Димитър Бербатов е останал разочарован от новия кабинет

Димитър Бербатов е останал разочарован от новината, че е отпаднал от плановете за поста министър на младежта и спорта на България. Митко до последно е таил надежда, че ще намери място в новия кабинет, но въпросната позиция беше поверена на легендарния акробат Енчо Керязов.

Колегите от БЛИЦ припомнят, че на 14 април Димитър Бербатов, в качеството си на съветник към Министерството на младежта и спорта в служебния кабинет на Андрей Гюров, представи подробен доклад от 18 точки, анализиращ критичните проблеми в българските спортни федерации. Мащабният анализ, цитиран като 423 страници, предложи мерки за реформиране на системата, включително данъчни облекчения и прозрачност. Докладът беше приет много позитивно, а 45-годишният Бербатов обра овациите от редица спортни личности.

"За първи път виждам структурирани в един план за развитието на спорта абсолютно всички проблеми. Възхитена съм от Бербатов, възхитена съм от това, което направи. Той е свършил тази прекрасна работа за изключително кратък период и нещо, което преди това спортни началници и министри са се опитвали да правят с години“, реагира преди месец самата Илиана Раева.

"Бербатов наистина се надяваше да влезе в правителството, но в крайна сметка не успя. Това е втори удар за него, след като на няколко пъти пробва да седне на президентския стол във футболния съюз“, коментират от обкръжението на голмайстор №1 на националния отбор.