Контактите между Китай и Сърбия са пример за междудържавни отношения

Китайските власти считат отношенията между Китай и Сърбия за модел на междудържавни връзки, според китайския президент Си Дзинпин.
„През последните 2 години бяха постигнати положителни резултати в изграждането на общност със споделено бъдеще между Китай и Сърбия, което не само донесе полза на народите на двете страни, но и се превърна в модел на междудържавни отношения“, цитира Си Централната телевизия на Китай след среща със сръбския президент Александър Вучич в Пекин в понеделник.
Китайският президент припомни, че през 2024 г. е направил държавно посещение в Сърбия, по време на което двете страни „откриха нова глава във формирането на китайско-сръбска общност със споделено бъдеще в новата ера“. Той отбеляза, че народите на двете страни демонстрират непоколебимост, твърдо се стремят към независимост и самоопределение, „отстояват националното достойнство и дълбоко разбират важността на придържането към мирното развитие“, осигурявайки справедлив световен ред.
Си Дзинпин подчерта, че Пекин и Белград трябва да засилят контактите и взаимното доверие, да си осигурят взаимна подкрепа, съвместно да се стремят към просперитет и да издигнат всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни на ново ниво. „Силното приятелство между Китай и Сърбия е уникално, с дълбока историческа логика и солидна основа“, добави той. „Нашите страни трябва да продължат твърдо да се подкрепят взаимно.“
Си Дзинпин повтори, че Китай подкрепя стремежа на Сърбия да се развива в съответствие с националните си характеристики и е готов да обменя опит в публичната администрация. Той отбеляза, че по време на 15-ия петгодишен план на Китай (2026-2030 г.) Пекин и Белград трябва да засилят координацията на стратегиите за развитие, да прилагат правилно проектите от инициативата „Един пояс, един път“ и да развиват сътрудничеството в области като транспортната и енергийната инфраструктура.
Според Си Дзинпин, в очакване на следващата вълна от научно-технологична революция и индустриална трансформация, Китай и Сърбия трябва да засилят сътрудничеството си в обещаващи области като изкуствения интелект, цифровата икономика и зелената енергия, „отключвайки нови двигатели на растеж“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потрес
Коментиран от #9
19:52 25.05.2026
2 Варна 3
19:54 25.05.2026
3 Браво
19:56 25.05.2026
4 Феникс
19:57 25.05.2026
5 Чучелото си
Коментиран от #6
19:58 25.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Водач на молитви
20:07 25.05.2026
8 Сърбино
20:08 25.05.2026
9 Обърка героите май
До коментар #1 от "Потрес":Къде по света с стъпили китайците до сега?
Коментиран от #14, #17, #18
20:09 25.05.2026
10 Големите отношения?
20:11 25.05.2026
11 Иван Иванов
20:12 25.05.2026
12 Хаха
20:15 25.05.2026
13 оня с коня
20:15 25.05.2026
14 Лопата Орешник
До коментар #9 от "Обърка героите май":Остави го този калъф!! Дали са му няква грешна флашка и публикува глупости!
20:16 25.05.2026
15 Лопата Орешник
20:17 25.05.2026
16 така така
20:25 25.05.2026
17 Потрес
До коментар #9 от "Обърка героите май":Половин Африка или и това не знаеш, как Китай заробва с дългове. Абе тва откачалките нищо не знаете, не четете, не се интерисувате, карате го на пропаганда, не става така
20:27 25.05.2026
18 Потрес
До коментар #9 от "Обърка героите май":А чел ли си как Черна гора на косъм не фалира заради Китай и магистралата която строиха. Хайде почети, как същия номер китайците го играят в Африка и как я поробиха чрез задлъжняване
20:30 25.05.2026