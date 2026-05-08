Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Керязов

8 Май, 2026 20:15 345 0

Новият министър подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт

Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров

„За мен е истинско удоволствие да предам поста на г-н Енчо Керязов. Познавам Енчо като човек, който се грижи за спорта и за децата на България. На добър път! Накарайте ни да се гордеем с Вас“, заяви Димитър Илиев по време на церемонията по предаване на властта.


Енчо Керязов подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт и младите хора. Той заяви, че ще работи за развитие на превенцията сред децата и младите хора и за активно партньорство с държавните институции и местната власт в името на спорта и младежката политика.

„Елитният спорт е визитката на България пред света. Здрави деца означава силна България“, каза още новият министър на младежта и спорта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

