Весела Лечева: Любовта към олимпизма и спорта се ражда на фестивали като утринната гимнастика

18 Май, 2026 17:49 523 5

  • бок-
  • весела лечева-
  • национален фестивал-
  • гимнастика-
  • ямбол-
  • деца-
  • младежи-
  • енчо керязов

Председателят на БОК участва в Петия национален фестивал на утринната гимнастика в Ямбол

Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на БОК Весела Лечева участва днес в Петия национален фестивал на утринната гимнастика в Ямбол. Инициативата събра над 1000 деца и младежи от 58 отбора от 50 училища, 17 общини от 11 области в страната. Фестивалът се зароди след подетата преди шест години кампания за възраждане на някогашната практика с 10-минутната утринна гимнастика в училищата от сегашния министър на младежта и спорта Енчо Керязов, който тогава беше заместник-кмет на Ямбол.

„Олимпийският път на много шампиони започва точно така – от инициативи, които палят децата по спорта от най-ранна възраст. Спортът не е само медали и първи места, а любов към движението и здравословния начин на живот. В Ямбол се събраха не само хиляди деца, но и техните учители, родители, семейства“, каза Лечева.

Заедно с Весела Лечева бяха и големите български олимпийци Ивет Горанова и Йордан Йовчев.

„Олимпийските медалисти и изобщо участниците в Олимпийски игри са пример за всички млади хора в България. Доказателство за това е и любовта, с която те бяха приветствани в Ямбол“, добави председателят на БОК и двоен олимпийски медалист Лечева.

Програмата включи седем популярни двигателни упражнения за измерване на сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост – лицеви опори, коремни преси, бягане „совалка“, дълъг скок, наклон напред, бягане 200/400 м, хвърляне на топка.

Организираният от Община Ямбол национален фестивал на утринната гимнастика е част от спортния календар на Министерството на образованието и науката. Подкрепен е от Министерството на младежта и спорта и от Българската асоциация спорт за учащи. Осъществява се с методическата помощ на Националната спортна академия „Васил Левски“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 0 Отговор
    Истинските олимпийци са аматьорите!

    17:53 18.05.2026

  • 2 Пак

    5 3 Отговор
    пароли , заучени фрази и клишета от соца ! А колко грехове носи другарката и любимия ѝ , както и вече покойния му предшественик - тръпки да те побият !

    18:03 18.05.2026

  • 3 кольо

    2 1 Отговор
    тя има една любов - парите

    18:23 18.05.2026

  • 4 Минка

    2 0 Отговор
    В час по физарядка, едно време дойде една в училището и три дена ме преследва да съм ставала спринтьорка, бях по- бърза и от повечето момчета😂😂

    18:37 18.05.2026

  • 5 Дааааа,

    4 0 Отговор
    а някои помнят, че имаше спортни училища - олимрийски надежди

    18:58 18.05.2026

