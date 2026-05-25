Новини
България »
"Голямото прибиране": Интензивен трафик в страната в последния от почивните дни

"Голямото прибиране": Интензивен трафик в страната в последния от почивните дни

25 Май, 2026 20:32, обновена 25 Май, 2026 19:37 515 10

  • трафик-
  • автомобили-
  • почивни дни

Най-натоварено традиционно беше движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“

"Голямото прибиране": Интензивен трафик в страната в последния от почивните дни - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

След поредица от почивни дни - интензивен трафик по основните пътни артерии в страната. Най-натоварено традиционно беше движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

В отговор на засилването на потока от 12:00 до 20:00 часа е въведена временна забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали.

Организация на движението имаше и в района на Симитли, където бяха обособени две ленти за автомобилите в посока София и една лента за трафика към Кулата. Около 15:00 часа в района на разклона за с. Черниче стана тежка катастрофа с жертва. Жена загина, след като кола се вряза в спрял на пътя камион.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ близо 500 000 автомобила са напуснали София по време на празничните дни около 24 май. Тъй като празникът беше отбелязан вчера, днес също е неработен ден за част от гражданите, което допълнително влияе на пътната обстановка.

От „Пътна полиция“ следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който престъпят закона. От „Пътна полиция” са предвидили максимален брой екипи по пътната мрежа - около 700.

За последното денонощие са издадени близо 4200 фиша, като над 250 от тях са за превишена скорост, а повече от 760 - за нарушаване на пътни знаци и маркировка. В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. 10 от тях са шофирали с от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000. Трима отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират трима, а други трима отказали тест.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    А беше толкова приятно в София два дни.

    19:39 25.05.2026

  • 2 Петльо

    2 0 Отговор
    И къде се приберат, като идват от вкъщи, а кажи ми, че съм просД!?

    Коментиран от #9

    19:40 25.05.2026

  • 3 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    До довечера чекайте поне още 3 статии за софийци, дет са прбират я от село, я от византийско. И ПТП-тата, мноо ясно, де.

    19:42 25.05.2026

  • 4 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Значи като ми докладвате,че най натоварени били магистралите и ми се обръща всичко! Ми напише една сказка как слънцето днес изгоряло от изток! И шофирайте внимателно, че .... !

    19:42 25.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мстр.макс

    5 1 Отговор
    ,,кореняците,, се прибират с пълни багажници от родните си места

    19:46 25.05.2026

  • 7 София

    4 0 Отговор
    от 20 години е най - големия кенеф.

    Коментиран от #10

    19:49 25.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петльо":

    СОФИЙЦИТЕ се прибират в МЕСТООБИТАЛИЩАТА!

    20:04 25.05.2026

  • 10 Нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "София":

    Ми като се напълни с... прииждащи у големия град😂 всичко мяка ти казвам човиек, разбираш ли.

    20:08 25.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове