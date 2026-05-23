Съотборник издаде новината: Каземиро почти сигурно ще заиграе с Меси

Бъдещето на Каземиро изглежда вече е решено. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед е все по-близо до трансфер в Интер Маями, а любопитното е, че новината беше съобщена неволно от негов бъдещ съотборник.

Нападателят на американския клуб Теласко Сеговия разкри, че бразилецът ще се присъедини към отбора на Лионел Меси. По време на разговор с журналисти венецуелецът заяви: „Знам, че Каземиро идва – той е страхотен играч.“

Малко по-късно Сеговия опита да си върне думите назад: „Ако дойде, ще бъде добре дошъл“, но щетата вече беше нанесена, а изказването му моментално предизвика шум в медиите.

Според информации от последните седмици Интер Маями вече е изпреварил ЛА Галакси в битката за подписа на бразилеца и е много близо до финално споразумение. Очаква се Каземиро да напусне Манчестър Юнайтед като свободен агент след края на сезона.

34-годишният халф преживя сериозно възраждане през настоящата кампания, след като преди година беше подложен на тежки критики. Силните му изяви дори накараха фенове и част от играчите на Юнайтед да настояват той да остане още един сезон на „Олд Трафорд“.

Очаква се трансферът да бъде официализиран след края на участието на бразилеца на Световното първенство, което най-вероятно ще бъде последният му голям турнир с националния отбор на Бразилия.