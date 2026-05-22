САЩ спрели сделка за оръжие с Тайван за $14 милиарда, пазели го за "Епична ярост"

САЩ са спрели потенциална сделка за оръжие с Тайван на стойност 14 милиарда долара поради необходимостта от тези оръжия за водене на война срещу Иран.

Това заяви временно изпълняващият длъжността министър на ВМС Ханг Као на изслушване на Комисията по бюджетни кредити на Сената на САЩ.

„Не съм говорил с тайвански представители за това и осигурихме някои продажби на оръжие. Но засега сме ги поставили на пауза, за да гарантираме, че разполагаме с оръжията за операция „Епична ярост“. Имаме достатъчно, но просто искаме да се уверим, че имаме всичко необходимо“, каза Као, отговаряйки на въпрос относно паузата в одобряването на евентуална продажба на американско оръжие на Тайван на стойност 14 милиарда долара.

„Продажбите на оръжие в чужбина ще продължат, когато администрацията сметне за необходимо“, добави той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планира да се обади на премиера на Тайван Лай Цинде, за да обсъдят предложената сделка за продажба на американско оръжие на острова. Такъв разговор може да бъде първият подобен директен контакт от повече от 40 години.

След държавното си посещение в Китай миналата седмица президентът на САЩ заяви, че е обсъдил с китайския президент Си Дзинпин евентуалната продажба на американско оръжие на стойност 14 милиарда долара на Тайван, но все още не е взел окончателно решение по сделката. Той добави също, че не иска САЩ да влязат във война с Китай, ако Тайван реши да обяви независимост.

САЩ одобриха евентуална продажба на оборудване и услуги за поддръжка на противоракетните системи HAWK на Украйна на стойност 108,1 милиона долара.

Това се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на Държавния департамент.

Според документа, властите в Киев са поискали възможността да закупят компоненти, резервни части за въпросните системи за противовъздушна отбрана, подкрепа за тяхната модернизация и поддръжка, както и услуги за ремонт и връщане. Общата стойност на сделката се оценява на 108,1 милиона долара.

Sierra Nevada Corporation ще бъде главен изпълнител. В изявлението се твърди, че сделката е в националните интереси на Съединените щати и няма да промени баланса на силите в региона. Освен това Държавният департамент смята, че сделката няма да окаже негативно влияние върху бойната готовност на американските въоръжени сили.