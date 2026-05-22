Почина двукратният шампион на NASCAR Кайл Буш

Двукратният шампион на Националната асоциация за серийни автомобили (NASCAR) Кайл Буш почина на 41-годишна възраст, съобщи пресслужбата на организацията.

Причината за смъртта не е оповестена. Спортистът преди това е бил хоспитализиран поради тежко заболяване.

„С дълбока тъга и скръб съобщаваме за смъртта на Кайл Буш, двукратен шампион от сериите Cup и един от най-великите и безстрашни пилоти в нашия спорт. Той беше на 41 години. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейство Буш, Richard Childress Racing и цялата общност на моторните спортове“, се казва в изявление на организацията.

Буш се състезава в NASCAR от 2003 г. Той е двукратен шампион от сериите Cup на NASCAR, печелейки титли през 2015 и 2019 г. Той ще бъде включен в списъка със 75-те най-велики пилоти на NASCAR през 2023 г.