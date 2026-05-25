Рияд не бърза да "затопля" отношенията с Тел Авив, чака парламентарните избори в Израел

Саудитското ръководство няма да предприеме никакви стъпки за нормализиране на отношенията с Израел до парламентарните избори в еврейската държава тази есен, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

Axios отбелязва, че ключовото искане на кралството към Израел остава съгласието за създаването на палестинска държава. Настоящото израелско правителство заема твърда позиция по този въпрос. Самата Саудитска Арабия, на фона на военната операция срещу Иран и засилените разногласия с ОАЕ, зае по-скептична позиция по отношение на възможността за нормализиране на отношенията с Израел.

Axios съобщи по-рано, позовавайки се на американски източници, че по време на разговори с лидерите на мюсюлмански страни, включително Саудитска Арабия, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ги е призовал да нормализират отношенията си с Израел и да се присъединят отново към Авраамовите споразумения. Вашингтон смята, че кралството трябва да предприеме тази стъпка, ако САЩ успеят да постигнат мирно споразумение с Иран.

Парламентарните избори в Израел са насрочени за тази есен не по-късно от 27 октомври. Междувременно, на 20 май Кнесетът (израелският парламент) одобри законопроект за предсрочно разпускане на предварително четене. За да стане закон, законопроектът трябва да бъде одобрен от парламентарните комисии и приет на три четения от пленарното заседание на Кнесета.