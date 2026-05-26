Новини
България »
Шишков ще инспектира ремонта на пътя между Враца и Монтана

Шишков ще инспектира ремонта на пътя между Враца и Монтана

26 Май, 2026 07:09 870 13

  • иван шишков-
  • инспекция-
  • път

В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 километра между Димово и Белотинци, а в област Монтана - 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер

Шишков ще инспектира ремонта на пътя между Враца и Монтана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 километра от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца.

Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а дотогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути.

Днес следобед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 километра от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 километра от обхода на Враца при входа на града.

В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 километра между Димово и Белотинци, а в област Монтана - 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер.

На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка, на други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонтът да завърши до края на юни. Дотогава ще има промяна в движението през Северозапада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства.

Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 2 Отговор
    Магистрала трябва там......не ремонти

    07:17 26.05.2026

  • 2 Като четете,

    8 1 Отговор
    разбирайте....нов скоростен път Враца - Видин, на куково лято.

    07:27 26.05.2026

  • 3 Нашийник

    9 2 Отговор
    Преди час минахме оттам. Идеално средство за разбиване на камъни в бъбреците. И е на нормална цена: един билет. Не като да е операция и лежане по болници. Хвала на баце, че толкова време само обещава, а иначе крадна с кухата фирма на ритнитопковеца с "Мизоти".

    07:28 26.05.2026

  • 4 А кога

    6 1 Отговор
    Видин - Монтана

    07:41 26.05.2026

  • 5 Грийн сок

    5 5 Отговор
    При нас със зелените чорапи
    Всочко е "ЩЕ".

    07:49 26.05.2026

  • 6 НЕ СЕ ПУЛИ НЕ САМО

    5 2 Отговор
    Инспекции прави а по на дълбоко се разрови и откраднатите пари намери. Те са десетки милиарди тууулупофци фирмички разни крадливи ПОКАЖИ.

    07:51 26.05.2026

  • 7 въпросче

    3 1 Отговор
    Не се ли направи вече този път.

    08:13 26.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Радев ! Радев !

    2 0 Отговор
    Радев ! Радев !

    Не Знаеш В Какви Лай !

    --

    на !

    си нагазил !

    Никой в Тази Държава !

    Не иска да спазва !

    Конституцията и законите в Тая Държава !

    Включително и Гавазите !

    Които Си Наложил !

    08:26 26.05.2026

  • 10 коментар

    1 0 Отговор
    След Враца , заседне ли зад ТИР , до Видин няма къде да го изпревариш. 150 км няма никъде двойна лента или удобно място

    и не е само ББ виновен.

    но ядки, трябват , ЯДКИ

    08:27 26.05.2026

  • 11 Атанас

    0 0 Отговор
    Вземи Бойко Герба да помага.

    08:40 26.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 По -В@рнята !

    1 0 Отговор
    Трудно !

    Се Изчиства !

    08:53 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове