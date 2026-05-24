Славия привлича Илиан Антонов от ЦСКА

24 Май, 2026 16:41 622 0

Младият талант, преборил тежко заболяване, ще облече бялата фланелка

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Илиан Антонов, крилото на ЦСКА, ще продължи професионалния си път в Славия. Според информация на "24 часа", младият футболист, който наскоро преодоля сериозно онкологично изпитание, е избрал да се присъедини към най-стария столичен клуб.

През изминалия сезон Антонов се отличи с отлична форма в дублиращия състав на ЦСКА. В рамките на 24 срещи той реализира три попадения и подаде за още осем гола, доказвайки, че е сред най-обещаващите млади играчи в българския футбол.

Междувременно, Марк-Емилио Папазов, който се превърна в основен реализатор за дубъла на "армейците", е на крачка от договор с Ботев Пловдив. Очаква се още двама футболисти – Симеон Чатов и Радослав Живков – също да напуснат "Българска армия" в търсене на нови предизвикателства.


