Пеканов: През юни и август очакваме средства по ПВУ

Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация.

По-рано в телевизионно интервю пред bTV Атанас Пеканов заяви:

"За пет години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават три месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите три месеца. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено - 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка - около 1,6 милиарда евро."