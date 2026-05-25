Световен рекорд: Продадоха първото издание на "Хари Потър" за 23 000 долара

25 Май, 2026 21:21 558 3

Това е много рядък екземпляр

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първо издание на „Хари Потър и философският камък“ от Дж. К. Роулинг, което се продаваше на дребно за 4,99 паунда (приблизително 13 USD по курса на 2026 г.) през 1997 г., беше продадено на търг в Англия за 17 000 паунда (23 000 USD), съобщава вестник Mirror.

Книгата с меки корици е принадлежала на книжния критик от Единбург Катрина Макникол. Макникол, тогава на 24 години, я е получила от книжарница за употребявани книги, но никога не е намерила време да я прочете. Тя е опаковала чисто новия екземпляр в кутия, където е останал на тавана ѝ близо 30 години – докато не е решила да продаде вещите си.

Според статията, Hansons - аукционната къща, която е провела разпродажбата на редки книги в Личфийлд, Стафордшир, е нарекла този екземпляр „изключително рядък“ и в почти ново състояние.

В статията се посочва, че когато „Хари Потър и философският камък“ е издаден за първи път, издателство „Блумсбъри“ е очаквало ограничено търсене и е отпечатало само 500 броя с твърди корици и малко над 5000 броя с меки корици. В резултат на това първите издания са се превърнали в едни от най-търсените съвременни книги сред колекционерите. Първото издание е забележително с две грешки на задната корица – например, думата „Philosopher’s“ е изписана неправилно без второто „о“.

През 2017 г. първо издание на книгата, подписано от Роулинг, е продадено в аукционната къща Bonhams в Лондон за рекордните 106 000 паунда (140 000 долара). Седем тома с произведения на британската авторка са публикувани между 1997 и 2007 г. Книгите, публикувани на повече от 80 езика, са продадени в над 500 милиона копия. По произведенията на Роулинг са направени над десет филма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А НА ХИТЪР ПЕТЪР

    2 0 Отговор
    ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ?

    21:35 25.05.2026

  • 2 1111

    1 0 Отговор
    Еееее, щеше да подхожда за Златния Нужник на Зеления Юрогай...

    22:54 25.05.2026

  • 3 Не е луд който иска

    0 0 Отговор
    А е луд идиота който ги дава за тази глупост

    23:00 25.05.2026