Новини
Спорт »
Световен футбол »
Съотборник издаде новината: Каземиро почти сигурно ще заиграе с Меси

Съотборник издаде новината: Каземиро почти сигурно ще заиграе с Меси

23 Май, 2026 19:38 505 0

  • каземиро-
  • манчестър юнайтед-
  • трансфер-
  • интер маями-
  • новината-
  • съотборник-
  • теласко сеговия-
  • лионел меси

Футболист на американския клуб неволно потвърди трансфера на бразилеца

Съотборник издаде новината: Каземиро почти сигурно ще заиграе с Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бъдещето на Каземиро изглежда вече е решено. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед е все по-близо до трансфер в Интер Маями, а любопитното е, че новината беше съобщена неволно от негов бъдещ съотборник.

Нападателят на американския клуб Теласко Сеговия разкри, че бразилецът ще се присъедини към отбора на Лионел Меси. По време на разговор с журналисти венецуелецът заяви: „Знам, че Каземиро идва – той е страхотен играч.“

Малко по-късно Сеговия опита да си върне думите назад: „Ако дойде, ще бъде добре дошъл“, но щетата вече беше нанесена, а изказването му моментално предизвика шум в медиите.

Според информации от последните седмици Интер Маями вече е изпреварил ЛА Галакси в битката за подписа на бразилеца и е много близо до финално споразумение. Очаква се Каземиро да напусне Манчестър Юнайтед като свободен агент след края на сезона.

34-годишният халф преживя сериозно възраждане през настоящата кампания, след като преди година беше подложен на тежки критики. Силните му изяви дори накараха фенове и част от играчите на Юнайтед да настояват той да остане още един сезон на „Олд Трафорд“.

Очаква се трансферът да бъде официализиран след края на участието на бразилеца на Световното първенство, което най-вероятно ще бъде последният му голям турнир с националния отбор на Бразилия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове