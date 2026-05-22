Почина двукратният шампион на NASCAR Кайл Буш

22 Май, 2026 04:05, обновена 22 Май, 2026 04:46

Причините за смъртта на 41-годишната легенда още не са оповестени

Почина двукратният шампион на NASCAR Кайл Буш - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двукратният шампион на Националната асоциация за серийни автомобили (NASCAR) Кайл Буш почина на 41-годишна възраст, съобщи пресслужбата на организацията.

Причината за смъртта не е оповестена. Спортистът преди това е бил хоспитализиран поради тежко заболяване.

„С дълбока тъга и скръб съобщаваме за смъртта на Кайл Буш, двукратен шампион от сериите Cup и един от най-великите и безстрашни пилоти в нашия спорт. Той беше на 41 години. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейство Буш, Richard Childress Racing и цялата общност на моторните спортове“, се казва в изявление на организацията.

Буш се състезава в NASCAR от 2003 г. Той е двукратен шампион от сериите Cup на NASCAR, печелейки титли през 2015 и 2019 г. Той ще бъде включен в списъка със 75-те най-велики пилоти на NASCAR през 2023 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

