Тотнъм със сериозен интерес към Дибала

26 Май, 2026 08:28 348 0

След като си осигуриха спасението в последния момент, лондончани се готвят за реконструкция, а аржентинският нападател може да бъде една от опциите

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Тотнъм проявява сериозен интерес към нападателя на Рома Пауло Дибала. След като си осигуриха спасението в последния момент, лондончани се готвят за реконструкция, а аржентинският нападател може да бъде една от опциите. Той би пристигнал като свободен агент, тъй като договорът му изтича след броени дни.

Сега ръководството на "шпорите" трябва да анализира какво се е объркало, както на терена, така и в администрацията, където трябва да изградят отбор, отговарящ на изискванията на италианския треньор за комбинативен и офанзивен футбол. Поради тази причина, според Football Insider, клубът отново е насочил вниманието си към Пауло Дибала (32 г.). Договорът на аржентинеца с Рома изтича през юни и изглежда, че бъдещето му е извън Италия, като той има желание да се пробва в английския футбол.

Той е стара цел на Тотнъм, който в миналото беше много близо до привличането му. Сега те имат възможността да го направят, знаейки, че ще пристигне без трансферна сума.

Източникът посочва, че ако се стигне до споразумение, клубът ще се стреми към краткосрочен договор, тъй като е наясно с повтарящите се физически проблеми на аржентинския национал. Въпреки това, той се вписва много добре в схемата на Роберто Де Дзерби и би дал дълбочина на състава на Тотнъм, който иска да възвърне изгубения си статут.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

