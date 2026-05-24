Съндърланд шокира Челси и си осигури европейска сцена – "Сините" изпращат горчив сезон

В последния кръг на английската Висша лига този сезон, Съндърланд надви Челси с 2:1 на своя стадион и си гарантира място в Лига Европа. За лондончани това бе още един удар в разочароващата им кампания, която приключва с незавидното десето място и без европейски футбол през следващата година.

В 25-ата минута домакините дадоха тон на празненствата. След прецизно центриране в наказателното поле, Люк О'Ниън с глава отклони топката, а Трей Хюм бе на точното място, за да я прати в мрежата зад вратаря на Челси – 1:0 и трибуните избухнаха в екстаз.

В началото на второто полувреме, нещата се влошиха за гостите. Мало Густо, в опит да пресече опасно подаване, неволно насочи топката в собствената си врата и удвои преднината на Съндърланд – 2:0 в 50-ата минута.

Само шест минути по-късно, Коул Палмър върна надеждите на "сините" с великолепен удар в долния десен ъгъл, но това се оказа недостатъчно.

С този резултат Челси приключва сезона с едва 52 точки и остава далеч от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. За разлика от тях, Съндърланд се изкачи до седмата позиция с 54 пункта и ще представя Англия в Лига Европа през следващата кампания.