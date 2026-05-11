Димитър Бербатов с подробен отчет за работата си като съветник по младежта и спорта

11 Май, 2026 16:04, обновена 11 Май, 2026 15:12 518 10

Легендарният футболист обобщи ключови инициативи и резултати от двумесечния си мандат към служебния премиер Андрей Гюров

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Бербатов официално разкри резултатите от своята дейност като съветник по въпросите на младежта и спорта към служебния министър-председател Андрей Гюров. В рамките на своя двумесечен мандат – от 25 февруари до 7 май – Бербатов се фокусира върху реформи и иновативни подходи за развитие на спортната среда у нас.

В отчета си Бербатов подчерта значимостта на съвременните методи за обучение и подкрепа на младите таланти. Той акцентира върху необходимостта от инвестиции в спортната инфраструктура, както и върху създаването на прозрачни механизми за финансиране на спортните клубове. Сред основните му предложения са въвеждането на нови програми за физическо възпитание в училищата и насърчаване на масовия спорт сред подрастващите.

Ето отчета на Бербатов:

"Преди два месеца поех отговорността да предложа нов път за българския спорт - път, основан на прозрачност, диалог и конкретни решения.

Сега, след приключването на този мандат, мога с гордост да заявя, че всяка поставена цел е не само изпълнена, но и административно подсигурена.

Българският спорт вече има своята нова рамка, върху която следващото ръководство на Министерството на младежта и спорта може да стъпи веднага.

Какво постигнахме за 70 дни?

1. ПЪЛЕН СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ И ДИАЛОГ С ФЕДЕРАЦИИТЕ

Проведохме мащабно проучване с участието на всички лицензирани спортни федерации.

Резултатът, който беше презентиран на всички тях, в Гранитната зала на Министерския съвет (нещо, което досега не се беше случвало никога), е подробен доклад-анализ, който идентифицира системните проблеми - от административните тежести до дефицитите във финансирането.

Пълният доклад с анализа и конкретни предложения за решения е официално внесен в Министерския съвет и Министерството на младежта и спорта. Качен е и в социалния ми канал в LinkedIn.

2. МОДЕЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Едно от най-важните неща, които подготвихме, е финансов механизъм, за да може бизнесът в България да помага на спорта!

От 10% до 35% данъчно облекчение за бизнеса, инвестиращ в българския спорт.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който предложих и се разработи заедно с Министерството на финансите, беше приет на последния Министерски съвет, на 7 май 2026 г. и е изпратен към деловодството на Народното събрание!

Новите народни представители трябва да го гласуват и решат дали да го приемат!

3. ИНИЦИАТИВАТА "ОТВОРЕНИ САЛОНИ“

Създадохме междуведомствена работна група с експерти от МОН, ММС, НСОРБ и СРСНПБ. Формулирахме ясни и сигурни правила на базата на вече работещ модел, по които училищната база да бъде достъпна за спортните клубове след часовете.

Резултатът: НСОРБ ще изпрати тези предложения до всички общини, а МОН - до всички Регионални управления на образованието (РУО) в страната.

ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО

Всичко постигнато дотук е експертно наследство. Внесената в Министерския съвет и Министерството на младежта и спорта документация съдържа пълния капацитет за мащабна реформа, която да превърне България в държава на здрави и активни хора.

Благодаря на премиера за доверието и на всички партньори от федерациите и министерствата за денонощната работа. Вярвам, че новият министър на младежта и спорта ще разпознае в тези документи правилната посока и ако сметне за добре, ще ги надгради в интерес на българското общество.

Надявам се, всички ние - спортната ощественост, федерации и клубове, да бъдем проактивни, да задаваме въпроси, да се търсят отговори, ако работа в посока подобряването и развитието на българския спорт, не се случва!

Спортът е надпартиен. Той е национална кауза. Моята работа по тази кауза продължава."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Енрике Пастор

    9 1 Отговор
    Накрая ще свърпи като водач на партията на гейовете и лесбийките.

    Коментиран от #5

    15:12 11.05.2026

  • 2 Гостът

    10 1 Отговор
    Един преател пита какво стана с оня пищак сето се подмяташе в колата? Взеха ли му разрешителното? Интересно каква ,,нужда,, е имал за да му се издаде разрешително за късо нарезно оръжие?

    15:22 11.05.2026

  • 3 Феликс Дзерджински

    7 1 Отговор
    Стоичков ще ми е вече симпатичен.

    15:25 11.05.2026

  • 4 Думкайте се и двамата, чакали

    8 0 Отговор
    На снимката виждам два амбреажа

    15:32 11.05.2026

  • 5 Моарейн

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Енрике Пастор":

    На фона на тоталната нек.дърност и нек.мпетентност на останалите от ППДБ Бербатов изглежда като същински академик. Ако се присъедини към някоя от партйките им, ще им вдигне значително нивото.

    15:38 11.05.2026

  • 6 хмммм

    5 0 Отговор
    To беше за 2-3 месеца, той подробен отчет давал. Стилиан отказва постове, този пък се натиска постоянно.

    Коментиран от #8

    15:44 11.05.2026

  • 7 НЕЩО НЕ Е В РЕД В ГЛАВАТА МУ

    3 0 Отговор
    изцъклени очички, свръхамбиция да ни спаси държавата хаха. до него другия гяу рин нена еван

    15:56 11.05.2026

  • 8 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмммм":

    Сега остава да познаем кой от двамата е с по-добри качества за шеф на БФС.

    15:57 11.05.2026

  • 9 Страховито

    2 0 Отговор
    Скинал се е от работа. Само дето не разбрах, на практика какво е постигнал!

    15:59 11.05.2026

  • 10 Никой

    4 0 Отговор
    не му иска отчета на този социопат!

    15:59 11.05.2026

