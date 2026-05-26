Новини
Спорт »
Световен футбол »
Официално: Милан изгони треньор, изпълнителен директор, спортен директор и технически директор

Официално: Милан изгони треньор, изпълнителен директор, спортен директор и технически директор

26 Май, 2026 07:59 824 1

  • масимилиано алегри-
  • футбол-
  • милан-
  • ръководство

Пълна чистка на „Сан Сиро“ след провала в битката за Шампионската лига

Официално: Милан изгони треньор, изпълнителен директор, спортен директор и технически директор - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Масимилиано Алегри (треньор), Джорджо Фурлани (изпълнителен директор), Игли Таре (спортен директор) и Жофри Монкада (технически директор) вече не са част от Милан. След драматичния провал в битката за Шампионската лига ръководството на клуба предприе мащабна чистка на върха.

„Росонерите“ публикуваха официално съобщение, в което определиха сезона като „недвусмислен провал“.

„След разочароващия край на сезона е време за промяна и дълбока реорганизация на спортния сектор на клуба“, написаха от Милан.

В изявлението се подчертава, че основната цел е била завръщане в Шампионската лига и изграждане на отбор, способен отново да се бори постоянно за титлата в Серия А. Въпреки че тимът дълго време е бил сред лидерите в класирането, сривът в края на сезона е довел до тежките решения.

От Милан благодариха на всички за работата им, но ясно подчертаха, че предстои изцяло нов проект и сериозна промяна в структурата на клуба.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Футболистите

    1 0 Отговор
    Оставиха ли ги? А, бе, да гонят и тях?

    08:42 26.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове