелект, защото „не е харесал определени аспекти от нея“, информира Ройтерс.
Той беше планирал церемония по подписването, на която трябваше да присъстват главните изпълнителни директори на компании в сферата на изкуствения интелект.
Според два източника, цитирани от Ройтерс, заповедта би създала доброволна рамка, чрез която разработващите изкуствен интелект да взаимодействат с американското правителство преди публичното пускане на определени модели.
От друга страна Тръмп посочи, че по време на срещата си с китайския президент Си Цзинпин в рамките на тридневната си визита в Китай миналата седмица, двамата са обсъдили „защитните мерки“ за изкуствения интелект.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че дипломатическо споразумение между Вашингтон и Иран би било невъзможно, ако Техеран въведе система за събиране на такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, съобщиха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
Рубиo каза още, че се надява посещението на пакистанския военен началник в Иран да помогне за дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като подчерта, че е постигнат известен напредък.
"Вярвам, че пакистанците ще отидат в Техеран днес. Така че нека се надяваме, че това ще придвижи нещата напред", посочи той пред журналисти в Маями, преди да отпътува за Швеция за срещата на външните министри от НАТО.
Държавният секретар съобщи също, че Куба е приела предложението на САЩ за хуманитарна помощ в размер на 100 милиона долара. "Казват, че са го приели. Ще видим дали това означава, че ще проработи", добави той, но подчерта, че вероятността за "постигане на мирно споразумение чрез преговори между САЩ и Куба в момента не е голяма".
Американският държавен секретар Марко Рубио разкритикува остро днес останалите страни от НАТО, които, по думите му, "отказват да направят каквото и да било" в подкрепа на САЩ във войната в Иран, предаде Франс прес.
Президентът Доналд Тръмп "не иска от тях да предоставят войски или да изпратят изтребители, но те отказват да направят каквото и да било", заяви Рубио пред журналисти малко преди да отлети за Швеция, където утре ще участва в започналата днес среща на външните министри от дъдржавите от НАТО .
"Това ни разочарова много", добави той.
"Много страни членове на НАТО споделят нашето убеждение, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие и че представлява заплаха за света", посочи американският държавен секретар, отбелязвайки, че президентът Тръмп е решил "да действа".
САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Американският президент Доналд Тръмп не се консултира предварително с НАТО, а основните европейски съюзници на Вашингтон изразиха скептицизъм относно необходимостта от войната.
Твърденията на САЩ и Израел за непосредствена иранска ядрена заплаха предизвикаха възражения, а ответните стъпки на Техеран доведоха до скок в световните цени на петрола, акцентира АФП.
Испанският министър-председател Педро Санчес осъди тази война като незаконна и отказа да позволи на американските самолети да използват базите в страната му.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Иран "унижава" САЩ по време на преговорите, което разгневи Тръмп, обявил изтеглянето на 5000 американски военнослужещи от контингента на Пентагона в Германия.
"Винаги съм бил ревностен защитник на НАТО през цялата си кариера", каза Рубио, който е бивш сенатор.
"Знам защо алиансът е добър за Европа. Но дали е добър за Америка?", попита американският държавен секретар Рубио. Според него това е "напълно закономерен въпрос".
Външните министри на НАТО имат среща днес и утре в Хелсингбори, в Южна Швеция, за да обсъдят подкрепата за Украйна и да подготвят предстоящата среща на върха на алианса през юли в Турция, посочва АФП.
