Зорница Костова: Хората, които е трябвало да издирват Васил Михайлов, са му помагали да изчезне

25 Май, 2026 20:39, обновена 25 Май, 2026 19:45 1 001 13

Било е чиста проба бизнес, заяви адвокатът на двама от потърпевшите по делата срещу т.нар. "Прокурорски син"

Снимка: NOVA
Главна дирекция „Национална полиция”, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане, дава я на тези, които трябва да бъдат издирвани, за да могат те да се крият.

Това заяви в предаването "Здравей, България" по NOVA Зорница Костова. Тя е адвокат на двама от потърпевшите по делата срещу Васил Михайлов, известен с прякора си Прокурорския син.

Според нея хората, които трябвало да го издирват и разполагали с най-своевременната информация за локацията му, му помагали да изчезне. „Това, което ми е споделено конфиденциално засега, е, че всъщност са се ползвали парични средства. Не толкова някакви симпатии към господин Михайлов, но чиста проба бизнес”, разкри тя.

Според информацията ѝ по време на укриването си Васил Михайлов потърсил и получил медицинска помощ след като пострадал при палеж. Въпреки че полицията знаела за това, той не бил задържан. „При боравене с огън Михайлов получил известни изгаряния и посетил пернишката болница с чужда лична карта”, уточни адвокат Костова. Тя припомни и друг случай от миналото, когато пострадали от негови действия потърсили лекарска помощ, но опитите им били осуетени, а Михайлов излизал от здравното заведение с техните амбулаторни листи.

Въпреки че МВР локализира и задържа Михайлов, юристът изрази сериозен песимизъм относно развитието на случая в прокуратурата. Като пример Костова посочи досъдебното производство за отвличане и рекет, образувано още през 2025 година. Според нея от един момент нататък по делото не се случва нищо. „Причините са две: или нежелание, или чиста проба мързел, или някаква друга причина”, подозира адвокатът.

В изявление вътрешният министър потвърди, че дългият процес по установяване на Михайлов е помогнал да се разберат кои са хората, които са го подпомагали и покровителствали през това време. „Там има интересни имена. Има хора, инфилтрирани в системата на най-различни нива. Идентифицирали сме ключовите такива. Те ще бъдат изведени оттам, а няколко от тях ще бъдат изведени от системата”, категоричен бе Иван Демерджиев.

В ефира на предаването „Твоят ден“ бяха обсъдени твърденията на адвокат Зорница Костова, според която съществуват данни за нерегламентирани действия и корупционни практики в системата на МВР, свързани с издирването на обвиняемия Васил Михайлов. По думите ѝ служители, които е трябвало да съдействат за неговото задържане, са разполагали с информация за местонахождението му и са подпомагали укриването му срещу заплащане.

Темата предизвика остри коментари в студиото от страна на бившия директор на Националната следствена служба и бивш изпълняващ функциите главен прокурор Бойко Найденов, както и на бившия ректор на Академията на МВР Милен Иванов.

Бойко Найденов определи твърденията като „безобразни и скандални“, ако бъдат потвърдени, тъй като засягат „високо звено в системата на МВР“. По думите му става дума за възможен сериозен пробив в Главна дирекция „Национална полиция“, която по принцип трябва да е ключова структура в борбата с престъпността.

Той подчерта, че прокуратурата е длъжна незабавно да започне проверка, ако има данни за престъпление, включително срещу длъжностни лица. В същото време обаче Найденов заяви, че подобни случаи не са напълно изненадващи, тъй като корупционни практики съществуват в различни звена на системата.

Бившият прокурор отбеляза, че проблемът не се корени само в заплащането, а в липсата на ефективни механизми за контрол и превенция. Той даде пример и от международната практика, подчертавайки, че корупцията съществува дори при високо платени професии.

От своя страна доц. Милен Иванов акцентира върху това, че корупцията се поддържа от страх и липса на ефективен вътрешен контрол. Според него в структурите на МВР съществува публична тайна за нередности, но често липсва готовност за сигнализиране и свидетелстване.

Той посочи, че системата за вътрешен контрол е недостатъчна спрямо мащаба на Министерството и че наказателното преследване само по себе си не е достатъчно ефективно. По думите му основният акцент трябва да бъде върху превенцията, а не единствено върху наказването на вече извършени нарушения.

Иванов предложи и структурна реформа, включително ясна и професионална кадрова система в МВР, независима от политическо влияние, която да гарантира предвидима кариера и по-нисък риск от зависимости.

Припомняме, че в събота прокурорският син беше вкаран в затвора за изтърпяване на ефективна присъда от 1 година и 8 месеца. Срещу него все още се водят и други дела – едно от тях вече е в съдебна, а други – в досъдебна фаза.


  • 1 Пустиня(к)

    Е те тава е новина!🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    19:47 25.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    Нееееее!!! Даже не се бяхме замисляли по въпроса! Нееееее !!!

    19:48 25.05.2026

  • 3 Кво ли не правят

    милиционерите за пари...

    19:48 25.05.2026

  • 4 Оня с рикията

    Баща му нали е прокурор с много връзки в полицията, та си мисля, че всичко е организирано от него...

    19:51 25.05.2026

  • 5 Хорейшио

    Всичко е станало с пари, но откъде един беглец ги има ? Баща му твърди, че се е отказал от него, кой му ги дава ? Подкупи, храна, автомобили и всички разходи.

    19:52 25.05.2026

  • 6 Малеееее

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    В разградената ни държавица от простата и крадлива Тиква Борисов е така. Тази дама не открива топлата вода.

    19:52 25.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Амиии

    Беше под закрила на Дебелите и те така

    19:56 25.05.2026

  • 9 Никой

    Населението българско така и не разбра ,че МВР, Прокуратура , Съд са дълбоко пробити . На синчето прокурорско прокуратурата умишлено ще му обединят делата в едно и ще получи мижава присъда . Екстрементите нямат прескачане камо ли разчистване в тези институции

    19:57 25.05.2026

  • 10 прокурор

    Някой да не си помисли, че баща му е давал парите? САКЪН! Чичо му ги е давал, щото нали караше домашния си арест при чичА си!

    20:02 25.05.2026

  • 11 народе

    мунчовците-путлерасти ни правят на маймуни,паветата ги сърбят!

    20:16 25.05.2026

  • 12 Срам за Перник

    Така е в цял свят. Това гн..сно ев...ухче ще е скоро пак на свобода. Защото в Перник няма един нормален истински мъж...

    20:31 25.05.2026

  • 13 Агенция по паразити

    Влизам в цацаратурата с огнехвъргачката. След като изгасне и последния въглен, ще основа прокуратурата на гола поляна. Само отличници на юридическия факултет със заплата на президента.

    20:37 25.05.2026

