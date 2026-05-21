Доналд Тръмп: Ще изземем запасите на Иран от обогатен уран

21 Май, 2026 22:17 1 635 51

Амириканският президент добави, че не САЩ желаят да бъдат налагани такси за преминаване през Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще изземат запасите на Иран от високообогатен уран, предаде Ройтерс, пише БТА.

„Ще го вземем. Не ни е нужен, не го искаме, вероятно ще го унищожим, след като го вземем, но няма да им позволим да го притежават“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Той добави, че не САЩ желаят да бъдат налагани такси за преминаване през Ормузкия проток.

Освен това американският държавен глава каза, че е отложил насроченото за днес подписване на указ, свързана с изкуствения интелект, защото „не е харесал определени аспекти от нея“, информира Ройтерс.

Той беше планирал церемония по подписването, на която трябваше да присъстват главните изпълнителни директори на компании в сферата на изкуствения интелект.

Според два източника, цитирани от Ройтерс, заповедта би създала доброволна рамка, чрез която разработващите изкуствен интелект да взаимодействат с американското правителство преди публичното пускане на определени модели.

От друга страна Тръмп посочи, че по време на срещата си с китайския президент Си Цзинпин в рамките на тридневната си визита в Китай миналата седмица, двамата са обсъдили „защитните мерки“ за изкуствения интелект.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че дипломатическо споразумение между Вашингтон и Иран би било невъзможно, ако Техеран въведе система за събиране на такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, съобщиха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Рубиo каза още, че се надява посещението на пакистанския военен началник в Иран да помогне за дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като подчерта, че е постигнат известен напредък.

"Вярвам, че пакистанците ще отидат в Техеран днес. Така че нека се надяваме, че това ще придвижи нещата напред", посочи той пред журналисти в Маями, преди да отпътува за Швеция за срещата на външните министри от НАТО.

Държавният секретар съобщи също, че Куба е приела предложението на САЩ за хуманитарна помощ в размер на 100 милиона долара. "Казват, че са го приели. Ще видим дали това означава, че ще проработи", добави той, но подчерта, че вероятността за "постигане на мирно споразумение чрез преговори между САЩ и Куба в момента не е голяма".

Американският държавен секретар Марко Рубио разкритикува остро днес останалите страни от НАТО, които, по думите му, "отказват да направят каквото и да било" в подкрепа на САЩ във войната в Иран, предаде Франс прес.

Президентът Доналд Тръмп "не иска от тях да предоставят войски или да изпратят изтребители, но те отказват да направят каквото и да било", заяви Рубио пред журналисти малко преди да отлети за Швеция, където утре ще участва в започналата днес среща на външните министри от дъдржавите от НАТО .

"Това ни разочарова много", добави той.

"Много страни членове на НАТО споделят нашето убеждение, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие и че представлява заплаха за света", посочи американският държавен секретар, отбелязвайки, че президентът Тръмп е решил "да действа".

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Американският президент Доналд Тръмп не се консултира предварително с НАТО, а основните европейски съюзници на Вашингтон изразиха скептицизъм относно необходимостта от войната.

Твърденията на САЩ и Израел за непосредствена иранска ядрена заплаха предизвикаха възражения, а ответните стъпки на Техеран доведоха до скок в световните цени на петрола, акцентира АФП.

Испанският министър-председател Педро Санчес осъди тази война като незаконна и отказа да позволи на американските самолети да използват базите в страната му.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Иран "унижава" САЩ по време на преговорите, което разгневи Тръмп, обявил изтеглянето на 5000 американски военнослужещи от контингента на Пентагона в Германия.

"Винаги съм бил ревностен защитник на НАТО през цялата си кариера", каза Рубио, който е бивш сенатор.

"Знам защо алиансът е добър за Европа. Но дали е добър за Америка?", попита американският държавен секретар Рубио. Според него това е "напълно закономерен въпрос".

Външните министри на НАТО имат среща днес и утре в Хелсингбори, в Южна Швеция, за да обсъдят подкрепата за Украйна и да подготвят предстоящата среща на върха на алианса през юли в Турция, посочва АФП.


  • 1 Ще вземеш

    35 5 Отговор
    на муру буру.

    Коментиран от #20, #22, #24

    22:19 21.05.2026

  • 2 хаха

    5 36 Отговор
    Американската ударна група самолетоносачи е навлязла в Карибите и се насочва към Куба.

    Дебелите ватници в действие.

    Коментиран от #36

    22:20 21.05.2026

  • 3 Като зелкатаНаркоман

    42 4 Отговор
    Ще,ще. Хапи го кучето.

    22:21 21.05.2026

  • 4 Дури Бандурич

    33 4 Отговор
    Ооооо, ма това ли било? Па я мислех. че нефта искате!

    Коментиран от #45

    22:21 21.05.2026

  • 5 КАК ЩЕ СТАНЕ БРЕ

    39 5 Отговор
    С ФОКУС-АБРАКА ДАБРА. СМЕШНИЦИ,ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КИТАЙ И РУСИЯ ВИЕ КЪДЕ СЕ БУТАТЕ.

