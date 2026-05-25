Контактите между Китай и Сърбия са пример за междудържавни отношения

25 Май, 2026 19:45 576 18

Си Дзинпин: Народите на двете страни демонстрират непоколебимост, твърдо се стремят към независимост и самоопределение

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайските власти считат отношенията между Китай и Сърбия за модел на междудържавни връзки, според китайския президент Си Дзинпин.

„През последните 2 години бяха постигнати положителни резултати в изграждането на общност със споделено бъдеще между Китай и Сърбия, което не само донесе полза на народите на двете страни, но и се превърна в модел на междудържавни отношения“, цитира Си Централната телевизия на Китай след среща със сръбския президент Александър Вучич в Пекин в понеделник.

Китайският президент припомни, че през 2024 г. е направил държавно посещение в Сърбия, по време на което двете страни „откриха нова глава във формирането на китайско-сръбска общност със споделено бъдеще в новата ера“. Той отбеляза, че народите на двете страни демонстрират непоколебимост, твърдо се стремят към независимост и самоопределение, „отстояват националното достойнство и дълбоко разбират важността на придържането към мирното развитие“, осигурявайки справедлив световен ред.

Си Дзинпин подчерта, че Пекин и Белград трябва да засилят контактите и взаимното доверие, да си осигурят взаимна подкрепа, съвместно да се стремят към просперитет и да издигнат всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни на ново ниво. „Силното приятелство между Китай и Сърбия е уникално, с дълбока историческа логика и солидна основа“, добави той. „Нашите страни трябва да продължат твърдо да се подкрепят взаимно.“

Си Дзинпин повтори, че Китай подкрепя стремежа на Сърбия да се развива в съответствие с националните си характеристики и е готов да обменя опит в публичната администрация. Той отбеляза, че по време на 15-ия петгодишен план на Китай (2026-2030 г.) Пекин и Белград трябва да засилят координацията на стратегиите за развитие, да прилагат правилно проектите от инициативата „Един пояс, един път“ и да развиват сътрудничеството в области като транспортната и енергийната инфраструктура.

Според Си Дзинпин, в очакване на следващата вълна от научно-технологична революция и индустриална трансформация, Китай и Сърбия трябва да засилят сътрудничеството си в обещаващи области като изкуствения интелект, цифровата икономика и зелената енергия, „отключвайки нови двигатели на растеж“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потрес

    5 8 Отговор
    Вучич продава Сърбия само и само да е на власт. Няма място по света където китайците стъпвайки да не са го поробили

    Коментиран от #9

    19:52 25.05.2026

  • 2 Варна 3

    4 10 Отговор
    Аз мисля по-скоро Сърбия да я НЯМА. Русия скоро ще бъде победена, а пък Сърбия може би със сигурност ще се укроти.

    19:54 25.05.2026

  • 3 Браво

    9 2 Отговор
    Браво, Вучич, сърбите са късметлии !

    19:56 25.05.2026

  • 4 Феникс

    8 3 Отговор
    Китай е бъдещето, и всяка уважаваща себе си държава трябва да работи със тях!

    19:57 25.05.2026

  • 5 Чучелото си

    3 7 Отговор
    Китайците бачкат кат роби в сащ и пращат кинти на мързелите си роднини,,в руския анклави сербия още по зле,от 10 човека ,9 са в лошия запад,паразити източващи социалната мрежа

    Коментиран от #6

    19:58 25.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Водач на молитви

    4 3 Отговор
    Президент Радев трябва час по-скоро да отиде на килимчето в Пекин. Председателят Си е Човекът !!!

    20:07 25.05.2026

  • 8 Сърбино

    3 6 Отговор
    На КОМУНИСТ ВЯРА НЯМАЙ,на Китайски два пъти повече.Това ще го разберете по трудния начин.

    20:08 25.05.2026

  • 9 Обърка героите май

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Потрес":

    Къде по света с стъпили китайците до сега?

    Коментиран от #14, #17, #18

    20:09 25.05.2026

  • 10 Големите отношения?

    1 5 Отговор
    Кои междудържавни отношения? Тези заради които падна козирката в Нови Сад, построена от китайски фирми ли?

    20:11 25.05.2026

  • 11 Иван Иванов

    6 0 Отговор
    БРАВО НА СЪРБИТЕ, А БЪЛГАРСКИТЕ УПРАВНИЦИ КАТО ДВЕТЕ ПРАСЕТА И ГЯУРА ХАРИЗАХА ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ НА ДЪРТАТА ФАШИСТКА УРСУЛА

    20:12 25.05.2026

  • 12 Хаха

    2 5 Отговор
    Промер за междудържавни отношения между двама ненавиждани диктатора.

    20:15 25.05.2026

  • 13 оня с коня

    0 3 Отговор
    Китай и русия са много опасни хищници и Държава подаде ли им Пръста си,ще я издърпат цялата.Ще дам пример с Русия която преди няколко години сключи договор със Сърбия за модернизация на Железниците им според който Първо им предоставя Неизгоден заем,след което пък цялата Дейност се извършва от Руски работници.Накрая тая Модернизация излезе "Златна" на сърбите/обвързването с Русия за бъдещи доставки на Части за Поддръжка - башка/,но Вучич е просто Пещка в ръцете на Путин и е на Власт изключително поради Руска Воля,като дори не му е позволено да напусне Поста!дадох пример с Русия,Китай е СЪЩИЯТ Вълк.

    20:15 25.05.2026

  • 14 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обърка героите май":

    Остави го този калъф!! Дали са му няква грешна флашка и публикува глупости!

    20:16 25.05.2026

  • 15 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    След разпадането на СССР, България се явява първата държава, която е признала Китайската народна република!

    20:17 25.05.2026

  • 16 така така

    1 1 Отговор
    След като Вучич си подлага задника как няма?

    20:25 25.05.2026

  • 17 Потрес

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обърка героите май":

    Половин Африка или и това не знаеш, как Китай заробва с дългове. Абе тва откачалките нищо не знаете, не четете, не се интерисувате, карате го на пропаганда, не става така

    20:27 25.05.2026

  • 18 Потрес

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обърка героите май":

    А чел ли си как Черна гора на косъм не фалира заради Китай и магистралата която строиха. Хайде почети, как същия номер китайците го играят в Африка и как я поробиха чрез задлъжняване

    20:30 25.05.2026

