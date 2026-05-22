Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Заседание на парламента: Разглеждат възстановяване на антикорупционната комисия

Заседание на парламента: Разглеждат възстановяване на антикорупционната комисия

22 Май, 2026 07:08 413 5

  • парламент-
  • заседание-
  • възстановяване-
  • антикорупционна комисия

За първи път в рамките на парламентарния контрол премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутати. Запитването към него е от „Възраждане“ и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците.

Заседание на парламента: Разглеждат възстановяване на антикорупционната комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Народното събрание депутатите ще разгледат предложението на кабинета за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, която беше закрита в началото на годината, информират от БНТ.

Работата на комисията е свързана и с получаването на над 250 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Предложението на Министерския съвет е тя да бъде в 5-членен състав с мандат от 5 години, а председателят ѝ да се сменя всяка година. Комисията трябва да следи за конфликт на интереси и да има разследващи правомощия.

За първи път в рамките на парламентарния контрол премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутати. Запитването към него е от „Възраждане“ и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците.

Освен министър-председателя, в редовния парламентарен контрол ще участват още петима министри.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    теА са бетер децата, създават...закриват...откриват отново....❗

    07:11 22.05.2026

  • 2 Пич

    1 1 Отговор
    Много ясно !!! Не им пречи че комисията е корумпирана, а че не е тяхната комисия!!! Сега искат те да въртят бухалката!!!

    07:16 22.05.2026

  • 3 ЦК на БКП

    0 1 Отговор
    Иди ми, дойди ми ....

    Коментиран от #4

    07:32 22.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЦК на БКП":

    Все пак са в Партийният дом на БКП-
    главната сграда, седалището на ЦК на БКП ❗

    07:36 22.05.2026

  • 5 Перо

    1 0 Отговор
    Поредната простотия с идеята за нова комисия за корупцията! Заради тази мижава сума, която ще надхвърли бюджета на комисията, само след 3 г. съществуване, ще възстановяваме ведомства с доказана отпаднала необходимост! Не че не е нужна анти-корупционната борба, но това се прави от специализирани органи с цял арсенал от обучени оперативни работници по различни направления, материална база, форми и методи на работа! Корупцията е престъпна дейност, като други и това е работа на МВР и ДАНС, не на група чиновници, работещи с интернет и искания за официални документи, изготвени от вън! Ще кипи безсмислен труд, без да имаме осъдени!

    07:38 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол