47 станаха жертвите на атентатора-камикадзе от пътническия влак в Пакистан ВИДЕО

25 Май, 2026 09:58, обновена 25 Май, 2026 10:02 1 331 6

Най-малко 98 души са ранени при експлозията, обърнала няколко вагона

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при бомбения атентат във влак в югозападен Пакистан нарасна до 47, като близо 100 са ранени, съобщи Синхуа, позовавайки се на спасителни служители.

Най-малко 98 души, включително 20 военнослужещи, са ранени при инцидента, който се случи в град Квета в провинция Белуджистан. Според агенцията, атентатор самоубиец е взривил взривното устройство.

По-рано вестник „Пакистан Обзървър“ съобщи за 24 загинали и над 50 ранени при нападението, за което Армията за освобождение на Белуджистан, сепаратистка групировка, забранена в Пакистан, пое отговорност.

Според Асошиейтед прес на Пакистан, експлозията е станала в района на Чаман Патак на железопътните линии, докато е преминавал пътнически влак.

В резултат на това три вагона на влака са дерайлирали, а два са се преобърнали. Пострадали са и близки сгради и паркирани автомобили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИРбушон

    6 0 Отговор
    Свят широк, идиоти много...

    10:06 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факти

    6 6 Отговор
    Рашистите избиват православни славяни. Ислямистите се самовзривяват и убиват мюсюлмани. Болна история.

    10:09 25.05.2026

  • 4 Дончо

    7 1 Отговор
    Пакистан е успешен медиатор между САЩ и Иран и натиска за примирие. И изведнъж хоп атентатор се взривява ... Мирише та се не трае на!

    10:28 25.05.2026

  • 5 Пловдив

    1 0 Отговор
    А Гнидите, наречени "работодатели" насила ги вкарват тия тук... Дано взривят тях!

    11:41 25.05.2026

  • 6 Жорко

    0 0 Отговор
    Ужас,горките хора!

    11:56 25.05.2026