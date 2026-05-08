Димитър Бербатов е останал разочарован от новия кабинет

Димитър Бербатов е останал разочарован от новината, че е отпаднал от плановете за поста министър на младежта и спорта на България. Митко до последно е таил надежда, че ще намери място в новия кабинет, но въпросната позиция беше поверена на легендарния акробат Енчо Керязов.
Колегите от БЛИЦ припомнят, че на 14 април Димитър Бербатов, в качеството си на съветник към Министерството на младежта и спорта в служебния кабинет на Андрей Гюров, представи подробен доклад от 18 точки, анализиращ критичните проблеми в българските спортни федерации. Мащабният анализ, цитиран като 423 страници, предложи мерки за реформиране на системата, включително данъчни облекчения и прозрачност. Докладът беше приет много позитивно, а 45-годишният Бербатов обра овациите от редица спортни личности.
"За първи път виждам структурирани в един план за развитието на спорта абсолютно всички проблеми. Възхитена съм от Бербатов, възхитена съм от това, което направи. Той е свършил тази прекрасна работа за изключително кратък период и нещо, което преди това спортни началници и министри са се опитвали да правят с години“, реагира преди месец самата Илиана Раева.
"Бербатов наистина се надяваше да влезе в правителството, но в крайна сметка не успя. Това е втори удар за него, след като на няколко пъти пробва да седне на президентския стол във футболния съюз“, коментират от обкръжението на голмайстор №1 на националния отбор.
6 За размисъл
Второ: що за журналист нарича в статията си за публична личност на малко, че даже и на умалително име?
Митко не Ви приятел. Да ви да е - пишете за него статия, не приятелско писмо.
ХАХАХА! Големи смешници сте станали на Територията.
До коментар #3 от "кой мy дpeмe":Не ви ли е срам всеки ден да плюете по паметта на едно дете? Що за човек сте? Деца нямате ли? Ваши роднини деца нямат ли?
Бащата й Господ ще го съди, но Господ и Вас ще съди?
До коментар #7 от "хаха":Препочели да циркажия пред спортисти.
Всеки прошляк тръгнал да дрънка как е подходящ ако не за министър, то поне за дупетат.
До коментар #10 от "Критерий":Чудесно. "Циркаджията" е поне сигурно по-умен от някакви завършили-недозавършили "спортнуту".
"„Никога не съм осъзнавал, че за да си жокей, първо трябва да си състезателен кон.“
До коментар #11 от "Гонжо":Бербатов е едно ФЪРЧИЛО без гемове.
До коментар #1 от "Трол":Няма връзки…
До коментар #4 от "Гост":Циркаджия и клоун,ще оправи спорта.Еле футбола,където наистина са смешни…
До коментар #15 от "Левски 1914":Те знае само целия сайт, а него целия свят!
До коментар #6 от "За размисъл":На Блиц не трябва да се вярва! Плюс това, там има един пишман журналист, чорбар е, но е разлюбил Бербатов. Р. Илиев. Този, Крачунов са събрани с конкурс кой по зле...
До коментар #11 от "Гонжо":и има много нежна кожа
