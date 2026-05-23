Бразилският талант Емерсон на път към голям трансфер: Леверкузен и Реал Сосиедад в надпревара, Гьозтепе чака златен дял

21-годишният нападател Емерсон се превърна в обект на сериозен интерес от страна на Байер Леверкузен и Реал Сосиедад. Бразилският стрелец, който впечатли с изявите си за Тулуза през изминалия сезон, е на път да направи следващата голяма крачка в кариерата си.

След като пристигна във Франция от турския Гьозтепе срещу 3,5 милиона евро през септември миналата година, Емерсон бързо се наложи като ключова фигура в атаката на "мерлузите". Седемте му попадения в 31 срещи не останаха незабелязани от европейските скаути, а ръководството на Тулуза вече е поставило амбициозна цена от 25 милиона евро за своята перла.

Турският клуб Гьозтепе, където Емерсон работи под ръководството на Станимир Стоилов само шест месеца, има сериозна причина да следи с интерес развитието на преговорите. При евентуална сделка над 10 милиона евро, Гьозтепе ще получи 20% от трансферната сума, а при по-ниска цена – 15%. Това означава, че турците могат да се поздравят с милиони, ако трансферът се осъществи при сегашната оценка на играча.

Едва на 21 години, Емерсон вече е преминал през няколко трансферни саги. След като напусна Атлетико Паранаензе и се присъедини към Гьозтепе като част от сделката за Ромуло, бразилецът не спира да изненадва с израстването си.