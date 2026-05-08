Димитър Бербатов е останал разочарован от новия кабинет

8 Май, 2026 14:28 2 270 37

До последно таял надежди, че ще влезе в правителството

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Димитър Бербатов е останал разочарован от новината, че е отпаднал от плановете за поста министър на младежта и спорта на България. Митко до последно е таил надежда, че ще намери място в новия кабинет, но въпросната позиция беше поверена на легендарния акробат Енчо Керязов.

Колегите от БЛИЦ припомнят, че на 14 април Димитър Бербатов, в качеството си на съветник към Министерството на младежта и спорта в служебния кабинет на Андрей Гюров, представи подробен доклад от 18 точки, анализиращ критичните проблеми в българските спортни федерации. Мащабният анализ, цитиран като 423 страници, предложи мерки за реформиране на системата, включително данъчни облекчения и прозрачност. Докладът беше приет много позитивно, а 45-годишният Бербатов обра овациите от редица спортни личности.

"За първи път виждам структурирани в един план за развитието на спорта абсолютно всички проблеми. Възхитена съм от Бербатов, възхитена съм от това, което направи. Той е свършил тази прекрасна работа за изключително кратък период и нещо, което преди това спортни началници и министри са се опитвали да правят с години“, реагира преди месец самата Илиана Раева.

"Бербатов наистина се надяваше да влезе в правителството, но в крайна сметка не успя. Това е втори удар за него, след като на няколко пъти пробва да седне на президентския стол във футболния съюз“, коментират от обкръжението на голмайстор №1 на националния отбор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    17 5 Отговор
    Няма кой да го назначи за шеф на БФС.

    Коментиран от #21

    14:29 08.05.2026

  • 2 Хехе

    15 21 Отговор
    Радев и Пеевски отдавна са си поделили министерските позиции, къде се слага пък и тоя Бербатов, чунким някой чака да му чуе мнението

    14:30 08.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    37 19 Отговор
    Тоя наглец дето се отказа от националния отбор на България сега неистово иска да влезе във властта,да ни яха и управлява

    Коментиран от #23

    14:31 08.05.2026

  • 5 Избори

    15 18 Отговор
    Явно правителството на "прогресивните" повече се надява на успешни "акробатични номера" в сложната политическа обстановка.

    14:33 08.05.2026

  • 6 За размисъл

    27 1 Отговор
    Първо: не е много важно какво е искал Бербатов.
    Второ: що за журналист нарича в статията си за публична личност на малко, че даже и на умалително име?
    Митко не Ви приятел. Да ви да е - пишете за него статия, не приятелско писмо.

    Коментиран от #31

    14:36 08.05.2026

  • 7 хаха

    19 3 Отговор
    "че е отпаднал от плановете за поста министър на младежта и спорта на България"

    ХАХАХА! Големи смешници сте станали на Територията.

    Коментиран от #10

    14:37 08.05.2026

  • 8 Този

    9 7 Отговор
    плаче за майка си.

    14:38 08.05.2026

  • 9 За размисъл

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "кой мy дpeмe":

    Не ви ли е срам всеки ден да плюете по паметта на едно дете? Що за човек сте? Деца нямате ли? Ваши роднини деца нямат ли?
    Бащата й Господ ще го съди, но Господ и Вас ще съди?

    14:39 08.05.2026

  • 10 Критерий

    13 10 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Препочели да циркажия пред спортисти.

    Коментиран от #13

    14:42 08.05.2026

  • 11 Гонжо

    15 20 Отговор
    Бербатов е идеалист.Не учавства в схеми ,не е зависим от нищо и никой.Много неудобен.

    Коментиран от #15, #37

    14:42 08.05.2026

  • 12 хаха

    14 9 Отговор
    Да беше работил/тренирал с деца поне бе гоняч на топка!
    Всеки прошляк тръгнал да дрънка как е подходящ ако не за министър, то поне за дупетат.

    14:44 08.05.2026

  • 13 хаха

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Критерий":

    Чудесно. "Циркаджията" е поне сигурно по-умен от някакви завършили-недозавършили "спортнуту".

    "„Никога не съм осъзнавал, че за да си жокей, първо трябва да си състезателен кон.“

    14:46 08.05.2026

  • 14 Р Г В

    8 8 Отговор
    Който седи не само на два а на няколко стола също пада. Не успя да се докопа до БФС въпреки лупингите , не влезе и в рекламите , не се докопа и до апетитни имоти . Споко Бербо остава ти възможноста да си пускаш клипчета в социалните мрежи как спортуваш в дома си сам и с детето. Дерзай ,ще има и следващи правителства но спазвай изискването да си с остригана глава и небръснат това също важи при кастинга.

    14:46 08.05.2026

  • 15 Левски 1914

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Гонжо":

    Бербатов е едно ФЪРЧИЛО без гемове.

    Коментиран от #28

    14:48 08.05.2026

  • 16 Цък

    18 0 Отговор
    Ако бяха назначили или някога назначат рекламното лице на хазарта в България за министър ще бъде най голямата гавра с българите- Лакумник рекламираш хазарта, да се бори с хазарта. Голям майтап. Човек винаги трябва да преценява последиците от дадени свои действия.

