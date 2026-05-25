Рияд не бърза да "затопля" отношенията с Тел Авив, чака парламентарните избори в Израел

25 Май, 2026 09:48, обновена 25 Май, 2026 09:55 683 3

Саудитска Арабия държи на създаването на палестинска държава, докато настоящата власт в еврейската страна отхвърля такава възможност

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитското ръководство няма да предприеме никакви стъпки за нормализиране на отношенията с Израел до парламентарните избори в еврейската държава тази есен, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

Axios отбелязва, че ключовото искане на кралството към Израел остава съгласието за създаването на палестинска държава. Настоящото израелско правителство заема твърда позиция по този въпрос. Самата Саудитска Арабия, на фона на военната операция срещу Иран и засилените разногласия с ОАЕ, зае по-скептична позиция по отношение на възможността за нормализиране на отношенията с Израел.

Axios съобщи по-рано, позовавайки се на американски източници, че по време на разговори с лидерите на мюсюлмански страни, включително Саудитска Арабия, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ги е призовал да нормализират отношенията си с Израел и да се присъединят отново към Авраамовите споразумения. Вашингтон смята, че кралството трябва да предприеме тази стъпка, ако САЩ успеят да постигнат мирно споразумение с Иран.

Парламентарните избори в Израел са насрочени за тази есен не по-късно от 27 октомври. Междувременно, на 20 май Кнесетът (израелският парламент) одобри законопроект за предсрочно разпускане на предварително четене. За да стане закон, законопроектът трябва да бъде одобрен от парламентарните комисии и приет на три четения от пленарното заседание на Кнесета.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Иран първи ще затопли отношенията си с Израел, подготвили са хиляди дронове и ракети, които ще изпратят от сърце за да сгреят ционистките душички!

    09:58 25.05.2026

    Чака финалното Буб-бум ТелАвив :D

    10:55 25.05.2026

    Арабите не бързат,а Тръмп в Близкия изток вече никой не го слуша откакто по команда от Израел и американското му лоби разпали войната с Иран и повреди добре смазаната машина за добив и продажби на петрол. За всяко нещо се плаща.

    11:44 25.05.2026