    22:21 21.05.2026

  • 6 Овчар

    25 7 Отговор
    Опасността от ядрен взрив е реална , въпросът е къде ще гръмне първо..?

    Коментиран от #41

    22:23 21.05.2026

  • 7 Пич

    36 5 Отговор
    Може да му дадат една чалма, за да не му хвръкне перуката!!! Това ще вземе от Иран!!!

    22:23 21.05.2026

  • 8 Путин

    5 26 Отговор
    Не можем да ги защитим, гл паци сме

    22:25 21.05.2026

  • 9 Мелания

    21 5 Отговор
    Ох, добре че се омъжих за него без да съм девствена! Че Дони още да не ми е взел химена!

    Коментиран от #33

    22:25 21.05.2026

  • 10 Робот

    31 4 Отговор
    Ако Ким Чен бъде ликвидиран ядрения взрив ще е в Ню Йорк...!

    22:25 21.05.2026

  • 11 Дримон

    26 5 Отговор
    Мечтите са безплатни!Поздравявам краварите и феновете им с песента лет дъ дрим към тру.

    22:26 21.05.2026

  • 12 Ами

    29 4 Отговор
    Като се махнат празните приказки единственото което се забелязва е
    разривът в отношенията на САЩ и техните така наречени партньори.

    Коментиран от #42

    22:26 21.05.2026

  • 13 Помак

    15 5 Отговор
    Батко Анатоли здравей ..искам . Да се науча да пише умни и интелигентни постове вече ..и аз кат батко Румен искам да са издигна ...рода сме ..

    22:26 21.05.2026

  • 14 Сорос

    5 25 Отговор
    Копейки бавноразвиващи, хайде по леглата че сега ще мине санитарят.

    22:27 21.05.2026

  • 15 Дури Бандурич

    22 4 Отговор
    Си мислим:
    - Дайте урана!
    - Не може, продадохме го на С. Корея!
    - Айдеее!

    22:27 21.05.2026

  • 16 тромпет

    3 16 Отговор
    Око да види, ръка да пипне, кантар да премери, гайгеров брояч да премери е съвсем различно от споразумение за предаване торба радиоактивен пустинен пясък на московците.

    22:27 21.05.2026

  • 17 Читател

    22 6 Отговор
    Как не се събуди Йелоустоун да си отдъхне малко света от тези проекти сатанисти

    22:27 21.05.2026

  • 18 Горски

    34 5 Отговор
    Персите са древен и силен народ, оцелял хилядолетия. Обора е на 200 години, заселен от мародери и разбойници депортирани от английската корона на изгнание в новия континент. Техните наследници днес мародерстват по целия свят, но края им се вижда. Иран се готви за тази война повече от четиридесет години. Цели поколения са отраснали научени да се бранят от агресора и не ще отстъпят. Говедарската армия от меки китки няма шанс срещу персите. Никакъв шанс. САЩ щяха да се решат на ядрен удар само ако имат монопол върху ядреното оръжие. Сега не смеят да помислят да повторят Хирошима и Нагасаки в Иран, защото не знаят.откъде ще им отговорят. Съюзниците на Иран са все ядрени държави. Сащ има най слабата армия от всички ядрени държави .Единствената им сила е удари и бегай и европейците от НАТО да вкарват войски .Къде Сащ водиха сами война и спечелиха .Срещу силна държава ,никъде. Ще вземете нанайци!

    Коментиран от #27

    22:28 21.05.2026

  • 19 Име

    15 4 Отговор
    Приятни сънища!

    22:28 21.05.2026

  • 20 Факт

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ще вземеш":

    И ти. И ти

    22:29 21.05.2026

  • 21 Наркос

    19 5 Отговор
    Уранът не може да бъде унищожен/разградeн чрез химични реакции, защото е елемент. Той може само да се преобразува чрез ядрени процеси...Тръмп обаче можe да го разглоби и после да обяви по телевизията, че уранът сам се е предал.

    Коментиран от #37

    22:29 21.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УДРИИ УДРИИИ

    6 17 Отговор
    ИРАНСКИТЕ БРАТЮШКИ
    По ЧАЛМИТЕ.

    УДРИИ АЯТОЛАСИ И ИСЛЯМСКИ ТЕРОРИСТИ.

    22:31 21.05.2026

  • 24 Да бре

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ще вземеш":

    За кой път изземва?

    22:31 21.05.2026

  • 25 ефрито

    6 7 Отговор
    Дони, вземи ги, разрешавам!

    22:32 21.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Читател

    16 4 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Парав си на 100 процента а и виж как се срещаха представителите.Чичи Дончо отиде при Си,после Путин отиде при Си а сега си отива при Ким.Живеем в опасно време.

    22:33 21.05.2026

  • 28 А ВСИЧКО ЗАПОЧНА

    4 13 Отговор
    Толкова УБАВО.

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ.

