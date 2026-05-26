Шишков ще инспектира ремонта на пътя между Враца и Монтана

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 километра от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца.

Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а дотогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути.

Днес следобед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 километра от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 километра от обхода на Враца при входа на града.

В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 километра между Димово и Белотинци, а в област Монтана - 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер.

На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка, на други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонтът да завърши до края на юни. Дотогава ще има промяна в движението през Северозапада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства.

Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ.