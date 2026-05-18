Весела Лечева: Любовта към олимпизма и спорта се ражда на фестивали като утринната гимнастика

Председателят на БОК Весела Лечева участва днес в Петия национален фестивал на утринната гимнастика в Ямбол. Инициативата събра над 1000 деца и младежи от 58 отбора от 50 училища, 17 общини от 11 области в страната. Фестивалът се зароди след подетата преди шест години кампания за възраждане на някогашната практика с 10-минутната утринна гимнастика в училищата от сегашния министър на младежта и спорта Енчо Керязов, който тогава беше заместник-кмет на Ямбол.

„Олимпийският път на много шампиони започва точно така – от инициативи, които палят децата по спорта от най-ранна възраст. Спортът не е само медали и първи места, а любов към движението и здравословния начин на живот. В Ямбол се събраха не само хиляди деца, но и техните учители, родители, семейства“, каза Лечева.

Заедно с Весела Лечева бяха и големите български олимпийци Ивет Горанова и Йордан Йовчев.

„Олимпийските медалисти и изобщо участниците в Олимпийски игри са пример за всички млади хора в България. Доказателство за това е и любовта, с която те бяха приветствани в Ямбол“, добави председателят на БОК и двоен олимпийски медалист Лечева.

Програмата включи седем популярни двигателни упражнения за измерване на сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост – лицеви опори, коремни преси, бягане „совалка“, дълъг скок, наклон напред, бягане 200/400 м, хвърляне на топка.

Организираният от Община Ямбол национален фестивал на утринната гимнастика е част от спортния календар на Министерството на образованието и науката. Подкрепен е от Министерството на младежта и спорта и от Българската асоциация спорт за учащи. Осъществява се с методическата помощ на Националната спортна академия „Васил Левски“.