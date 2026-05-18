Новини
Спорт »
Бг футбол »
Президентът на ПСЖ поздрави Левски за шампионската титла

Президентът на ПСЖ поздрави Левски за шампионската титла

18 Май, 2026 16:05 611 7

  • асоциацията на европейските клубове-
  • президент-
  • шампионската лига-
  • псж-
  • насер ал-хелайфи-
  • поздравителен адрес-
  • левски-
  • наско сираков-
  • шампион-
  • титла

Насер Ал-Хелайфи изпрати поздравителен адрес до клуба

Президентът на ПСЖ поздрави Левски за шампионската титла - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на Асоциацията на европейските клубове и президент на носителя на трофея от Шампионската лига ПСЖ Насер Ал-Хелайфи изпрати поздравителен адрес до Левски и президента на клуба Наско Сираков по повод спечелената 27-а титла на България.

Ето какво се казва в обръщението:

„Уважаеми г-н Сираков,

От името на Асоциацията на европейските футболни клубове искам да честитя на Вас и на всички в клуба спечелената шампионска титла в Първа професионална лига на България.

Спечелването на титлата за 27-и път е страхотно постижение и отражение на тежката работа и отдадеността на всички в клуба.

Искрено Ви желая много късмет през новия сезон.

Искрено Ваш,

Насер Ал-Хелайфи
Президент на ПСЖ и на Асоциацията на европейските клубове”.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    От името на Вова..

    Коментиран от #2

    16:13 18.05.2026

  • 2 Шампиони

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Чест и почитания сини шампиони !!!

    16:16 18.05.2026

  • 3 Трол

    1 1 Отговор
    Пожелава им успех в Шампионската лига.

    16:17 18.05.2026

  • 4 Сигурно ще

    2 0 Отговор
    им се паднат хамрунците и са дотам

    16:44 18.05.2026

  • 5 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    Трябва да си пълен мазохист или лумпен за да гледаш Българското първенство

    16:55 18.05.2026

  • 6 Любимец 13

    4 0 Отговор
    Едва ли е чувал за Левски, ама нейсе. По-скоро някой негов секретар е изпратил имейл от негово име.

    16:56 18.05.2026

  • 7 Ганьо

    0 0 Отговор
    Ще ги издоят и ще ги върнат обратно в обора. Това прехваления Левски...

    17:42 18.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове