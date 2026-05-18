Президентът на ПСЖ поздрави Левски за шампионската титла

Председателят на Асоциацията на европейските клубове и президент на носителя на трофея от Шампионската лига ПСЖ Насер Ал-Хелайфи изпрати поздравителен адрес до Левски и президента на клуба Наско Сираков по повод спечелената 27-а титла на България.
Ето какво се казва в обръщението:
„Уважаеми г-н Сираков,
От името на Асоциацията на европейските футболни клубове искам да честитя на Вас и на всички в клуба спечелената шампионска титла в Първа професионална лига на България.
Спечелването на титлата за 27-и път е страхотно постижение и отражение на тежката работа и отдадеността на всички в клуба.
Искрено Ви желая много късмет през новия сезон.
Искрено Ваш,
Насер Ал-Хелайфи
Президент на ПСЖ и на Асоциацията на европейските клубове”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:13 18.05.2026
2 Шампиони
До коментар #1 от "честен ционист":Чест и почитания сини шампиони !!!
16:16 18.05.2026