    14:49 08.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цвете

    7 5 Отговор
    НЕ СЪЖАЛЯВАЙ МИТКО ИЗОБЩО. ВЪТРЕ Е ПРЕПЪЛНЕНО С МАФИОТИ. ПО ДОБРЕ ЧИСТ И ЧЕСТЕН, ОТ КОЛКОТО ОМЪРСЕН И МРАЗЕН. ЖИВ И ЗДРАВ БЪДИ. 👏

    14:59 08.05.2026

  • 19 Цвете

    5 4 Отговор
  • 20 хмммм

    6 1 Отговор
    М и то какво има да е очарован от него? Почти същия като стария. Не случайно някой от зам. министри ги правят министри в новия кабинет.

    15:01 08.05.2026

  • 21 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Няма връзки…

    15:04 08.05.2026

  • 22 Неприятен човек

    6 5 Отговор
    Много противно излъчване има този човек@

    15:06 08.05.2026

  • 23 А сега

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Циркаджия и клоун,ще оправи спорта.Еле футбола,където наистина са смешни…

    15:07 08.05.2026

  • 24 Не ти трябва

    2 1 Отговор
    По слава и пари трудно ще те бият депутатите.

    15:08 08.05.2026

  • 25 Илиян

    4 0 Отговор
    Дотук стана ясно , че тия хора нямат огромното желание да решават проблемите на хората, спорта или каквото и да било. Евала на Бербатов за работата , която свърши за толкова кратко време , но проблемите ще си ги замитаме под дивана , като се прави години наред. Тъжно , но ние така си избрахме.

    15:18 08.05.2026

  • 26 ехаа

    5 0 Отговор
    Не си точен с парите като Демерджиев ...

    15:18 08.05.2026

  • 27 Логично

    0 1 Отговор
    Не стана министър защото иска да закопа Гонзо. Омразата няма място в политиката.

    15:20 08.05.2026

  • 28 А тебе

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Левски 1914":

    Те знае само целия сайт, а него целия свят!

    15:20 08.05.2026

  • 29 Еххх Берба

    5 0 Отговор
    Въшлив си с пари. Направи безплатна школа за деца. Опитай се да изградиш бизнес с качествени играчи. Стига сте се врели в държавната каца.

    15:20 08.05.2026

  • 30 Логично

    2 0 Отговор
  • 31 Виж

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "За размисъл":

    На Блиц не трябва да се вярва! Плюс това, там има един пишман журналист, чорбар е, но е разлюбил Бербатов. Р. Илиев. Този, Крачунов са събрани с конкурс кой по зле...

    15:23 08.05.2026

  • 32 Балък

    3 0 Отговор
    На кой му пука за спорта.Ти да не живееш в Германия или Англия.Наивник.

    15:25 08.05.2026

  • 33 Батето

    2 0 Отговор
    Е, една топка е Мария Игнатова, а съвсем друга, Славена Вътова и те така е те!

    15:30 08.05.2026

  • 34 Министър на спорта

    1 0 Отговор
    е напълно политическа позиция, дори не може да се каже, че се иска чак такъв опит и експертиза в спорта. Т.е. нормално е Радев да избере човек, който е близък до него или поне до най-близките му съветници, особено за една толкова нова формация, за да провежда определени политики в спорта. Бербатов, ако е имал надежди, то Владо Николов, който е и с немалко управленски опит от Левски-Сиконко(Бербатов формално една фондация май е управляваш, доколкото изобщо той я управлява) и контакти с много спортни хора, какво да каже - не е имал надежди, а огромни очаквания ли? Да подготвиш анализ и да станеш министър в редовен кабинет, а не съветник към служебно правителство, са много различни неща. Надава се вой от педроханската секта, отново им се дава гласност, все едно за тях са гласували милион и половина, явно са очаквали по някаква линия да получат място на трапезата, те са свикнали по презумпция да си мислят, че всички са им длъжни, но според мен ще останат неприятно изненадани в идните години. И другото - грантовете рязко намаляват, покрай мястото в парламента на любителя на силните градуси и руските песни се видя, че борбата за кокала е сериозна при педроханци, защото либералната демокрация си им харесва, ама пък хлябът е с пари, колите и те, имотите - още повече, та роенето вътре ще стане сериозно - от три да не станат на десет подфракции с по двама депутата във всяка.

    15:36 08.05.2026

  • 35 хахахаххахаха

    2 0 Отговор
    Балерина-Бербатина с меката китка била разочарована. Айде направо да правим избори докато лама Гюро рома вземе 121 депутата хахахахахах. Сояджии нещ@-стни, само дърво за вас

    15:39 08.05.2026

  • 36 Този отдавна

    0 0 Отговор
    всички го разкриха ,че не става за нищо!

    15:41 08.05.2026

  • 37 лама Гюро

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гонжо":

    и има много нежна кожа

    15:41 08.05.2026

