Пеканов: През юни и август очакваме средства по ПВУ

26 Май, 2026 08:10 518 23

Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация.

По-рано в телевизионно интервю пред bTV Атанас Пеканов заяви:

"За пет години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават три месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите три месеца. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено - 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка - около 1,6 милиарда евро."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Идат точно за вечеринката на Прайда.

    08:13 26.05.2026

  • 2 Радев

    7 0 Отговор
    с такива олигофрени тръгваш надолу

    08:15 26.05.2026

  • 3 др Гей Билтс

    0 5 Отговор
    Значи пак яко ще се мре. Прави ли ви впеатление, че тези парички по това ПВУ са някакви жълти стотинки, е да ви светна, това са цифровите евраци, които явно имат съвсем различен курс спрямо сегашните хартийки.

    Коментиран от #6

    08:15 26.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нехис

    5 2 Отговор
    Вие очаквате, но дали ЕС ще даде пари на комунисти, които, както всички знаем, са крадливи и обичат чуждите пари???
    А за тези 5г можете да благодарите на Борисов за малкото получени евросредства.
    Че ако за петте години управлявахте само вие, щяхме да получим само един че.......твъртит.

    08:15 26.05.2026

  • 6 Нехис

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "др Гей Билтс":

    Троле, за теб 3 млрд са жълти стотинки ли?
    Или господарят ти е спуснал такива опорки?

    08:17 26.05.2026

  • 7 АБЕЕ КО ЧАКАТЕЕЕ ЧУЖДИ ПАРИ

    6 0 Отговор
    ФАЩАЙТЕ се КАТО ГУМАДЖИИ, САЛАМДЖИИ, КЕБАПЧИИ......ДЕПЕСАРИИИИИИИИИ

    08:17 26.05.2026

  • 8 Червен

    8 0 Отговор
    търтей , все на готово и на държавна хранилка ! Дядо му шумкар и до днес тези са на плещите на българските граждани ! Полза нулева за тях !

    08:18 26.05.2026

  • 9 Трол

    6 2 Отговор
    Тези пари по-добре да не ги получаваме.

    Коментиран от #18

    08:19 26.05.2026

  • 10 Пустиня(к)

    3 2 Отговор
    Има да чекате. Тиквун и прасун са се погрижиле.

    Коментиран от #14

    08:25 26.05.2026

  • 11 Кристиян Шкварек: 100 лв преди 2 години

    3 1 Отговор
    Кристиян Шкварек: 100 лв преди 2 години се усещат като повече от €100 в момента
    Кристиян Шкварек: 100 лв преди 2 години се усещат като повече от €100 в моментаКристиян Шкварек: 100 лв преди 2 години се усещат като повече от €100 в момента
    Кристиян Шкварек: 100 лв преди 2 години се усещат като повече от €100 в момента

    08:26 26.05.2026

  • 12 Димитър Манолов: За Пеканов не крия

    7 2 Отговор
    критиките си. Той направи батаците с ПВУ в частта „Енергетика“

    08:28 26.05.2026

  • 13 ох, не знам

    6 0 Отговор
    ама Пеканов хич не ми вдъхва доверие!

    Цялото му поведение и изявления след излизането от властта (след служебното му подвизаване като министър) някак напомнят за фурнаджийско и нагаждаческо душевно амплоа.

    Дано ме опровергае, ама надали

    08:28 26.05.2026

  • 14 др Гей Билтс

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пустиня(к)":

    По време на Баце може и да имаше КПП-та, но нямаше боцкане. Радев заедно с червените сектанти от БСП наложиха геноцида, в който за 1 година си заминаха 40000 пенсионера, тежест на държаваната хранилка, за да има за родата им от Украйна да лежундрат по черноморските ни курорти.

    08:28 26.05.2026

  • 15 Смехоран

    4 0 Отговор
    Иде голямото лапане.

    08:30 26.05.2026

  • 16 Радо

    4 0 Отговор
    Тоя дебил само това повтаря като латерна от 5-6 години: ПВУ, ти ПВУ..

    08:33 26.05.2026

  • 17 за послушници

    2 4 Отговор
    Парите, които страната получава от програми на ЕС се използват за корупция и за обогатяване на тесен кръг партийни фирми. Ако Европейската прокуратура действаше адекватно, доста кметове на доскоро управлявалата партия-ОПГ щяха да са във затвора, заедно с елита на тази партия!

    08:33 26.05.2026

  • 18 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    То не че ние ще ги получим.Олигообръчите около фатмака вече са отворили бездънните си бохчи.

    08:35 26.05.2026

  • 19 Кажете ми,

    1 1 Отговор
    Сериозно ли е, големи, зрели хора, образовани, да се радват така на подаяние?!? Нямаме промишлено производство, нямаме селско стопанство, нямаме ресурси, дори от нетен производител и износител на ел енергия, се превърнахме във вносители, но вместо да се притеснят и да заработят за промяна, управляващите ни по цял ден мислят и говорят как щели да ни дадат едни милиарди!!! Ами, ако утре няма кой да ни дава? В тези размирни и трудни времена парите бързо свършват!

    Коментиран от #22

    08:36 26.05.2026

  • 20 Да кажа и аз

    0 0 Отговор
    Преди 2-3години един лапач по тия пву,дойде с екип на тв да снимат зеленчуковата му градина която беше нашата(ние от над 10г. садим зелинчуци,овощни дръвчета).Той не е посадил и едно коренче домат.От ранна пролет до късна есен,всеки ден сме на полето.А той,нахалника си взел сумати пари от тия пву.Искахме да кажем на снимащите че лъже,но той набързо ги изнесе далече от нас.Така че сме живи свидетели как се краднат парите от европата.И тоя е дребен мошиник.Представям си какво крадене става при по-големите играчи.

    08:48 26.05.2026

  • 21 Пеканов

    1 0 Отговор
    Гюров ви свърши работата. Вие сега ще се хвалите, че сте постигнали това сами, което не е вярно. И с тази пропутински политика доникъде няма да стигнете. Украйна победи Русия и това е видно. Хвала на героичния украински народ! Бог да го пази и съхрани!

    08:53 26.05.2026

  • 22 Това са

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кажете ми,":

    тъпите опорки на путинофилите. Всичко си имаме. просто земеделците трябва да се обединят в кооперативи и да ползват общи борси. Иска се логистика.

    08:56 26.05.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ПЕКАНОВ : ОЧАКВАМЕ СРЕДСТВАТА ПО "ПВУ", НО ................... НАШИЯ "ЧОРАП" ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ................... НАДЯВА ДА "ДОЙДАТ ТАНКОВЕТЕ" ОТ ................. БРАТСКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮZ .................... С ЛЮБИМИЯ ФЮРЕР ДРУГАРЯ ВЛАДИМИР ИЛИЧ ПУТЛЕР НА ТОКЧЕТА .................

    08:57 26.05.2026

