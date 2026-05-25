47 станаха жертвите на атентатора-камикадзе от пътническия влак в Пакистан ВИДЕО

Броят на загиналите при бомбения атентат във влак в югозападен Пакистан нарасна до 47, като близо 100 са ранени, съобщи Синхуа, позовавайки се на спасителни служители.
Най-малко 98 души, включително 20 военнослужещи, са ранени при инцидента, който се случи в град Квета в провинция Белуджистан. Според агенцията, атентатор самоубиец е взривил взривното устройство.
По-рано вестник „Пакистан Обзървър“ съобщи за 24 загинали и над 50 ранени при нападението, за което Армията за освобождение на Белуджистан, сепаратистка групировка, забранена в Пакистан, пое отговорност.
Според Асошиейтед прес на Пакистан, експлозията е станала в района на Чаман Патак на железопътните линии, докато е преминавал пътнически влак.
В резултат на това три вагона на влака са дерайлирали, а два са се преобърнали. Пострадали са и близки сгради и паркирани автомобили.
