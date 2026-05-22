Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
САЩ спрели сделка за оръжие с Тайван за $14 милиарда, пазели го за "Епична ярост"
  Тема: Тайван

САЩ спрели сделка за оръжие с Тайван за $14 милиарда, пазели го за "Епична ярост"

22 Май, 2026 06:39, обновена 22 Май, 2026 06:50 624 9

  • сащ-
  • иран-
  • епична ярост-
  • украйна-
  • тайван

Вашингтон одобри продажба на оборудване и услуги за поддръжка на противоракетните системи HAWK на Украйна на стойност 108,1 милиона долара

САЩ спрели сделка за оръжие с Тайван за $14 милиарда, пазели го за "Епична ярост" - 1
Ханг Као, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са спрели потенциална сделка за оръжие с Тайван на стойност 14 милиарда долара поради необходимостта от тези оръжия за водене на война срещу Иран.

Това заяви временно изпълняващият длъжността министър на ВМС Ханг Као на изслушване на Комисията по бюджетни кредити на Сената на САЩ.

„Не съм говорил с тайвански представители за това и осигурихме някои продажби на оръжие. Но засега сме ги поставили на пауза, за да гарантираме, че разполагаме с оръжията за операция „Епична ярост“. Имаме достатъчно, но просто искаме да се уверим, че имаме всичко необходимо“, каза Као, отговаряйки на въпрос относно паузата в одобряването на евентуална продажба на американско оръжие на Тайван на стойност 14 милиарда долара.

„Продажбите на оръжие в чужбина ще продължат, когато администрацията сметне за необходимо“, добави той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планира да се обади на премиера на Тайван Лай Цинде, за да обсъдят предложената сделка за продажба на американско оръжие на острова. Такъв разговор може да бъде първият подобен директен контакт от повече от 40 години.

След държавното си посещение в Китай миналата седмица президентът на САЩ заяви, че е обсъдил с китайския президент Си Дзинпин евентуалната продажба на американско оръжие на стойност 14 милиарда долара на Тайван, но все още не е взел окончателно решение по сделката. Той добави също, че не иска САЩ да влязат във война с Китай, ако Тайван реши да обяви независимост.

САЩ одобриха евентуална продажба на оборудване и услуги за поддръжка на противоракетните системи HAWK на Украйна на стойност 108,1 милиона долара.

Това се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на Държавния департамент.

Според документа, властите в Киев са поискали възможността да закупят компоненти, резервни части за въпросните системи за противовъздушна отбрана, подкрепа за тяхната модернизация и поддръжка, както и услуги за ремонт и връщане. Общата стойност на сделката се оценява на 108,1 милиона долара.

Sierra Nevada Corporation ще бъде главен изпълнител. В изявлението се твърди, че сделката е в националните интереси на Съединените щати и няма да промени баланса на силите в региона. Освен това Държавният департамент смята, че сделката няма да окаже негативно влияние върху бойната готовност на американските въоръжени сили.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    И нашите самолети Ф16 няма да видим скоро.САЩ загубиха 42 самолета за един месец война с Иран.

    06:53 22.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Още ли има ПО ПЕЙКИ, които НЕ са разбрали, че складовете на САШтиянците са ПРАЗНИ❗

    07:01 22.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    6 0 Отговор
    Целите и задачите на СВО ще бъдат изпълнени 😆

    07:03 22.05.2026

  • 4 Имам питане

    4 0 Отговор
    С какво и как Окраина ще плати поредната доставка на оръжие? С 90-те милиарда, които ЕС им отпусна? Които, между другото, също са заем, уж? Човек би си помислил, че е по-добре ЕС директно да плати на САЩ, и без това този "заем" никога няма да се върне. Но пък така парите няма да минат през "постедника" Окраина и няма да има комисионни за зеления и кликата. Егати гн@сната схема.

    Коментиран от #6

    07:11 22.05.2026

  • 5 ПУКА ИМ ЯНКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    БРАВО РАДЕВ !
    САМО ТИ ИМАШ СМЕЛОСТ И ДОСТОЙНСТВО

    07:13 22.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Имам питане":

    Въртят едни пари... които ги няма ❗
    Но ще заробват децата и внуците ни да плащат❗

    07:15 22.05.2026

  • 7 Лост

    3 0 Отговор
    САЩ са майстори да продават нещо което го нямат.Стана ,като да чакаш кола преди десети ноември.Но тогава имаше вноска 1500 лева ,а при тях плащаш всичко и чакаш когато дойде.

    07:17 22.05.2026

  • 8 Лост

    3 0 Отговор
    "Епична ярост" или"Епстейна мъка"?

    07:22 22.05.2026

  • 9 НАЙ ВЕРОЯТНО

    3 0 Отговор
    СИ е предупредил обора много да внимават.

    07:22 22.05.2026