Продадоха част от стълбището на Айфеловата кула за близо половин милион евро (ВИДЕО)

22 Май, 2026 16:58 622 5

Първоначалната оценка на фрагмента е била между 120 000 и 150 000 евро

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена днес за 450 160 евро на френски колекционер, съобщи аукционна къща Artcurial, цитирана от АФП.

Високият 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище на кулата, датиращо от 1889 г., което е свързвало втория и третия етаж на известния парижки монумент, пише БТА.

Предложената част от стълбището, която е била в частна колекция в рамките на 40 години, първоначално бе оценена на между 120 000 и 150 000 евро.

През 2016 г. друга част от стълбището, пусната за продажба от същата аукционна къща, бе купена за 523 800 евро, а през 2008 г. в „Сотбис“ американски колекционер постави рекорд, придобивайки друга част от стълбите за 552 750 евро.

През 1983 г. монтирането на асансьор между последните два етажа на кулата наложи демонтирането и разрязването на стълбището на 24 части.

Сред сегментите, които са били продадени тогава, „малко са останали във Франция и са запазили първоначалните си собственици“, отбелязват от Artcurial.

Няколко от частите на стълбището се намират в престижни обекти по света – една е инсталирана в градините на Фондация „Йоши“ в Яманаши, Япония, друга се намира близо до Статуята на свободата в Ню Йорк, трета – в Дисниленд. Някои принадлежат на частни колекции.

Високата 324 метра Айфелова кула е конструирана от Густав Айфел (1832 – 1923) за Световното изложение в Париж през 1889 г.

Публикация, споделена от ARTCURIAL Maroc (@artcurial_maroc)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Франция не може да си плаща лихвите по кредитите.Скоро ще продадат цялата кула.

    17:00 22.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    "Високата 324 метра Айфелова кула е конструирана от Густав Айфел (1832 – 1923) за Световното изложение в Париж през 1889 г."
    ...... И заради възмущението на парижани при строежа е включена клауза ЗА НЕЙНОТО ДЕМОНТИРАНЕ❗

    17:04 22.05.2026

  • 3 Лорда

    7 0 Отговор
    Така сме в "клуба на б/(р)огатите", разпродаваме. Не щото сме затънали в заеми, а ей така, алтруистично. Да имат и бедните американци и японци. По европейски.

    17:06 22.05.2026

  • 4 Цвете

    1 2 Отговор
    ТОВА Е ПАРИЖ, НАЙ КРАСИВАТА СТОЛИЦА В ЕВРОПА, А НАВЕРНО И В СВЕТА. ГОРДА СЪМ, ЧЕ СЪМ ФРЕНСКИ ГРАЖДАНИН.👏👍👏

    Коментиран от #5

    18:00 22.05.2026

  • 5 Яяяяяя

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Била е най- красивата

    18:18 22.05.2026