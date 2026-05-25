"Голямото прибиране": Интензивен трафик в страната в последния от почивните дни

След поредица от почивни дни - интензивен трафик по основните пътни артерии в страната. Най-натоварено традиционно беше движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

В отговор на засилването на потока от 12:00 до 20:00 часа е въведена временна забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали.

Организация на движението имаше и в района на Симитли, където бяха обособени две ленти за автомобилите в посока София и една лента за трафика към Кулата. Около 15:00 часа в района на разклона за с. Черниче стана тежка катастрофа с жертва. Жена загина, след като кола се вряза в спрял на пътя камион.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ близо 500 000 автомобила са напуснали София по време на празничните дни около 24 май. Тъй като празникът беше отбелязан вчера, днес също е неработен ден за част от гражданите, което допълнително влияе на пътната обстановка.

От „Пътна полиция“ следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който престъпят закона. От „Пътна полиция” са предвидили максимален брой екипи по пътната мрежа - около 700.

За последното денонощие са издадени близо 4200 фиша, като над 250 от тях са за превишена скорост, а повече от 760 - за нарушаване на пътни знаци и маркировка. В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. 10 от тях са шофирали с от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000. Трима отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират трима, а други трима отказали тест.