    А СЕ ОКАЗА ЧЕ АГЕНТ КРАСНОВ
    ИЗОБЩО НЕ СЛУША
    БУНКЕРНИЯ СИ ФРЕНД
    ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:33 21.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 УдоМача

    14 4 Отговор
    Ще ще... Ама какво ще кажат гражданите ви ако вместо уран в Америка почнат да пристигат оловни кутии с нещо по-различно? Или пък ако уранът пристигне у вас с ракети???

    22:34 21.05.2026

  • 31 Ще изземат на...

    9 3 Отговор
    бaба Apей - kyраня, обаче в cтойка Гe!

    22:35 21.05.2026

  • 32 ЧТО ЕТО

    4 13 Отговор
    ВМЕСТО УШАНКА - ЧАЛМА
    ВМЕСТО ВАТЕНКА - ЧАРШАФ.

    ЧТО ЕТО

    ЕТО РУСОФИЛ П..У..Н...Д. ...ЯК

    Коментиран от #35

    22:36 21.05.2026

  • 33 Обади се!

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Мелания":

    Миньор пробивач
    На скалите разбивач
    А на питките - амхбач

    22:39 21.05.2026

  • 34 тъй ли...

    6 3 Отговор
    Как, като не ви пускат на по-малко от 2000 км от бреговете им?

    22:42 21.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 РЕАЛИСТ

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Иран им показа, че самолетоносачите вече могат само гаргите да плашат. Допотопни корита, дето дрон за 1000 долара ги вади от строя.

    22:44 21.05.2026

  • 37 Читател

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Наркос":

    Правилно не може да бъде унищожен защото е химически елемент и лудия нема да го разгражда а иска да го открадне както се случи и с петрола на Венецуела.Тези са пирати съвременни пирати и казват че това е демократио

    22:46 21.05.2026

  • 38 ПЛЯСКАЙ СЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "А ти еврюхо":

    ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР.

    22:47 21.05.2026

  • 39 Читател

    5 2 Отговор
    Стигнал съм до извода че ние хората сме най лошото нещо което и се е случило на нашата планета.Представете си тук как би изглеждало всичко без нас.Прекрано нали но пък сигурно и ние не сме тук случайно.Размисли просто

    22:50 21.05.2026

  • 40 Фикри

    7 4 Отговор
    Тоя ще остане в историята на Америка. Но ще остане, като най-тъпият и най-смешният Американски президент.

    22:51 21.05.2026

  • 41 Фикри

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    Най-добре ще е да.бъде на територията на тоя рус клоун. Там воина не е имало от много време ...

    22:52 21.05.2026

  • 42 Фикри

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Другото което се забелязва е че неговите отрочета забогатява главоломно

    22:54 21.05.2026

  • 43 Дядо Дончо

    4 3 Отговор
    Ще откраднем отвсякъде всичко, което ни хареса.

    23:05 21.05.2026

  • 44 Баба Гошка

    5 3 Отговор
    Тоз ТрЪмПак продължава с мокрите си сънища и бълнувания. Всеки ден ламмти за уранн, та урра н. Дайте му едно плуутониево чайче, та да миряса. Тогаз вицето му ще почне да бълнува

    23:05 21.05.2026

  • 45 Баба Гошка

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дури Бандурич":

    Нефта, Газа и Урра на. Плячкаторите са тъй. Изпиратстваха още един пълен ираннски танкер - много печеливш бизнес е това пиратстване, каза главния плячкатор

    23:08 21.05.2026

  • 46 Аятолах Хохомайни

    5 0 Отговор
    Дончо, ше ми вземеш уранеца, кога видиш охлюф да подскача или гугутка да пръ д не!

    23:19 21.05.2026

  • 47 Аятолах

    3 0 Отговор
    Мога лично да му ги изпратя във вид на бърза доставка с балистика до 11-те най големи града в САЩ.

    23:29 21.05.2026

  • 48 Ние така, ние онака

    4 0 Отговор
    Много силен божествен синдром демонстрират американците, все едно са някоя висша раса, а не потомци на бандити и проститутки, а някои може и на канибали. Досещам се Иран коя точно част ще подаде да им целунат!

    23:31 21.05.2026

  • 49 рубио

    1 0 Отговор
    Злите езици казват ,че те отдавна са в Русия

    23:47 21.05.2026

  • 50 Професор

    1 0 Отговор
    Виж сега, Стайков, ти си добро момче, но сам виждаш -- не ставаш за тази работа. Мириканцити ги мани, ще се научиш да ги пишеш правилно. Обаче на думата "указ" да й промениш джендъра, това ни идва малко в повече. Помисли дали не е по-добре да се откажеш и да си се върнеш на село, на много места се търсят продавачи в хоремазите. Ще се почувстваш много по-добре, вместо да се мъчиш с указити на тия мириканци. Зарежи ги!

    23:53 21.05.2026

  • 51 Мъдреца

    0 0 Отговор
    Дядо Дони евреите са го преклищели с яки компромати.

    23:56 21.05.2026