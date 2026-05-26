Официално: Милан изгони треньор, изпълнителен директор, спортен директор и технически директор

Масимилиано Алегри (треньор), Джорджо Фурлани (изпълнителен директор), Игли Таре (спортен директор) и Жофри Монкада (технически директор) вече не са част от Милан. След драматичния провал в битката за Шампионската лига ръководството на клуба предприе мащабна чистка на върха.

„Росонерите“ публикуваха официално съобщение, в което определиха сезона като „недвусмислен провал“.

„След разочароващия край на сезона е време за промяна и дълбока реорганизация на спортния сектор на клуба“, написаха от Милан.

В изявлението се подчертава, че основната цел е била завръщане в Шампионската лига и изграждане на отбор, способен отново да се бори постоянно за титлата в Серия А. Въпреки че тимът дълго време е бил сред лидерите в класирането, сривът в края на сезона е довел до тежките решения.

От Милан благодариха на всички за работата им, но ясно подчертаха, че предстои изцяло нов проект и сериозна промяна в структурата на клуба.