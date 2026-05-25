Контактите между Китай и Сърбия са пример за междудържавни отношения

Китайските власти считат отношенията между Китай и Сърбия за модел на междудържавни връзки, според китайския президент Си Дзинпин.

„През последните 2 години бяха постигнати положителни резултати в изграждането на общност със споделено бъдеще между Китай и Сърбия, което не само донесе полза на народите на двете страни, но и се превърна в модел на междудържавни отношения“, цитира Си Централната телевизия на Китай след среща със сръбския президент Александър Вучич в Пекин в понеделник.

Китайският президент припомни, че през 2024 г. е направил държавно посещение в Сърбия, по време на което двете страни „откриха нова глава във формирането на китайско-сръбска общност със споделено бъдеще в новата ера“. Той отбеляза, че народите на двете страни демонстрират непоколебимост, твърдо се стремят към независимост и самоопределение, „отстояват националното достойнство и дълбоко разбират важността на придържането към мирното развитие“, осигурявайки справедлив световен ред.

Си Дзинпин подчерта, че Пекин и Белград трябва да засилят контактите и взаимното доверие, да си осигурят взаимна подкрепа, съвместно да се стремят към просперитет и да издигнат всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни на ново ниво. „Силното приятелство между Китай и Сърбия е уникално, с дълбока историческа логика и солидна основа“, добави той. „Нашите страни трябва да продължат твърдо да се подкрепят взаимно.“

Си Дзинпин повтори, че Китай подкрепя стремежа на Сърбия да се развива в съответствие с националните си характеристики и е готов да обменя опит в публичната администрация. Той отбеляза, че по време на 15-ия петгодишен план на Китай (2026-2030 г.) Пекин и Белград трябва да засилят координацията на стратегиите за развитие, да прилагат правилно проектите от инициативата „Един пояс, един път“ и да развиват сътрудничеството в области като транспортната и енергийната инфраструктура.

Според Си Дзинпин, в очакване на следващата вълна от научно-технологична революция и индустриална трансформация, Китай и Сърбия трябва да засилят сътрудничеството си в обещаващи области като изкуствения интелект, цифровата икономика и зелената енергия, „отключвайки нови двигатели на растеж“.